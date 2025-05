La China Suárez contó cómo es su vínculo con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña: “No es fácil ponerse de acuerdo”

La China Suárez habló de su relación con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña

Eugenia La China Suárez concedió en las últimas horas una entrevista al ciclo La Pasión, que debutó este lunes a las 22 horas, en el streaming de la Televisión Pública. En charla con el periodista Gustavo Méndez, la actriz reveló, entre otras cosas, cómo es su vínculo actual con los padres de sus hijos.

Eugenia fue mamá por primera vez en 2014, cuando nació Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Luego llegaron Magnolia (2018) y Amancio (2020), durante su vínculo con Benjamín Vicuña. Ahora, mientras vive su romance con Mauro Icardi y busca algo de calma luego de un inicio tormentoso, reflexionó sobre cómo fue construyendo los vínculos con los padres de sus hijos.

La actriz hizo un paralelismo con su propia historia personal, esa en la que se basó para extraer experiencias y aplicarla en su vida cotidiana: “Me crie con padres separados y para mí nunca fue un trauma gracias a ellos. Mi madre nunca me habló mal de mi padre ni mi padre de mi madre, y eso es lo que hago con mis hijos”, destacó Eugenia, y sumó un lema que considera esencial a la hora de la crianza: “Es fundamental para mí, que los temas de adultos son de adultos”.

La China Suárez entre Nicolás Cabre y Benjamin Vicuña, los padres de sus hijos

En el mismo sentido, contó cómo se organiza para repartir los tiempos y las ocupaciones, tanto en la vida profesional como en la recreativa: “No es fácil ponerse de acuerdo en temas de crianza, pero lo importante es ser compañero”, continuó Suárez sobre su relación con los actores. Y puntualizó: “Yo te banco y vos después me bancás. Por eso no me da miedo ni ansiedad viajar sin mis hijos, ellos pasan tiempo con sus papás, está mi mamá también”, describió.

Durante el programa, la actriz de Casi Ángeles aseguró que su gran pasión es “ser madre” y se refirió a la posibilidad de agrandar la familia: “Por ahora estoy bien. Somos muchos. No sé. No es que descarto y te digo ‘nunca más quisiera tener hijos’. Pero tres es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempos y estar atenta”. Además, contó que llegó a tener a dos de sus hijos usando pañales al mismo tiempo: “Se cagab... uno, lo cambiaba, y se cagab... el otro. No tenía manos”. A pesar de eso, afirmó que disfruta plenamente de la dinámica familiar: “Me gusta que haya niños en mi casa, que vengan mis amigos con sus hijos”.

La China Suárez habla de Icardi, la maternidad y el hate - La Pasión

Donde no tuvo dudas es en imaginar su futuro con Icardi, con quien vive un momento de enamoramiento profundo: “Es un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado. Nunca”, sentenció, sin ánimo de desmerecer relaciones anteriores, sino de destacar la química existente con el delantero del Galatasaray.

“Tenemos muchas coincidencias, muchas cosas que quizás nunca me habían pasado. Y ahora sí, digo que re envejecería al lado de esta persona”, aseguró. “Todo el día, hacer todo con la otra persona”, repitió, como si le sorprendiera a ella misma el nivel que logró alcanzar.

En el mismo plan, aseguró replantearse su histórica decisión de no pasar por el altar. “No lo descarto para nada, afirmó, debe tener también que ver con la madurez”, analizó: En cambio, evitó responder si Icardi le había pedido matrimonio. Lo que sí dejó en claro es que viven la relación sin apuros ni presiones: “Vamos tranquilos. Mucho más tranquilos de lo que parece. Mis amigos lo aman, mis hijos lo aman. Todo va fluyendo muy bien. Y eso para mí es muy importante”, concluyó.