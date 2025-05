Cande Molfese contó que una famosa la hizo bajar de un avión: “Fue bastante humillante”

En pleno programa, Cande Molfese contó que una artista la bajó del avión porque no quería viajar con ella (Video: Perros de la Calle – Urbana Play 104.3)

Lo que empezó como una anécdota más terminó en una revelación incómoda que dejó a todos en silencio. Cande Molfese, actriz y exintegrante del universo Disney, sorprendió a los oyentes de Perros de la Calle (Urbana Play 104.3) al compartir al aire un episodio insólito que vivió hace algunos años: una cantante famosa logró que la bajaran de un avión comercial porque no quería compartir el vuelo con ella.

Todo sucedió en medio de la transmisión del programa radial, cuando Cande lanzó sin filtro: “Una vez… me cambiaron de avión… porque había una persona que no quería que yo me suba a ese avión”. El estudio enmudeció por un momento, hasta que una de sus compañeras le preguntó si esa persona realmente tenía el poder de lograr algo así. La respuesta fue rotunda: “Tiene el poder de bajarme”.

A medida que avanzaba en el relato, Molfese ubicó temporalmente el hecho entre 2017 y 2018. “Te lo juro, me compraron otro pasaje y me subieron al avión que seguía. Veníamos del mismo lugar, del mismo equipo, de la misma movida, y cada una volvía a Buenos Aires”, explicó, visiblemente aún sorprendida por lo ocurrido años atrás.

"Es persona no me quería mucho", aseguró Molfese respecto a la famosa que la hizo bajarse del avión (Maximiliano Luna)

“Esa persona no me quería mucho. ¿Por qué? Vaya uno a saber. Una acá tan angelical, buenas vibras…”, ironizó con su estilo. Sin dar nombres, dejó en claro que se trataba de alguien muy famosa y con poder de decisión, aunque también remarcó que no es hija de ningún famoso.

En ese momento, las especulaciones comenzaron a girar en el estudio. Ante la posibilidad de que se tratara de Tini Stoessel, su excompañera en Violetta, Cande fue tajante: “No, no fue Tini”. Así, despejaba la principal sospecha del público.

Lo cierto es que, aunque nunca dio el nombre al aire, Molfese entregó pistas clave: “Es más chica que yo”, dijo en alusión a sus 34 años actuales, y sumó: “Fue bastante humillante”. La palabra resonó fuerte entre los panelistas y marcó la carga emocional que aún tiene esa situación para ella.

Entonces intervino Florencia Andersen, la periodista deportiva del programa, quien dejó entrever que ya había conectado las piezas: “¿Estuvo recientemente en Argentina?”, preguntó, con una mezcla de certeza y suspicacia. La reacción corporal de Molfese lo dijo todo. Y Andersen, convencida, agregó: “Es que yo estoy muy metida en Twitter, donde está todo el bardo y el chisme. Hay mucha info ahí”.

Las redes apuntaron contra Karol Sevilla, quien compartió elenco con Molfese y su expareja, Ruggero Pasquarelli

Si bien nadie en el estudio pronunció nombres, las redes sociales hicieron su trabajo. En cuestión de minutos, usuarios comenzaron a señalar a Karol Sevilla, actriz y cantante mexicana de 25 años, por estos días en nuestro país, como la posible protagonista de esta historia. La artista fue la figura principal de la serie Soy Luna, emitida entre 2016 y 2018 por Disney Channel, fechas que coinciden con el relato de Cande. Además, Karol compartía elenco con Ruggero Pasquarelli, exnovio de Molfese y con quien habría tenido un affaire. En paralelo, en X, previamente conocida como Twitter, los comentarios no tardaron en multiplicarse. “Qué cínica si fue Karol”; “¿Habrá sido Karol Sevilla?”; “Este es un bardo muy viejo”; “No me sorprende”, fueron algunas reacciones que se destacaron ante la posibilidad que se tratara de la artista mexicana.

La panelista del ciclo, por su parte, prefirió no ahondar más allá de lo dicho anteriormente. No confirmó ni negó nombres, pero dejó flotando una la inquietud sobre la identidad de la celebridad. Y en su caso, esa influencia le costó una escena inesperada y, según sus propias palabras, una de las situaciones más incómodas que vivió que, tras contarlo, desató varias teorías entre sus fanáticos.