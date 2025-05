Juan Otero se defendió de las críticas por la diferencia de edad con su pareja: “Déjenme ser libre”

La palabra de Juan Otero luego de recibir críticas por la diferencia de edad con su pareja

Días atrás, Juan Otero utilizó sus redes sociales para presentar a su novio frente a su público. Con una serie de fotos que mostraban su escapada romántica a Pinamar, el hijo de Florencia Peña compartió el gran momento personal que atraviesa. Sin embargo, a partir de esta publicación, cientos de usuarios comenzaron a criticar el vínculo del joven por la diferencia de edad que mantienen.

“¿No importa que sea un adulto con un pibe?“, ”A mí me llama la atención que con 16 años se haya ido de viaje con el novio solo", “¿No es menor de edad este pibe?”, fueron algunos de los comentarios que recibió Otero al conocerse que su pareja tiene 18 años.

Así las cosas, este viernes, el joven sintió la necesidad de aclarar la situación. “Yo no soy de salir a hablar, o de decir cosas, o contarles mi vida privada, pero me parece que esto amerita porque veo mucha gente opinando, hablando y comentando sobre mi vida privada. Así que me parece lo más correcto salir a aclarar un par de cosas”, comenzó diciendo a través de un video en su TikTok.

La romántica escapada de Juan Otero y su pareja (Instagram)

Acto seguido, el subcampeón del Cantando (América) empezó a detallar la raíz del conflicto: “Para los que no saben, todo pasó desde que subí una publicación con mi novio Mateo. Es la primera vez que lo muestro públicamente, ya que él no es una persona pública ni le interesa mostrarse en las redes sociales. A raíz de esta publicación que subí se hizo bastante viral y mucha gente opinó, más allá de la gente que opina desde la homofobia, desde el asco, y no estar de acuerdo con que dos hombres estén juntos. Mucha gente opinó sobre las edades y sobre si le parecía correcto o no que estemos juntos".

Fue entonces cuando Otero apuntó contra los haters y reafirmó su amor por su pareja: "Con Mateo nos llevamos dos años, él es mayor, pero yo estoy completamente de acuerdo. Soy consciente, lo elijo, lo amo, nos respetamos y nos queremos. Yo creo que sobre eso no tendría que haber más dudas ni porque yo tendría que salir a aclarar porque estoy con él y porque lo elijo. Para aquellas personas que no están de acuerdo con la edad, les digo que con su vida hagan lo que quieran, que me dejen ser libre, que me dejen vivir".

En ese sentido, también se refirió al apoyo que recibe de parte de sus padres: “Mi familia está de acuerdo, mi círculo está de acuerdo porque conocen mi relación, saben cómo es. Es muy fácil opinar del otro lado sin saber cómo es una relación”.

Juan otero presentó a su novio con un carrete de fotos (Instagram)

Por último, le dedicó unas palabras a quienes lo criticaron: “Me parece igual que hay mucho hate del otro lado. Y también creo que hay mucha envidia que no me la merezco para nada. Por mi parte estoy muy contento, estoy viviendo un momento muy lindo en mi vida, así que nada, no se preocupen tanto, vivan su vida tranquilos, déjenme vivir la mía y les mando un beso a todos los que opinan, los que comentan y los que no se cansan de bardearme. Les deseo una buena vida a todos y que sepan respetar mi relación”.

“Carrete del amor después de este hermoso viaje”, había escrito Otero en sus redes para retratar los momentos de relax y diversión que había vivido con su novio al lado del mar. Así, el hijo de Peña presentó a Mateo Lofeudo, un joven que se muestra en sus redes sociales como amante de los autos y los viajes.

En declaraciones brindadas a Infobae, hace unos meses, Juan expuso por primera vez los conflictos vividos con su padre, Mariano Otero, en relación con su orientación sexual. Si bien el adolescente se ha mostrado desde temprano abierto y seguro respecto a su identidad, no ocurrió lo mismo del lado paterno.

“A él le re costó mi honestidad. Por ahí me pintaba las uñas, me maquillaba y hacía cosas que a él le resultaban lo peor del planeta”, relató el joven. Esa incomodidad inicial por parte de Mariano se tradujo en tensiones cotidianas. “Sentía que eso que veía, no era yo. Pensaba que me dejaba influenciar por el entorno... pero la verdad es que yo estaba empezando a elegir ser como realmente era”, confesó el influencer con total honestidad.