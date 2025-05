Graciela Alfano explicó por qué asistirá al casamiento de Matías Alé: “Me gustaría que le vaya bien a mis ex”

Graciela Alfano explicó por qué asistirá al casamiento de Matías Alé

A casi un año de su sorpresiva propuesta de casamiento, Matías Alé cuenta los días para oficializar su compromiso con su novia Martina Vignolo. Así las cosas, poco a poco, la pareja avanza con los preparativos para el gran evento. En ese marco, una de las invitadas que ya confirmó su asistencia fue Graciela Alfano quien, lejos de incomodarse, explicó por qué no se perderá la velada.

Todo sucedió cuando la exvedette asistió a la inauguración de la peluquería de Cristian Rey, donde también estaba Miguel Romano. En ese contexto, Alfano se refirió al previsto para el 25 de octubre de este año. “Ya me invitó. Si estoy, es posible que vaya, yo estoy muy contenta con que le vaya bien”, dijo en una charla con Puro Show (eltrece).

Al mismo tiempo, la modelo manifestó satisfacción por el momento actual que vive su expareja: “Pasó mucho tiempo. A mí me encantaría que a Matías realmente le vaya muy bien en la vida”.

Graciela Alfano bailó con Cristian Rey (Crédito: RS Fotos)

La relación entre Alfano y Alé fue, en su momento, una de las más comentadas del espectáculo argentino, y su reciente actitud muestra una disposición conciliadora y afectuosa.

No obstante, a través de sus palabras, Alfano marcó diferencias respecto a otros vínculos pasados que dejaron una huella negativa en su vida. “Como me gustaría que a todos mis ex les vaya bien, salvo al último que lo tengo todavía ahí”, afirmó con énfasis. En ese punto, añadió que mantiene “contacto cero” con esa persona y que preferiría “olvidarse”, aunque reconoció que eso “ya va a pasar”.

Al mismo tiempo, la exvedette se refirió con claridad a su situación sentimental actual, indicando que se encuentra sola pero en un momento de plenitud personal. En sus palabras: “Divina, estoy enamorada de mí misma como siempre”.

Graciela Alfano, y otras figuras, asistieron a la inauguración de la peluquería de Cristian Rey (Crédito: RS Fotos)

En su mensaje, Alfano sugirió una filosofía de vida basada en la autorreferencia emocional como condición previa para cualquier vínculo con otro. “Algo que recomiendo es poder estar bien con uno primero y después con otro”, sostuvo, destacando que, de no cumplirse esa premisa, las consecuencias pueden ser perjudiciales tanto para uno mismo como para terceros: “Si no, lo que hacés es cag... la vida a todo el mundo”.

En ese sentido, la modelo se refirió a sus experiencias con la deslealtad en sus relaciones pasadas. “Yo ya lo dije muchas veces, todas las mujeres, Pampita, Shakira, yo, hemos sido víctimas de hombres desleales, que no se han portado bien”, afirmó, inscribiendo su vivencia en un patrón que identifica en otras figuras públicas.

Lejos de adoptar una postura conciliadora o comprensiva, la exvedette fue enfática al marcar su límite. “Yo no perdono, y mucho menos perdono a alguien que no pide perdón. Ni perdón ni olvido porque uno tiene que respetarse”, concluyó.

Meses atrás, con el objetivo de celebrar su amor, Matías Alé y su novia, Martina Vignolo, realizaron su fiesta de compromiso. Luego del pedido de mano en los premios Martín Fierro Federal 2024, la pareja no escatimó en gastos y llevó a cabo el evento en un salón ubicado en la zona de Costanera Norte, en Buenos Aires, a la par del desfile Buenos Aires Fashion Bloom SS25. En una noche que combinó entretenimiento, gestos románticos y looks elegantes, los detalles del encuentro causaron furor.

Durante la velada, los prometidos agasajaron y disfrutaron de la compañía de sus invitados. Para ello, la pareja se decidió por utilizar unos looks muy primaverales, anticipando la llegada de la estación de las flores.

Si bien hubo tiempo para la diversión, lo cierto es que la atención estuvo puesta en el actor y en su futura esposa. Ellos no solo tuvieron la oportunidad de bailar en medio del salón, sino que también recrearon la propuesta de matrimonio. Ante las cámaras, el actor de 47 años se arrodilló ante la joven y le colocó un anillo de oro en el dedo anular, en lugar del pequeño zapato que le entregó en la ceremonia de premiación.