El reencuentro de Pampita y Roberto García Moritán en un acto escolar de su hija Anita

A casi ocho meses de su separación, Pampita y Roberto García Moritán volvieron a verse las caras. Pero lejos de su escandalosa ruptura, la modelo y el economista compartieron un tierno momento familiar que tuvo como protagonista a su hija Anita.

Todo se dio en un contexto escolar cuando la menor celebraba, junto a sus compañeros, el Día de la Virgen de Luján. La conductora y el político mostraron el detrás de escena de esta situación a través de las redes sociales de Anita. En las stories, la modelo (que administra la cuenta de su hija) publicó primero la foto de su hija junto a su padre. En la publicación podía verse a Moritán sonriendo mientras abrazaba a la menor.

La foto de Roberto García Moritán con su hija Anita (Instagram)

En la siguiente story, Pampita compartió una foto suya junto a Anita en la que la modelo se agachaba para abrazar a su hija. En la imagen, ambas aparecían sonriendo frente a la cámara. Más allá de su encuentro, la conductora y el economista no posaron juntos, reflejando el estado de su vínculo.

El momento familiar que compartieron se da luego de que Pampita disfrutara un romántico viaje a San José del Cabo, en México, junto a su novio Martín Pepa. Así las cosas, luego de relajarse y aprovechar su visita a su pareja, la figura de la televisión retomó sus responsabilidades en Argentina.

Esta no es la primera vez que Pampita y Moritán coinciden desde su separación. A principios de diciembre de 2024, Ardohain y Moritán se reencontraron para acompañar a su hija Anita, de tres años, en su muestra de fin de año.

En esa oportunidad, el ambiente dentro del teatro estaba impregnado de entusiasmo y orgullo familiar. Los padres de la niña, aunque ya no unidos como pareja, demostraron una madurez que traspasó las barreras personales para brindarle a su hija una imagen de unidad y amor incondicional. La modelo llegó al lugar acompañada por sus hijos mayores, Beltrán y Benicio, frutos de su relación con Benjamín Vicuña, y por la pequeña Anita, quien esa noche sería la estrella del escenario. Roberto, por su parte, no dejó de aplaudir ni sonreír, apoyando cada paso de su hija con una energía que no pasó inadvertida.

El baile de fin de año de Ana García Moritán.

El espectáculo, organizado por la escuela de danza donde toma clases, fue una auténtica celebración de talento infantil. Vestida con un tutú que resaltaba su inocencia y gracia, brilló en cada movimiento, mientras las miradas de sus padres la seguían con devoción. El evento también contó con la presencia de figuras cercanas a la familia. Barby Franco y Fernando Burlando asistieron junto a su hija Sarah, mientras que Delfina, la hija mayor de Roberto, fruto de su matrimonio con Milagros Brito, completaba un retrato familiar ampliado que no parece resquebrajarse con las esquirlas de la separación.

El emotivo encuentro no quedó limitado a las paredes del teatro. Tanto Pampita como García Moritán compartieron imágenes de la noche en sus respectivas redes sociales, lo que desató una ola de comentarios de admiración y ternura. En las fotografías, se podía ver a Anita abrazada por sus padres, con su sonrisa radiante iluminando el cuadro. Estas imágenes, aunque sencillas, capturaban una verdad poderosa: el amor por sus hijos puede trascender cualquier diferencia.

Los seguidores de ambos no tardaron en expresar su apoyo y emoción en redes. Entre los comentarios más destacados se leían frases como: “Qué hermosa... y qué lindo que puedan estar los dos papás bien para esa pequeña, eso es lo más importante”, o “Felicitaciones por ese inmenso amor que siempre va a unirlos. Anita es hermosa y qué feliz es al tener a sus papás compartiendo momentos hermosos junto a ella”.