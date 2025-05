Santiago del Moro defendió a Chiara de las versiones de “acomodo” en Gran Hermano: “¿Quieren saber la verdad?"

Chiara Mancuso enfrentó las críticas y contó la reacción de su padre al enterarse que ingresaba a Gran Hermano

Tras su salida de la casa más famosa del país, Chiara Mancuso rompió el silencio y se refirió a las acusaciones que marcaron su paso por Gran Hermano (Telefe). En un escenario agitado por especulaciones en redes sociales y rumores de supuestos “favores” por parte de la producción, la joven hizo frente a las críticas y dio su versión sobre cómo se dio su ingreso al reality. La reacción de su padre, según sus propias palabras, fue una mezcla de sorpresa, desaprobación y desconcierto.

A pesar de su personalidad dominante en la casa, La Cobra quedó eliminada con el 57,3% de los votos en un mano a mano frente a Luz Tito, una de las competidoras más queridas de esta edición. La salida generó reacciones dispares: desde celebraciones por parte de sus contrincantes hasta manifestaciones de nostalgia por una jugadora que marcó un estilo directo, confrontativo y sin rodeos.

La estrategia arriesgada de Chiara durante el reality fue una apuesta directa que le costó su permanencia (Video: GH, Telefe)

En el debate posterior a su eliminación, Chiara fue consultada directamente por los rumores que desde el primer día de su participación la señalaron como “acomodada” por la producción. El foco estuvo puesto en el vínculo con su padre, Alejandro Mancuso, exfutbolista y representante, a quien se acusó en redes de haber influido para que su hija consiguiera un lugar en el programa. Santiago del Moro abordó sin rodeos esa versión: “Tuviste el mote de acomodada de la producción, que tu viejo había arreglado todo, que era una familia millonaria y que estaba todo bancado, la hija de…”, enumeró.

La respuesta de la modelo y promotora fue firme: “Primero que yo tengo 30 años, y si mi papá me hubiera querido acomodar creo que lo hubiera hecho mucho antes”. Según contó, su padre no solo no tuvo injerencia, sino que ni siquiera sabía que ella había participado de los castings. “Cuando le conté, el mismo día que me iba a aislar, porque ni de los casting le había contado, se puso pálido. Estaba en desacuerdo”, relató con sinceridad.

El exfutbolista Alejandro Mancuso reaccionó sorprendido al saber que su hija entraba al reality argentino

La historia detrás de su ingreso fue confirmada por el propio conductor del ciclo. En varias emisiones, Santiago del Moro se encargó de desmentir cualquier tipo de acomodo y explicó cómo se dio la inclusión de Chiara en el reality. Según detalló, ella no estaba entre las seleccionadas originales, pero fue convocada de urgencia cuando una participante se bajó a último momento.

“¿Quieren saber la verdad? Chiara Mancuso entró porque otra participante se bajó del taxi. El día que se tenía que aislar, dijo: ‘No voy’. Le agarró un ataque de pánico”, explicó el conductor en vivo. En ese momento, la producción se vio forzada a activar la lista de suplentes y Chiara fue contactada. “La productora la llamó un sábado a la mañana para ver si podía estar. Ella dejó todo y se fue a aislar”, afirmó.

Chiara reflexionó sobre su estilo confrontativo en Gran Hermano y admitió ser "intensa y caprichosa"

En cuanto a su estilo dentro del juego, Chiara también hizo una autocrítica, sin eludir las consecuencias de sus decisiones. “Dije que la que estaba en riesgo era yo y decidí ese juego de arriesgarme a todo o nada, ir siempre al frente. Me hago responsable aunque la casa en un momento te toma y todo se exacerba”, señaló. También se definió como una persona intensa: “Soy intensa en la vida y he aprendido a gestionar las emociones”, comentó. Incluso admitió: “Soy una nena caprichosa muchas veces”.

Sobre el conflicto con Santiago “Tato” Algorta, que terminó siendo determinante, fue directa: “Yo estaba consciente de que eso me iba a costar la salida”. La razón que dio fue la de proteger a su aliado, Ulises Apóstolo, con quien había generado un vínculo fuerte. Tras su salida, Ulises expresó que “se le quemaron todos los papeles”, dejando entrever que su salida también afectó su propio juego.

Ulises Apóstolo admitió verse afectado en el juego tras la salida de su aliada Chiara Mancuso de la casa