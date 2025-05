El cameo de Los Palmeras en El Eternauta que se volvió viral y su reacción: “Nosotros ponemos la cumbia”

El cameo de Los Palmeras en El Eternauta generó revuelo entre fanáticos en redes sociales

Entre ruinas, nieve tóxica y la amenaza de una invasión extraterrestre, un inesperado elemento logró llamar la atención de los fanáticos que siguen la nueva serie El Eternauta en Netflix: un cartel de Los Palmeras. La imagen del icónico grupo de cumbia santafesina apareció en el cuarto episodio de la ficción basada en la histórica historieta de Héctor Germán Oesterheld, provocando un revuelo inmediato en redes sociales.

La escena ocurre en el minuto 9 del episodio 4. Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, y Alfredo Favalli, a cargo del uruguayo César Troncoso, bajan de un automóvil en una calle de Buenos Aires completamente devastada por la nevada mortal que cubre toda la ciudad. Entre el caos ambiental y los restos de una civilización colapsada, puede observarse claramente una antigua publicidad pegada en la pared: un cartel anuncia un recital de Los Palmeras en el Luna Park, programado para el 15 de diciembre de 2022.

Un cartel de Los Palmeras en ruinas de Buenos Aires agitó las emociones en Netflix

El afiche, visible por pocos segundos pero los suficientes como para que los más atentos lo detectaran, provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde se compartieron capturas del momento con mensajes de sorpresa, orgullo y humor. Rápidamente, el grupo de cumbia nacido en Santa Fe volvió a ser tendencia, no por una canción o un nuevo disco, sino por su inesperado cameo en una de las series más esperadas del año.

El detalle no fue intencional. El director de la serie, Bruno Stagnaro, explicó que la producción de El Eternauta optó por mantener la ambientación real de las calles porteñas al momento de grabar. “Los elementos como ese cartel no fueron colocados por el equipo de arte”, aclaró. En otras palabras, la pegatina estaba allí al momento del rodaje, y su inclusión en la toma es parte de una decisión artística más general: preservar el entorno auténtico de la ciudad en medio del relato de ciencia ficción.

Bruno Stagnaro aseguró que la producción de El Eternauta resaltó la autenticidad de la ciudad en su ambientación (Sebastián Arpesella / gentileza prensa Netflix)

Este tipo de decisiones, explicó el propio director, buscan generar identificación con el público local, un objetivo que, en este caso, se logró con creces. Porque si hay algo que representa al ADN popular argentino —además de los asados y el fútbol—, es la cumbia de Los Palmeras.

Al ver el revuelo generado por su cartel en la serie, Los Palmeras no se quedaron atrás. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartieron un posteo donde celebraron su participación en el relato postapocalíptico de Netflix. “¡Amigos! Nuestra aparición en El Eternauta nos inspiró y nos mandamos directo a la ciencia ficción. Ahora somos Los Palmeras Eternautas, cantando y saltando entre nieve y aventuras”, escribieron en la red social.

Los Palmeras celebraron su participación en El Eternauta con un tono humorístico en Instagram (Video: Instagram/Los Palmeras)

Y remataron con una frase que, desde entonces, circuló como un eslogan no oficial: “Si llega una invasión, tranqui: nosotros ponemos la cumbia”. La publicación recibió miles de interacciones y comentarios de fanáticos que celebraron el guiño como uno de los momentos más insólitos y entrañables de la televisión argentina reciente.

El cartel que aparece en la serie anunciaba un show real de Los Palmeras, que efectivamente tuvo lugar en el Luna Park el 15 de diciembre de 2022. La banda había empapelado distintos puntos de la ciudad con afiches invitando a celebrar la Navidad “a todo ritmo” en el mítico estadio porteño.

El Eternauta, estrenada recientemente en Netflix, es una adaptación moderna de la icónica historieta creada por Héctor Germán Oesterheld en los años 50. La serie narra la historia de una invasión alienígena en la Tierra, en la que una tormenta de nieve tóxica aniquila a gran parte de la población. En medio del desastre, un grupo de sobrevivientes intenta resistir desde Buenos Aires, liderado por Juan Salvo, el personaje central que busca proteger a su familia y organizar una respuesta colectiva. El elenco incluye figuras como Ricardo Darín, César Troncoso, Carla Peterson, Andrea Pietra y otros actores de renombre, y la producción fue elogiada por su ambiciosa apuesta estética, que mezcla el drama humano con efectos visuales de alto nivel.

La reconciliación entre los miembros de Los Palmeras trajo consuelo a su multitudinaria audiencia

Desde principios de año, la salud de Rubén Cacho Deicas mantiene en vilo a los fanáticos de Los Palmeras. El legendario cantante de la agrupación santafesina sufrió un ACV y fue internado de urgencia, provocando un cimbronazo entre sus familiares y los fans cosechados en más de 50 años al frente de uno de los grupos más importantes de la escena tropical.

Mientras Cacho llevaba a cabo su recuperación en Santa Fe, se destaparon las internas dentro del grupo, principalmente con Marcos Caminos, acordeonista y fundador. Las versiones cruzadas apuntaban a un supuesto desplazamiento de Deicas en un momento complicado de salud, a algunas actitudes suyas que no habrían caído bien entre sus compañeros y a otras cuestiones que habrían provocado un cortocircuito que parecía definitivo entre las partes. En este tiempo, la banda siguió tocando, con Pablo López al micrófono, y, como testigos, una inmensa legión de seguidores que se ponían de uno u otro lado de la batalla.

Pero el tiempo fue acercando posiciones y de manera paulatina los viejos amigos dejaron atrás sus diferencias. Algunas declaraciones sueltas fueron preparando el terreno hasta que Camino habló públicamente en Pasión de Sábado, programa emblemático de la movida, donde intentó minimizar los hechos. “Para que haya una reconciliación tiene que haber primero una pelea, una discusión, pero es nuestro caso, no hubo división de ningún tipo. Hubo un malentendido por unas declaraciones mías, pero nosotros no estuvimos nunca peleados”, señaló en el programa de América, donde habló de un abrazo con su viejo compañero. “Me llenó de lágrimas", sintetizó.