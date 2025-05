La divertida rutina fit de Cami Homs y su hija Francesca: “Entrenar un feriado”

La rutina fit de Cami Homs y su hija Francesca (Video: Instagram)

Desde que se separó de Rodrigo de Paul a mediados de 2021, Cami Homs se instaló en Argentina junto a Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con el futbolista del Atlético Madrid. Debido a los kilómetros que los separan de su papá, los pequeños tienen un vínculo inquebrantable con la modelo y la acompañan en cada paso que da, tanto es así que su hija mayor entrena a la par de la influencer.

Fran, apodo que usa la familia, tiene tan solo 6 años, pero desde pequeña el deporte es parte de su vida, por lo que no tiene inconvenientes a la hora de hacer los ejercicios codo a codo con su madre. En el primer video que compartió la participante de Bake Off Famosos se las puede ver haciendo sentadillas profundas más un disco con peso, el hecho de que su hija la esté imitando generó la risa de la novia de José Sosa.

Mientras madre e hija entrenaban, Bautista, que en julio cumplirá cuatro años, jugaba con los almohadones del sillón, luciendo el conjunto de arquero de Emiliano Martínez, el portero de la selección nacional y del Aston Villa. “Entrenar un feriado”, fue todo lo que escribió la modelo junto a un emoji de la cara riendo y un corazón.

La rutina de Camila y Francesca para el feriado

Pero esto no fue todo, sino que siguieron con una serie de abdominales y la pequeña no se achicó a la hora de tener que llevarla a cabo. Todo esto bajo la atenta mirada de Bautista, que no tuvo la intención de unirse en ningún momento. El momento no solo captura la rutina de ejercicio, sino también la complicidad plena de la familia.

Del otro lado del mar, Rodrigo se encuentra envuelto en rumores de reconciliación con Tini Stoessel. Todo comenzó en el mes de marzo, luego de que se divulgara en las redes sociales una fotografía de ambos caminando por las calles de Madrid. Si bien no se los veía juntos, se podía apreciar que estaban en el mismo sitio.

Hasta que salió a la luz el primer video juntos. En la tarde del martes fueron al Mutua Madrid Open, el torneo de tenis que se disputa en la Caja Mágica de la capital española. Su presencia allí coincidió con el enfrentamiento del alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo. En el corto se lo puede ver al jugador del Atlético de Madrid con un jeans oversize, una musculosa de color blanco, una gorra estilo béisbol dada vuelta, anteojos de sol y una campera en las manos. Por el otro lado, la cantante tiene un jeans desgastado y una campera de color marrón.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul juntos en Madrid (Video: Instagram/sqp_oficial)

La pareja no estuvo sola, sino que fueron acompañados por dos de las mejores amigas de la actriz de Violetta: Sofía Fernández, vestida completamente de negro, y Belén Lubos, con un vestido de color blanco. Durante el fin de semana, Tini volvió a seguir en sus redes sociales al Motorcito de la Selección nacional, lo que hizo que los rumores de reconciliación cobraran más peso.

Ante esto, Camila no se pronunció, sin embargo, un guiño en las redes sociales le dio a entender a sus seguidores que esta relación ya no es una espina en su costado. La influencer le dejó un “me gusta” en una publicación de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, en la que también estaba La Triple T. La instantánea fue tomada durante la Semana de la Moda de París, y el “like” generó todo tipo de interpretaciones: ¿fue un gesto de cordialidad?, ¿una señal de aceptación de la nueva relación?, ¿o simplemente un descuido en redes sociales?