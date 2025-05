La llamativa participación de la mamá de Lali Espósito en su nuevo álbum: “Ay, ya estás grande”

La canción “Pendeja” surge de una experiencia íntima y un audio de WhatsApp familiar (Video: YouTube)

Lali Espósito se consolidó como una de las artistas más transgresoras del pop argentino. Su último disco, No vayas a atender cuando el demonio llama, se convirtió en una ventana a su intimidad personal y familiar. Una escena de apenas unos segundos, incrustada en el anteúltimo track del álbum, da lugar a uno de los momentos más personales del proyecto: la aparición de Majo Riera, su madre, quien dejó su marca en la canción “Pendeja” con una frase reveladora.

En medio de guitarras distorsionadas y una lírica que mezcla provocación con autorreflexión, la voz de Riera irrumpe con una sentencia cotidiana: “Ay, Lali, ya estás grande…”. Esa línea es parte de una nota de voz real y sostiene la tensión entre el mandato de crecer y el deseo de no renunciar a la libertad de la juventud.

“Pendeja” se ubica entre las composiciones más confesionales del disco. A lo largo de la canción, Lali contrapone su autoafirmación con la mirada crítica del entorno. El verso dice: “Esto es lo que más me excita, me encanta cuando gritan que soy una pendeja, sí soy una pendeja” y funciona como estribillo y también como un grito de resistencia.

Lali Espósito transformó un mensaje privado en una pieza musical con la voz de su madre

El audio original que se escucha en el tema, proviene de un audio de WhatsApp enviado por Riera. Esa línea fue extraída de un contexto familiar real y trasladada al espacio musical sin filtro. Gracias a esto, Lali logró algo que pocos artistas consiguen con eficacia: disolver los límites entre lo privado y lo público para convertir la experiencia personal en una pieza artística.

Junto a Pata Liberati, Majo Riera lanzó el podcast Dos pendejas de 50, donde también juega con el concepto de “pendeja” desde el punto de vista de mujeres que se niegan a envejecer según los moldes sociales. En una entrevista televisiva durante la emisión de “Mañanísima”, programa que fue conducido por Carmen Barbieri a través de la pantalla de Eltrece. La madre de la artista mencionó que una charla informal sobre hombres mayores y relaciones derivó en la creación del programa, que finalmente fue aceptado por Spotify como propuesta original.

En ese espacio, las dos mujeres mayores reflexionan sobre amor, deseo y edad con ironía y desparpajo. Y aunque el podcast y la canción no se cruzan directamente, comparten una lógica: reclamar el derecho a no pedir permiso por ser una misma, sin importar la edad ni las expectativas ajenas.

Majo Riera, madre de Lali, destaca su perspectiva en el podcast “Dos pendejas de 50”

Este sexto álbum de estudio de Lali está lleno de rock. En la previa, la artista ya había agitado las redes al compartir imágenes en las que diferentes figuras históricas atendían el teléfono. Así las cosas, desde Charly García a Diego Maradona, pasando por Britney Spears, todos atendieron cuando escucharon el sonido. “Esperando el llamado tipo...”, escribió Espósito, dando inicio a su nueva etapa artística.

Como extra, también publicó un carrusel que refleja todo el proceso del disco. Desde sus sesiones en el estudio hasta el detrás de escena de algunos videoclips, la intérprete de “Disciplina” compartió todo con sus más de 12 millones de seguidores en Instagram. “Hoy sale No vayas a atender cuando el demonio llama. Solo voy a decir que el corazón está puesto en esta pieza. El mío y el de cada artista que participó. Gracias Dillom, Duki y Miranda! por cantar conmigo y elevar todo tanto. Gracias a mis amigos por apoyarme, gracias a ustedes por esperar y bancarme siempre. Construir desde el derrumbe...con amor, con polenta y con identidad”, escribió Lali.

Britney Spears y Maradona, entre las referencias artísticas del nuevo disco de Lali

Vale recordar cómo empezó a gestarse este disco. A principios de enero de 2024, Lali sorprendía a sus fans al anunciar su retiro de los escenarios. Inmediatamente, las redes se revolucionaron y días después Espósito aclaró, dispuesta a romper con sus propias formas para explorar territorios sonoros más crudos y viscerales: “No me alejo de la música. Me voy a meter a hacer el mejor disco de mi vida”. Así las cosas, después de mucha introspección, esfuerzo y trabajo la artista presentó sus canciones poco a poco, mostrando parte de este nuevo universo: “Fanático”, “No me importa”, “Mejor que vos” y “33”.