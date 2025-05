Katia conmovió en Gran Hermano al contar cómo fue ser mamá a los 17 años: “Mi hija parece mi hermana”

La Tana de Gran Hermano habló de su maternidad

En el jardín de la casa más observada del país, en medio de un momento de mates compartidos, Katia Fenocchio, conocida como La Tana, dejó de ser una competidora más de Gran Hermano para revelar algo más profundo: su historia. No fue estrategia, no fue acting. Fue dolor, ternura y resistencia condensadas en una conversación con Lourdes Ciccarone y Gabriela Gianatassio.

“Ya va a cumplir 16… Igual ella tiene otra crianza”, dijo respecto de su hija con una mezcla de orgullo y nostalgia. “Yo, a los 16, ya estaba embarazada”, graficó.

Así, sin dramatismo, soltó la verdad que marcó su adolescencia. Madre a los 17, deseaba esa maternidad desde mucho antes. Lo había anunciado a los 12: “Cuando tenga 17 voy a tener un hijo”. Su madre, entre la risa y el escepticismo, respondió con una sentencia típica de quien no cree lo que escucha: “Dejá de hablar pelotudeces“.

Pero la vida no suele aceptar burlas cuando se le habla con tanto deseo.

Nacida y criada en La Matanza, La Tana enfrentó el embarazo en soledad. No hubo abrazos masivos ni festejos por la llegada de Zaira, su hija. Solo distancia y desaprobación. “Mi prima, cuando se enteró, me dejó de hablar durante años. Me dolió”, expresó, sin ocultar la herida. Pero lo más duro llegó con la reacción de su padre: “Imaginate, me dijo que no quería que lo tenga”.

Una vez resignado, el hombre fue a hablar con el entonces novio de Katia. Lo miró fijo, le apretó la mano con fuerza y disparó: “Vas a tener que sacar una familia adelante como sea”.

La escena, que podría formar parte de un drama familiar de la televisión italiana, quedó grabada en la memoria de Katia como un símbolo. Un legado de carácter heredado: “Mi viejo es re loquito. O sea, yo soy loquita, mi viejo diez veces más”, comparó.

La historia que reconstruyó en esa charla íntima no fue lineal ni idílica. Ocho años compartió con el padre de su hija. Un vínculo con idas y vueltas. Cuando estaban juntos, remaban la vida como podían. Cuando se peleaban, él desaparecía.

“El problema era cuando yo me peleaba, me separaba, él se iba y me desconocía el chabón. No me pasaba plata para los pañales ni para la leche”, contó. “Me quería morir. Y la familia de él nunca me ayudó”.

En medio de esa precariedad, su familia materna la socorrió como pudo. Una cama de una plaza, una bañera usada, ropa de otros chicos, ollas viejas. “Porque yo no tenía para comprarme cosas”, recordó, sin vergüenza pero con una claridad brutal.

El momento más tierno llegó al hablar de Zaira, ya adolescente. No había arrepentimiento en su voz. Al contrario. Se trataba de una reivindicación:

“Mi hija ahora parece mi hermana”, dijo, con una sonrisa cansada. “Yo estoy enferma y ella me hace un té. Se siente mal y yo soy como una compañía”.

Pero el gran apoyo sin dudas estuvo siempre a su lado: su propia madre también había sido mamá a los 16. “Cuando se enteró de que yo estaba embarazada, me abrazó. Me dijo que me iba a apoyar, porque pasó por lo mismo”.

Y así, como en una tragedia familiar con capítulos repetidos, recordó la historia de su abuela, que se enteró del embarazo de su madre cuando ya estaba de nueve meses. La echó. Se armó “un quilombo”. Estuvieron mucho tiempo sin hablarse.

Hoy, mientras en Gran Hermano el juego sigue su curso, La Tana permanece. La tentación de abandonar la casa fue fuerte. Las dudas, recurrentes. Pero algo más la mantiene adentro. Tal vez el deseo de mostrarle a su hija, a su madre, a su abuela, incluso, que la resiliencia también se hereda. Y que cada historia, por dura que sea, puede ser contada con dignidad.

Aunque el juego avance, aunque las nominaciones la acechen, Katia ya ganó algo que no se vota: el respeto. Porque sobrevivir también es una forma de triunfar.