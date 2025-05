Charlotte Caniggia recordó su escandalosa pelea con Coty Romero y dio detalles de su enfrentamiento: “Mala gente”

En una entrevista con Martín Cirio, Charlotte Caniggia dejó en claro su mala relación con Coty Romero, con quien se enfrentó en el Bailando (Video: X)

El Bailando (América TV) terminó hace meses, pero Charlotte Caniggia no se olvida. Y si hay algo que no se guarda, es lo que piensa. Invitada al streaming de Martín Cirio, la mediática recordó su feroz cruce con Coty Romero, con quien compartió pista en el certamen, y fue tajante ante la cámara.

“¿Vos con Coty quedaste mal?”, le preguntó el streamer. Charlotte no dudó ni un segundo: “Sí, sí, la odio. La bloqueé, no me interesa, la odio”. Y fue por más. “Hubo una charla, pero no la perdono. Es mala gente”, remató.

Según contó, el conflicto arrancó cuando le confió algo a Coty y ella lo expuso públicamente. “Pasó que yo le dije algo a ella y ella lo contó al aire, de alguien de ahí. Y era como: ‘Che, qué mal. Esta piba es una for... Me parece mala mina’”, lanzó.

Charlotte Caniggia recordó su enfrentamiento con Coty Romero en el Bailando 2023

Aunque Coty intentó disculparse, Charlotte no la perdonó. “Me pidió disculpas, pero ya está. Si me hacés eso a la primera, vas a ser siempre así, vas a traicionar. Si ya te hacen eso, no es una amiga. No podés confiar en esa persona”, reflexionó. Para ella, la traición fue intencional. “Lo hizo a propósito porque buscaba la fama”, disparó.

Sobre el final del streaming, tanto ella como Cirio coincidieron en una idea que ya circula entre muchas figuras del medio: “No hay amigos en este ambiente”. “Tenés colegas y gente con la que tenés buena onda, pero cada uno tiene su propia agenda”, opinó el conductor. Charlotte asintió.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. En redes sociales, muchos usuarios reaccionaron a favor de la mediática. “Siempre del lado de Charlotte en la vida”; “Se nota que no tuvo códigos”; “Coty siempre pasa por lo mismo, después pide perdón y dice que está aprendiendo”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron.

La mediática acusó a Coty Romero de revelar una confidencia al aire

El enfrentamiento entre ambas viene de lejos y tuvo uno de sus capítulos más tensos a comienzos de 2024, cuando todavía estaban en competencia. Fue durante una de las grabaciones del Bailando cuando Caniggia regresó de sus vacaciones y todo estalló.

“Llegó, destruyó a todo el mundo, la hundió 10 metros hacia abajo a Coty”, relató Gonzalo Vázquez, movilero de Intrusos (América TV). “Tiene una previa increíble, un puntaje complicado y una votación insólita de un jurado que le puso menos de lo que te puedas llegar a imaginar. La verdad que bailó espantosamente feo”, detalló.

Según Vázquez, la pelea se desató en vivo, cuando la mediática y la influencer se cruzaron al aire. “Coty estaba en el streaming, Charlotte se presenta y Marcelo le pregunta por los participantes que hablaron sobre sus vacaciones. Y ahí se cruza con la ex Gran Hermano y se dicen cosas espantosas, subidas de todo. Hasta metiendo al novio de Charlotte. Y de un momento a otro, Charlotte rompe en llanto y abandona la pista en compañía de su pareja. Dijo: ‘Me voy, me voy’. Y se fue. Dejó solito y plantado a su bailarín, que no sabía qué hacer y siguió la sentencia”.

Caniggia calificó a Coty Romero de "mala gente" y cuestionó sus intenciones

Ese día, antes de salir a la pista, la hija de Mariana Nannis ya había dejado clara su postura. En una nota con el equipo que en ese entonces lideraba Flor de la V, habló sin filtros sobre Coty, incluso antes del escándalo en vivo. “Ella es una falsa, ya lo dije. Inventa cosas porque ya nadie se la banca. Me chupa un hue… lo que piense, es una amargada. Yo vengo a ganar, obvio. Son todos falsos”, dijo frente a cámara. Y fue más allá: “Es mala gente, a mí no me cae bien y no siento que sea buena persona. Creo que es una villera y punto. No tengo más nada que decir de ella”.

Por ahora, Romero no respondió. Pero Caniggia fue clara, frontal y definitiva. No hay lugar para segundas oportunidades ni espacio para reconciliaciones forzadas. Lo que empezó en la pista del Bailando se transformó en una disputa personal que, según sus palabras, ya no tiene retorno.