Valentina Fernández sorprendió a Enzo Fernández en la cama: el detalle que fue furor en redes

La modelo mostró sus días con el futbolista a poco tiempo de su reconciliación (Instagram)

Después de tres meses separados, Valentina Cervantes y Enzo Fernández decidieron darle otra oportunidad al amor. Y no lo están ocultando: la pareja se muestra más unida que nunca y comparte en redes sociales cada detalle de su romántica reconciliación. Esta vez fue ella quien sorprendió con una serie de imágenes que no pasaron desapercibidas.

Con el título “Escapadita exprés”, la modelo subió varias fotos de su viaje relámpago a España, donde se encontraba de visita el futbolista. Pero una en especial se llevó todas las miradas: mientras el ex River Plate descansaba en la cama, ella le llevó el desayuno. Nada de producciones ni sorpresas subidas de tono: Valentina apostó al corazón y al estómago. En la imagen se ve un plato de porcelana blanca con dos tostados bien crocantes, con queso derritiéndose por los bordes, coronados por una generosa porción de papas fritas. De fondo, Enzo recostado con el torso desnudo y el celular en la mano, relajado, mientras esperaba su comida favorita.

El gesto despertó la ternura en sus seguidores. Más de 350 mil likes y una catarata de mensajes celebraron el amor y la actitud de Valentina: “Espero que Enzo la cuide y respete a Valu”, “No la merece”, “Ella le lleva el desayuno a la cama”, “Que nunca se olvide que el afortunado es él”.

El particular desayuno que le llevó la modelo al futbolista: un par de tostados de queso con una porción de papas fritas

Pero eso no fue todo. En el mismo posteo, Cervantes también mostró sus looks deportivos ante la cámara, con conjuntos ajustados en tonos neutros de marcas de lujo que no pasaron desapercibidas, mientras posaba frente al espejo o descansaba en sillones modernos. En otra de las postales se la ve en el auto junto a Enzo, quien sonríe y hace el clásico gesto de la paz, mientras ella posa con una musculosa de Prada que deja ver su tatuaje en el brazo: Alex, the Lion.

Valentina aprovechó para lucir sus outfits deportivos ante la cámara

Más allá de las imágenes, lo cierto es que el regreso de esta pareja tuvo su explicación puertas afuera. En marzo pasado, Valentina habló en LAM (América) y contó cómo fue ese proceso de reconciliación. “Tuvimos nuestras charlas. Arreglamos las cosas con las que no estábamos muy de acuerdo. Pudimos acomodar todo para seguir con la familia y con la pareja”, explicó.

El reencuentro se dio en Londres, cuando ella viajó para que sus hijos en común, Olivia y Benjamín, pasaran Año Nuevo con su papá. “No fui con expectativas de nada. Estábamos separados. Era solo por el vínculo con sus hijos. Pero nos reencontramos como pareja”, contó. Y fue ahí donde se dieron cuenta de todo lo que extrañaban: “La familia, la pareja, el estar acompañado... no es lo mismo”, confesó, a corazón abierto, al referirse a los motivos que los llevó a reanudar la relación.

La modelo y el futbolista posaron juntos desde el interior de un auto

Durante la separación, se había especulado con un posible acercamiento entre Enzo y Nicki Nicole, quienes habrían coincidido en el boliche Moby Dick en octubre. Pero Valentina fue clara: “En esos terrenos es mejor no entrar. Aparte, si él estaba soltero, no le puedo recriminar nada”.

Ahora, ya reconciliados, decidieron cambiar algunas reglas de la relación. “Muchas cosas cambiaron post separación, pero él también accedió a eso. Cuando nos sentamos a hablar, le dije las cosas que a mí me pasaban y que tampoco las iba a dejar. Y él accedió, y hoy por suerte me acompaña”, reveló ella, dejando en claro que su carrera y su bienestar también ocupan un lugar importante en esta nueva etapa.

Una vez más, Cervantes no solo mostró su intimidad con su pareja, sino también sus outfits diarios (Instagram)

Y si bien no hay confirmaciones de boda ni grandes anuncios, con desayunos en la cama, escapadas románticas y fotos llenas de complicidad, Valentina y Enzo demuestran que, al menos por ahora, el amor volvió con todo.