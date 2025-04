Cómo es el desafío extremo para conseguir cigarrillos en Gran Hermano: “Es una locura, pero lo voy a hacer”

El desafío de los cigarrillos en Gran Hermano

Una cuerda invisible, casi tanto como el ansia de nicotina que recorre los cuerpos de los confinados, se transformó anoche en literal. Atarse. Físicamente. Por veinticuatro horas. Esa fue la propuesta que Santiago del Moro anunció con tono solemne, entre bromas y advertencias, a los participantes de Gran Hermano: un desafío brutal, teatral y revelador.

“El Atado”, lo llamó. No se refería, claro, al clásico paquete de veinte cigarrillos que suele circular de mano en mano como una moneda de cambio, sino a otra cosa: un atado humano, una suerte de castigo voluntario, una prueba de convivencia extrema para obtener el anhelado tesoro.

El conductor explicó las condiciones con precisión quirúrgica: “Esta semana se pone en juego un atado por persona que se ate por 24 horas, pero se tienen que atar todos juntos. Los tres, cuatro o cinco que quieran cigarrillos”. La idea era simple y cruel: convertir el deseo en un experimento de resistencia. Ir al baño, dormir, comer o incluso bañarse... todo sería compartido, negociado, tolerado. ¿Quién aguanta más por un pucho?

Los cigarrillos se volvieron cruciales para el desarrollo del juego

La producción, en su ingeniería de tensiones, habilitó siete cupos. Apenas se apagaron las luces del programa, Selva y Eugenia se lanzaron al vacío. Fueron las primeras. La decisión fue rápida, instintiva, como si algo más allá de la razón las empujara: el hábito, la ansiedad, la rutina sofocada tras paredes de vidrio.

La casa, acostumbrada ya a pequeñas disputas por el humo, observó en silencio. El cigarrillo, que desde siempre funcionó como objeto de deseo, premio, consuelo y trinchera, se volvió ahora emblema de unidad forzada. Porque no es solo adicción lo que se juega, es el drama humano condensado en una cajetilla.

“Es una locura, pero lo voy a hacer”, susurró Selva a sus compañeros antes de atarse. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier argumento. Porque en el encierro, donde cada gesto se magnifica, un cigarrillo vale más que una conversación honesta o una alianza frágil.

Selva y Eugenia realizarán el desafío

De hecho, la cuestión principal en esa decisión es que Selva no fuma, y su intención al realizar el desafío es poder conseguir un atado para negociarlo luego por distintos favores. Así fue como el cigarrillo, como en tantas otras oportunidades, se transformó en la moneda de cambio.

Katya, una de las más afectadas por el hecho de ya tener vacíos sus paquetes, prefirió no ser parte de la prueba por un simple y tajante motivo: “No, con Selva ni en pedo, porque es muy intensa, es muy incómodo. Si fuera Gaby, que está al lado de mi cama, es distinto”.

Fue entonces que Sandra, otra de las fumadoras que decidió no ser parte de la competencia express, aclaró que en todo caso estaba dispuesta a compartir sus cigarrillos con La Tana: “Yo a ella no la voy a dejar sin puchos, aunque ella a mí sí me lo hizo una vez”, disparó, entre risas, al recordar rencillas del pasado.

Selva jugó una carta fuete al sumarse al desafío de los cigarrillos

Este tipo de pruebas no son nuevas en la historia del reality. Lo que sí lo es, es la forma en la que el programa ha empezado a articular los deseos más básicos –comer, fumar, dormir bien– con las lógicas de espectáculo. No se trata ya solo de observar a desconocidos conviviendo, sino de presenciar cómo sus voluntades son tensionadas al límite por premios tan pequeños como un atado.

Pero este desafío también desnuda otra capa. La del juego psicológico. Porque atarse es también confiar, coordinarse, ceder. Y en un juego donde todo es estrategia, la confianza es un lujo y la dependencia, un riesgo.

Finalmente, lo que parecía una prueba en la que varios se involucrarían, solo una fumadora lo hará, y otra por el poder que le confiere el tener un atado.