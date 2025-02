El enojo de La Tana en Gran Hermano contra los nuevos jugadores por los cigarrillos: “Fumo desde los 11 años” (Video: GH, Telefe)

Noche caliente en Gran Hermano (Telefe). Este lunes los cigarrillos volvieron a ser el centro de la discusión y Katia, más conocida como La Tana, terminó llorando de bronca contra varias de sus compañeras, sobre todo las jugadoras que entraron la semana pasada, Selva, Eugenia y Gabriela.

En un momento de la gala, Santiago del Moro ingresó a la casa desde el estudio para hablar con los concursantes. “Ahora hay que jugar, hay que mostrarse. ¿Alguna pregunta? Euge, vos que hacés así”, le señaló el conductor a una de las participantes. “No, yo quería decir nada más que Selva me ha aconsejado que no convide cigarrillos por juego”, dijo Eugenia. “Le aconsejé muy bien, que no convide cigarrillo por juego. Explicá por qué... Es para que te los guardaras para vos, porque parece una fogata. Y yo le dije: ‘Sos mi amiga, te adoro... pero siempre voy a votar por no cigarrillos’. O sea, guardátelos. ¿No estuve bien?”, confirmó Elba.

“Tana, ¿cómo vas a hacer vos que no fumás?”, le preguntó Del Moro a Katia. “Y... no fumaré. Me fijaré, veré. Tengo cigarrillos, pero estoy ahí. Tengo para unos días, porque yo fumo, fumo bastante”, respondió. “¿Y cómo creés que vas a hacer para fumar cuando no tengas? ¿Vas a pedir? ¿Te las vas a bancar?”, quiso saber el conductor. “No, no le voy a pedir a nadie porque tampoco nadie me ofreció... Bati nada más me convidó una vez, pero nada más. No sé, veremos”, respondió. “¿Y no le querés pedir a nadie ahora?”, insistió Del Moro. “No, ¿a quién le voy a pedir? Yo fumo desde los 11 años, así que imaginate el vicio que tengo. No sé cómo voy a hacer cuando no tenga”, contestó con franqueza.

“Un horror... El pucho es un vicio que es un espanto”, opinó Santiago. “Sí, es un vicio bastante, bastante heavy”, coincidió Katia. “Euge, ¿no te da pena escuchar eso?”, preguntó el conductor a la otra participante. “No porque no es comida, es veneno, ¿entienden? Le estoy haciendo un bien. Y hay que jugar, esta semana es crucial”, respondió Eugenia con sorna.

Katia "La Tana" de Gran Hermano (GH, Telefe)

“Sandra, vos que fumás, ¿qué opinás?”, intervino del Moro para abrir el juego. “Se juega con todo, ¿no? No es solamente con el tema de los cigarrillos. Creo que es algo súper visible. Yo me había quedado sin cigarrillos el viernes y lo fui a hablar con Gran Hermano. Sabía que no tenía ninguna otra respuesta más que lo que me dijo, que la mayoría de los chicos que entraron, tienen cigarrillos. Y fui fijándome a ver cómo hacía para llegar a un acuerdo. Es lo único que me queda. Yo, igualmente, como dice Selva, si se está cagando de hambre, yo no la dejo sin comer por juego, eh”, argumentó Sandra.

“Bueno, pero es comida. Lo otro...”, quiso defenderse Selva, pero Sandra la interrumpió. “Para el que tiene un vicio, Selva, vos no lo tenés gracias a Dios, es muy jodido. Entonces yo no juego con eso”, le respondió. “No lo discuto, pero bueno”, contestó Selva. “Quizás a la gente que lo ve, no le va a gustar eso tanto, tampoco”, especuló la pescadora. “Bueno, que lo diga la gente eso”, dijo la tiktoker. “Es difícil, es difícil. Ya me metí en el inicio, la pasé muy mal. Después escuché a mis compañeros viejos que vinieron siempre a dar... Digo, no te regalo un pucho ni es por arriba. Es todo por un esfuerzo a cambio de algo. Pero lamentablemente, los que tenemos el vicio, lo tenemos. Y no es fácil”, cerró la cocinera de esta temporada.

Un rato después, Sandra y Katia hablaron con Luca al respecto y acordaron una estrategia para ir en contra de los participantes nuevos. “Hay que lograr que en los nuevos se genere una brecha. Algo hay que hacer con eso. Yo me guardé puchos sabiendo que en algún momento esto se iba a descontrolar. Tengo tres atados de puchos, yo les juro que les doy un atado y medio a cada una si me juran que vamos a ir contra los nuevos y tratar, por lo menos, no de sacarlos, sino que se genere una brecha y no estén tan juntos“, planteó el jugador.

“Yo te lo prometo aunque no me des los puchos, pero vamos a hacer las cosas en orden, vamos a hacer las cosas bien”, dijo Sandra. “No nos des los paquetes de puchos, esperá. Vamos a hacerlo bien, de verdad”, completó Katia.