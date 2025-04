La casa de los sueños de Wanda Nara: la mansión que se estaría construyendo valuada en 2.5 millones de dólares

Yanina Latorre mostró la "casa de los sueños" que Wanda Nara se está construyendo (Video: Sálvese quien pueda, América)

Unas horas después de que Wanda Nara contó que está construyendo “la casa de MIS SUEÑOS”, cómo definió a la propiedad que está construyendo para diferenciarla de la mansión que ella soñó para vivir con Mauro Icardi y en la que hoy él vive con la China Suárez. En Sálvese quien pueda (América) mostraron imágenes del lugar que habría elegido.

“Ella quería comprarse una casa que era espectacular, que salía 3.8 millones de dólares. Eran dos lotes. Ella la negoció, ofertó menos, pero no le bajaron un dólar y se puso a buscar otra. Yo hablo con alguien muy cercano a Wanda y me dijeron que estaba comprando una casa que está en obra. Darían como parte de pago su casa de Santa Bárbara para irse a El Yacht en Nordelta”, contó Yanina Latorre sobre la propiedad de la conductora que volverá a conducir MasterChef, pero esta vez en su edición con famosos.

“Wanda había señado esta casa. Averigüemos, estuvo la Negra Capristo, y hay solamente dos casas en obra en el barrio que son de una empresa que compra terrenos y construye casas. Las venden terminadas o a medio terminar”, detalló, mientras Ximena contaba los altísimos valores que manejan. “Una de las casa vale dos millones de dólares y la otra, dos millones y medio, pero están a medio hacer”, afirmó.

Las imágenes de la casa que Wanda Nara estaría construyendo (SQP, América)

“A mi me dijeron que la que ella quiere vale dos palos y medio porque encontramos similitudes en una foto que subió Wanda de unos escombros y los encontramos en esa casa”, aseveró. “Para poner en perspectiva. ¿Es caro para ese barrio?“, indagó Fede Popgold. ”No. Para ese barrio es un precio normal. Pensá que ella quería una que salía 3.8 millones", respondió Yanina, mientras Ximena contaba que el precio era ese porque “está en una zona donde no está todavía el barrio consolidado”. “Es una zona buenísima en donde se están haciendo a pleno muchas casas, pero no están construidas”, completó. “El living tiene una gran claraboya circular para que entre el y en la planta alta tiene la master suite y cuatro suite junior con vestidor”, pormenorizó.

El aviso inmobiliario detalla que la propiedad tiene una superficie de 550 m2 cubiertos y 908 m2 de terreno. “Cuenta con un hall de recepción, living comedor, gran cocina con isla y ventanales de piso a techo para disfrutar la vista al agua. Suite. Toilette”, detallan. Además tiene amarre y salida al río.

La influencer, en la tarde del viernes, había respondido las preguntas de sus seguidores. Allí se refirió a la casa que será todo un monumento a este nueva etapa de su vida. “Estoy construyendo la casa de MIS SUEÑOS y es a estrenar”, escribió, marcando una diferencia en cómo había presentado a la casa en la que hoy vive su exmarido.

Según contó, su nuevo hogar estará preparado con todas las comodidades que siempre quiso y que aún no tuvo, mientras desmentía que se trate de una casa cerca de su ex. “Es en otro lugar, donde puedo tener mi barco, mis motos de agua y mis carteritas”, enfatizó, dejando entrever que el lugar estaría ubicado cerca de un río o un lago.

“Cada uno de mis hijos tendrá su habitación y todo lo que sueño y no vi en ninguna”, siguió, es decir la casa contaría, al menos, con seis habitaciones, una para cada uno de sus cinco hijos más la suya. Reconciliada con su padre, Andrés Nara, incluso contó cómo es su barco. “Mi papá es diseñador de barcos y crecí en el Delta argentino. El amor por la náutica lo heredé de él. Esta casa que estoy haciendo es un sueño y un orgullo para toda mi familia”, concluyó.