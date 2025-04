La promesa que Cande Molfese cumplió luego de ganar Bake Off Famosos: en qué utilizó el premio

Cande Molfese cumplió la promesa que hizo luego de ganar Bake Off Famosos

Pasaron casi cuatro meses de aquel momento, pero la espera valió la pena. Después de mucho esfuerzo y sacrificio en cada prueba de Bake Off Famosos (Telefe), Cande Molfese logró concretar la promesa que le había hecho a su mamá y sus hermanas: usar el dinero del premio para llevarlas a todas de viaje.

A pura emoción, la actriz compartió a través de sus redes sociales la conexión entre la final del certamen y su presente. Al comienzo de un reel, la joven publicó el instante en el que Wanda Nara anunciaba que ella se había convertido en la ganadora de Bake Off. Acto seguido, Molfese intercaló imágenes de ella contando en qué usaría el premio: “Hice una promesa, con la plata del premio regalarle los pasajes a mis hermanas y a mi mamá para que nos vayamos juntas a Miami”.

Luego de este recuerdo, Cande mostró cómo llevó a cabo este sueño. En las imágenes se la puede ver junto a sus seres queridos disfrutando del sol y la arena en las playas de Estados Unidos. Bajo un cielo celeste, con alguna nubes, rodeadas por agua clara, las chicas saltaban en círculo y se abrazaban al ritmo de la canción “I Know You Want Me” de Pitbull.

Cande Molfese mostró el detrás de escena de su viaje a Miami con su familia

En sus stories, la joven compartió el detrás de escena del viaje. “Llegamos y primero lo primero, chisme y desayuno”, escribió para describir la situación en la que se veía a sus hermanas y su madre sentadas en la mesa charlando.

“Claramente yo ya estoy lista para ir, acá tengo hasta mi reposera. ¿Quiénes son las que están listas?. Ella lista. ¿Agustina estás lista? Clásica, acá se pierden cosas. Acá cada una agarra su reposera. Seis mujeres en esta”, comentó la ganadora de Bake Off Famosos al referirse a la situación.

Luego, Molfese grabó una divertida escena en la que su mamá sus hermanas discutían hacia donde ir. “Están viendo el mapa para ver a dónde ir. ¿Qué tenemos?”.

La reacción de Cande Molfese al ganar Bake Off Famosos

A mediados de diciembre, la influencer logró convertirse en ganadora del certamen tras un ajustado duelo creativo, en el que ella y Cami Homs debían crear una torta de tres pisos con dos técnicas diferentes. Y como la gran pastelera de esta edición, embolsó 30 millones de pesos tras la decisión que tomó el jurado compuesto por Damián Betular, Christophe Krywonis y Maru Botana.

Luego de este desenlace, la artista habló con Teleshow: “Estoy feliz, re feliz. Y un poco en shock. ¡No caigo!”. Cande se enteró de su victoria en su casa, en donde armó una juntada acorde al acontecimiento. “Estoy con mis amigas, mis hermanas, mi mamá... Somos veintidós personas, es un descontrol”, contó.

“Estoy en shock, estoy feliz, no caigo. La verdad que fue un montón de información de golpe... ¡tengo un millón de mensajes! No sé cómo voy a bajar después de todo esto. Fue un proyectazo, todavía no lo puedo creer”, dijo al respecto.

“Era un sueño esta en Bake Off y no puedo creer que fui parte. Fue un proyecto muy importante a nivel profesional y también a nivel personal, porque conocí a un grupo de personas que me va a quedar para la vida. ¿Viste cuando decís: ‘Este grupo me queda’? Eso es y es muy lindo conocer nuevos amigos en este medio. Esta carrera no termina nunca, uno siempre se sigue encontrando con amigos, con familia que queda para la vida. Este proyecto fue de muchos meses, de muchas horas, muy emocional porque no deja de ser un reality. Y todo lo que pasa, es muy profundo, muy hermoso”, explicó Cande sobre su andar en la competencia.