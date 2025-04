El conmovedor mensaje de Elba Marcovecchio en el aniversario de su boda con Jorge Lanata: “La canción que me regalaste”

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata el aniversario de su casamiento

El 23 de abril de 2022, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio celebraron su amor con una gran fiesta de casamiento en un haras de Exaltación de la Cruz. El periodista y la abogada dieron el sí después de tres de relación y festejaron con unos 120 invitados, entre familiares, amigos y figuras de la política, el espectáculo y el periodismo.

Con el paso del tiempo, se fue deteriorando la ya complicada salud del periodista, lo que resignificó la relación casi a diario, entre altas, internaciones, mejoras y recaídas. Lanata murió el 30 de diciembre pasado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, luego de permanecer más de seis meses allí.

En su primer aniversario de casada sin Jorge, Elba acudió a sus redes sociales para recordarlo a su manera. Primero, con un fragmento de “Nothing else matters”, la balada clásica de Metallica que sonó durante su casamiento. “Con la canción que me regalaste nuestro día”, escribió la abogada junto al emoji de un corazón roto, para acompañar una postal de aquella noche en el salón de Exaltación de la Cruz, ambos sonriendo para la cámara.

La otra foto corresponde a una producción más íntima. En una habitación, con un ramo de rosas blancas en la mano, Elba abraza por el cuello al periodista y él la toma de los brazos. Los dos con los ojos cerrados y una frase escrita que puede leerse solo con ver la imagen: “Te extraño tanto...”.

El mensaje de Elba Marcovecchio a Jorge Lanata

Jorge y Elba se conocieron en 2018, cuando el azar los cruzó en una sala de conciliación. Ella defendía a Florencia De la V en el litigio (demanda y contrademanda por dichos de ambos lados) que la actual conductora de Los Profesionales (El Nueve) mantuvo con Lanata.

Entonces quedó latente un flechazo que activaron tiempo después para vivir una historia de amor que coronaron aquel 23 de abril de 2022. Después de cumplir las formalidades ante el Registro Civil y ante la Iglesia, dialogaron con Nelson Castro para El Corresponsal (TN) y allí compartieron su alegría.

“Esto podría no haber pasado, muchas veces no se trata de buscar, uno encuentra por el azar, andá a saber por qué. Cuando uno busca generalmente no encuentra. Lo que me pasó con Elba, es eso, la encontré y pensé que era lindo comprometerme con ella por Iglesia; la verdad es que vivimos una ceremonia muy linda y conmovedora”, agregó. La abogada también expresó su emoción y confesó el valor que representa para ella: “Casarse es un proyecto de vida, y nos emociona porque es para toda la vida. Jorge apareció en mi vida y mi vida fue mucho más feliz desde ese momento, y para mí uno se lo jura a Dios”.

