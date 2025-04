Gran Hermano: Catalina Gorostidi se quebró en llanto al hablar de su relación con Joel Ojeda

El llanto de Catalina Gorostidi en Gran Hermano al hablar de su relación con Joel Ojeda

Desde su ingreso a Gran Hermano (Telefe), Catalina Gorostidi atrajo las miradas debido a sus problemas alimenticios. Además, en los últimos días, la médica pediatra pasó a estar en el centro de la polémica luego de meterse con la comida de un compañero. Como si fuera poco, la joven no soportó la presión y se quebró en llanto al recordar su ruptura de Joel Ojeda, de quien se separó antes de entrar al reality.

Todo sucedió cuando la joven se encontraba en el dormitorio, rodeada por sus compañeras. “¿Qué le pasa? ¿Por qué estás mal Cata? ¿Joel?”, preguntó Sandra Priore al ver a la joven llorando. “No lo nombres”, dijo de forma tajante Chiara, conociendo la situación. Mientras tanto, en un intento por contenerla, Gabriela agregó: “Tres novias nuevas ahora, te vamos a romper las pel... todos los días”.

En ese contexto, la brasilera le preguntó a su compañera qué sentía y si quería volver con Ojeda. “No, no quiero estar con él”, aseguró la pediatra. Fue entonces cuando Chiara pasó a explicar la situación y la raíz de la angustia de la competidora: “No. A ella le da miedo. O sea, piensa que quizás si el domingo se va, le da miedo ver con qué se encuentra cuando salga”.

La contundente decisión que tomó GH después de que Catalina Gorostidi manipule la comida de Tato Algorta

Así, Sandra comentó que si quería podían volver a estar juntos, considerando su historia. Sin embargo, Catalina respondió: “Eso no va a pasar. Estoy segura que no, no va por ahí”. Nuevamente, Mancuso aconsejó a su amiga: “Ella no se tiene que ilusionar ni para bien ni para mal”. En otra postura, Priore expresó: “Me parece que está preparada para todo, porque vos dónde estás parada para cuando él pueda venir con algo que te corte la cara o al contrario, ¿qué hacés?”.

Pero al ver que Gorostidi no reaccionaba, Gabriela apuntó: “¿Vos tenías ganas de estar con él? ¿Qué es lo que te duele?”. Fue entonces cuando Catalina dio más detalles de cómo terminó su vínculo: “Yo cuando entré acá estábamos mal. O sea, peleado. Ya habíamos cortado. Todo así. Pero estábamos peleados. Bloqueados de todos lados”. Así las cosas, en un intento por darle claridad a la pediatra, la brasilera agregó: “¿Y cómo ves tu relación? ¿Estaba buena?. ¿Estaba mala?. Entonces intenta hacer que tu cerebro se acostumbre”.

En esa situación, Catalina confesó su más grande temor: “Me da miedo salir y agarrar el celular. Y encontrarme con algo que no me guste. ¿Entendés? No sé qué le haya estado con otra mina y qué sé yo. No me quiero enterar”. Fiel a su estilo positivo, Sandra dijo: “No, Cata, no va a pasar. No, no. ¿Vos te pensás que todo lo que vivieron fue al pedo?. Que en un segundo se va a olvidar...”.

Cata Gorostidi y Joel Ojeda anunciaron su separación a principios de enero

Todo terminó cuando Chiara buscó sacarle presión a Catalina y afirmó: “Pero en el caso de que eso pase, el universo conspira a tu favor. Porque, ¿de qué te sirve una persona así? Cuanto más cosas malas haga, más te va a dar motivos para olvidarlo. Siempre pensá en lo malo que estabas pasando. En cómo estaba tóxico en todo”.

En los primeros días de enero, Catalina Gorostidi y Joel Ojeda confirmaron su separación. Por un lado, la joven utilizó sus historias de Instagram para hablar sobre su situación sentimental. “Estoy muy triste. La separación con Joel es una de las cosas más duras que tuve que atravesar. No soy víctima de nada, sino que fui muy celosa en esta relación, muy hincha pel... Y, a veces, cuando las parejas no funcionan duele mucho porque habíamos apostado una vida juntos”, señaló, con la voz quebrada, ante la cámara. “Quiero decirle que lo voy a amar con toda mi alma siempre, él siempre estuvo en todos mis logros, las pel… que dicen de los alquileres u otras cosas, siempre compartimos todo, ambos tenemos trabajos y lo voy a querer por siempre”, continuó.

“Otra cosa que quiero aclarar es que yo no lo dejé, no soy la víctima, sino el que decidió por esta relación fue él porque se cansó. Él es una gran persona, ojalá que todos puedan ser a alguien como él en su vida. Por mi parte, estoy destruida y sé que él también. Gracias por todos los mensajes. No tiene la culpa de nada, no hubo cuernos, sino que simplemente fueron desacuerdos de pareja”, completó Gorostidi, visiblemente afectada, al referirse a su expareja.