La emoción de Gabriela al ver a su mamá después de casi un año en el Congelados de Gran Hermano

Gabriela se reencontró con su madre tras casi un año gracias al “Congelados” de Gran Hermano (Video: GH, Telefe)

Gran Hermano (Telefe) nunca deja de sorprender a su audiencia, y en la gala de nominación de este miércoles, el emotivo reencuentro de Gabriela Gianatassio con su madre, Sandra, marcó un momento que quedará grabado en la memoria de los fanáticos. En medio de las tensiones propias del reality, la emoción de este reencuentro ofreció una dosis de humanidad que contrastó con las intensas dinámicas del juego.

Todo sucedió en el marco de lo que en el programa se conoce como “Congelados”. Este evento, uno de los más emotivos y esperados por los participantes, consiste en la sorpresa de una visita especial para algunos jugadores, quienes deben mantenerse inmóviles mientras el invitado entra a la casa. En esta ocasión, la alarma sonó mientras los participantes se encontraban en diferentes áreas de la casa, como el comedor, el baño y la habitación. Sin embargo, Gabriela, que estaba en el living, fue la protagonista del instante más conmovedor de la noche.

Al sonar la alarma, los concursantes se congelaron en su lugar, sin saber qué sucedería a continuación. En medio del silencio, comenzó a sonar una versión en bossanova de She Loves You, el clásico de The Beatles, y por la puerta giratoria, Sandra, la madre de Gabriela, hizo su aparición. Este momento fue un shock emocional para la modelo, quien, al ver a su madre, comenzó a llorar desconsoladamente.

Sandra, madre de Gabriela, cruzó la frontera para sorprender a su hija en el reality de Telefe

Sandra, oriunda de Brasil, cruzó las fronteras para sorprender a su hija, quien no veía desde junio de 2024. La emoción del reencuentro fue inmediata, y los abrazos entre ambas fueron tan intensos que se hicieron notar frente a las cámaras. Sandra le habló en portugués, su lengua natal, lo que hizo que la conexión entre ambas fuera aún más palpable. Gabriela no pudo contener las lágrimas y, a través de su llanto, expresó: “Me moría de ganas de abrazarla. La amo y es como mi mejor amiga”. Sin duda, fue un momento de desahogo emocional para la participante, quien había tenido que lidiar con la distancia física y emocional de su madre durante varios meses.

La relación entre Gabriela y su madre siempre fue especial. Según la misma participante, su madre es un pilar fundamental en su vida y también es su mejor amiga. A pesar de la distancia física que las separaba, el vínculo entre ambas se mantenía fuerte.

Al son de bossanova, Gabriela y su madre protagonizaron el momento más emotivo del programa

Este reencuentro, tan esperado y emocional, representó una pausa necesaria para Gabriela en medio de la presión del juego.

Por otro lado, los días previos al reencuentro de Gabriela con su madre estuvieron marcados por una serie de eventos que no pasaron desapercibidos. Durante la prueba de la moto, que además estaba en juego el liderazgo de la semana, se descubrió que Gabriela había hecho trampa. La denuncia partió de Tato, quien alertó al programa sobre el comportamiento irregular de Gabriela. Después de revisar las imágenes, Gran Hermano confirmó que Ulises Apóstolo había colaborado con la brasileña para que ganara la prueba de forma ilícita.

Gabriela perdió el liderazgo y una moto tras ser descubierta haciendo trampa en una prueba del reality (Video: GH, Telefe)

El castigo fue severo: Gabriela perdió su moto y dejó de ser la líder de la casa, además de ser incluida en la siguiente placa de nominados, lo que puso en peligro su permanencia en el reality. Lo más impactante fue que la “fulminante” que Gabriela había emitido a Luz fue anulada. Por su parte, Ulises también recibió una sanción similar, siendo nominado por su participación en la infracción.

Además, la joven fue partícipe de una grave acción junto a Catalina Gorostidi. Juntas, fueron las encargadas de sabotear un brownie sin gluten que estaba cocinando Tato. Le agregaron comino y subieron la temperatura del horno, arruinando la preparación y poniendo en riesgo la vida del uruguayo, que padece celiaquía.