Mirtha Legrand apostó por una falda con un símbolo revolucionario de la lucha feminista: “Qué lindo”

Mirtha Legrand apostó por un look en blanco y negro: "La falda tiene bolsillos" (Video: Instagram)

Siempre ícono fashionista nacional, no por nada recibió un homenaje en los Martín Fierro de la Moda, cada aparición de Mirtha Legrand en su programa siempre genera conversación acerca de los looks que elige junto a su equipo. Esta vez fue por el blanco y negro con un detalle tan especial como revolucionario: la falda llevaba bolsillos.

“Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy. Es una falda de shantung negra, una blusa blanca bordada con botones de strass. ¡Miren qué bonitos son los botones!“, presentó la diva su atuendo, mientras destacaba que era todo un diseño de la casa Iara. “Y la falda tiene bolsillos. ¡Qué lindo!“, exclamó la conductora al comienzo de la emisión antes de presentar a sus invitados.

¿Por qué los bolsillos son un símbolo de la lucha feminista? Lucía Levy, periodista, influencer creadora de la comunidad La curva de la moda cuenta de su importancia histórica en la forma en que visten las mujeres.

Mirtha Legrand y su falda con bolsillos de la casa Iara (Instagram)

“En la época medieval, tanto hombres como mujeres usaban un bolsito bastante parecido a la riñonera de hoy que colgaban en su cintura. Todo cambia cuando llega la Revolución Francesa, una época en donde se desafiaron las nociones de propiedad y privacidad, pero solo si eras hombre. Luego de la Revolución Francesa, la silueta de las mujeres se ajusta haciendo bastante difícil que pudieran esconder estos bolsitos debajo de la falda. Así es que nace el retículo, un bolsito muy chiquitito y muy decorado. Básicamente la tatarabuela de la carterita que seguro estás usando. Mientras tanto, los trajes de los varones tenían hasta 15 bolsillos”, asegura la creadora del podcast, Modapedia.

“Entonces, ¿podemos relacionar la ausencia de los bolsillos con el sexismo en la sociedad? Claro. Los bolsillos nos dan libertad de movimiento en el espacio público y la oportunidad de cargar dinero, el símbolo máximo de la independencia”, afirmó, rotunda. “Según una nota del New York Times de 1899, cuanto más civilizado es un pueblo, más bolsillos se necesitan. Y esto afectaba directamente a las mujeres. La ausencia de bolsillos reflejaba su falta de autonomía”, especificó la especialista.

Es entonces, cuando el movimiento feminista de la primera ola tuvo una influencia determinante. “Como buenas rebeldes, las sufragistas de principios de siglo 20 usaban trajes con hasta ocho bolsillos. Era un escándalo. Y la prensa, por supuesto, se burlaba de ellas. El tiempo pasó, pero aún hoy es bastante difícil encontrar ropa de mujer con bolsillos grandes”, comparó. “Mientras tanto, los fabricantes de carteras no paran de llenarse los bolsillos. ¿Bastante irónico, no?“, concluyó Levy.

Mirtha Legrand, siempre generando conversación. Esta vez, con unos simples bolsillos

Hannah Carlson, en su libro Pockets: An Intimate History of How We Keep Things Close By, repasa esta historia desigual. Cita a la revista La Belle Assemble, que en 1828 ya advertía que los bolsillos eran “artículos serios que han dado lugar a serias disensiones”. La autora sostiene que, aunque a menudo el tema se trata con humor o condescendencia, existe una pregunta de fondo que sigue vigente: ¿por qué la ropa de los hombres está llena de bolsillos cosidos, mientras que la de las mujeres apenas los incluye?

El argumento se apoya en la visión de Charlotte Perkins Gilman, quien consideraba la ropa como un “producto social”. Bajo esa mirada, la ausencia de bolsillos refleja expectativas sociales reducidas hacia el papel de las mujeres. La autora sostiene que culpar a conceptos como “la moda” o “la naturaleza” por esta diferencia fue una forma cómoda de evitar abordar la falta de funcionalidad en la vestimenta femenina.

La historiadora especializada en moda destaca que las mujeres comenzaron a cuestionar esta disparidad con mayor fuerza a medida que se acercaban a un vestuario más moderno, aunque sin alcanzar la paridad. La sospecha de que la funcionalidad podía formar parte del privilegio masculino —cosido literalmente en los pantalones— dio origen a un conflicto latente entre los géneros que perdura desde hace más de dos siglos.

Mientras que la moda masculina siempre priorizó la utilidad, la femenina está centrada en lo estético. Esto ha condicionado no solo el diseño, sino también la forma en que se perciben los roles de género a través de la indumentaria: un género se mueve y actúa, el otro es observado.

