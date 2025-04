El nuevo descuido de Wanda Nara: compartió una foto por error y tuvo que eliminarla

Wanda tuvo un desliz y quedó expuesta ante sus seguidores (Instagram)

El escándalo volvió a tocar la puerta de Wanda Nara. Y esta vez no fue por una declaración explosiva ni por un cruce mediático, sino por un simple descuido en sus redes sociales. Cuando parecía que su perfil digital bajaba la intensidad por decisión judicial tras su enfrentamiento con Mauro Icardi, un movimiento en falso la volvió a poner en el centro de la escena. Y sus fanáticos hicieron eco de la situación en las últimas horas.

El episodio ocurrió este fin de semana y, como tantas otras veces, el escenario fue Instagram, su red social por excelencia. La empresaria, que suele compartir parte de su rutina a través de historias, subió una foto frente al espejo de un ascensor. En la postal se pudo apreciar a la conductora, con el cabello suelto y despeinado con intención, un maquillaje natural que resaltó su mirada y un outfit deportivo y relajado: remera blanca, campera con interior amarillo y detalles oscuros, y un gesto suave, casi de complicidad, mirando a la cámara. A su costado se encontraba su novio, L-Gante, cuya espalda fue captada por el reflejo del espejo perteneciente al Chateau Libertador, ubicado en el barrio porteño de Núñez.

La imagen no llamaba particularmente la atención hasta que los usuarios repararon en un detalle: no fue publicada desde su cuenta oficial. En cambio, apareció durante unos segundos en el perfil @julia1988__you, un nombre hasta entonces desconocido, pero que todo indicaría que tiene la función de ser una cuenta paralela que Nara usaría para recorrer redes ajenas sin ser detectada y con total libertad.

Pepe Ochoa fue uno de los primeros en viralizar el error de la empresaria

La publicación estuvo poco tiempo en dicha cuenta, pero no pasó desapercibida por los usuarios que siguen cada detalle de su vida. Segundos después, fue eliminada y subida desde el perfil verificado de la modelo, donde también mostró algunas de las actividades que realizó con su pareja en su reencuentro. Pero los seguidores fueron más rápidos, realizaron una captura de pantalla, difundieron la historia y estallaron las teorías al respecto.

Uno de los primeros en detectarlo fue Pepe Ochoa, panelista de LAM (América), quien compartió la evidencia en su perfil junto a la frase: “Wanda se equivocó. Lloro”. El gesto irónico fue suficiente para que el tema se convirtiera en tendencia en X, previamente conocido como Twitter. A partir de allí, los comentarios fueron desde la burla hasta la especulación: “¿Ustedes piensan que fue un error? Lo publica a propósito”; “Para mí no fue un accidente”; “Todo eso es parte del show”; “No puede ser… Se mandó al frente sola”; “Tenés que soltar, Wanda. Te pedimos un límite”; “No te podes equivocar tanto”.

El descuido de Wanda que dejó expuesta una serie de fotos íntimas (Instagram)

Hasta el momento, Nara no salió a aclarar si la cuenta le pertenece, pero para muchos ya no hay dudas. Y este no sería su primer descuido frente a sus millones de seguidores, sino otro que se suma al historial de la mediática. A comienzos de marzo, en plena tormenta judicial con Icardi, intentó demostrar a través de capturas que tenía a sus hijos con ella, pero olvidó recortar los bordes de las imágenes. El resultado la volvió viral: quedaron expuestas fotos íntimas de su galería, entre ellas una donde se la vio con el torso descubierto, además de capturas de publicaciones de su expareja y la China Suárez en su viaje a Turquía.

En aquella ocasión, el material fue eliminado rápidamente, pero las capturas se difundieron sin freno. Esta vez, la historia se repite. El error fue borrado, pero la empresaria expuso un dato oculto para sus seguidores. Porque cuando se trata de Wanda, todo tiene eco: incluso una selfie subida desde la cuenta equivocada.