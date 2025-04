Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale, conductoras del fin de semana en El Trece

Es un clásico de la televisión, que aun con cambios y adaptaciones, lleva más de 57 temporadas al aire. Y prepara un nuevo capítulo para agigantar la leyenda. Como ocurre cada fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale ofrecen diversos menús en sus respectivas mesazas, para debatir y conversar acerca de temáticas del espectáculo, la política y la actualidad.

En La noche de Mirtha, el sábado a las 21.30 por El Trece, la Legrand tendrá un programa con presencia destacada de Mazel Tov, la película escrita y protagonizada por Adrián Suar que se estrenó esta semana en los cines comerciales. Además del Chueco, estarán Benjamín Rojas y Natalie Pérez, quienes junto a Fernán Mirás dan forma al elenco protagónico de la película en los roles de los hermanos Roitman.

“La película no es autorreferencial, si bien tiene cosas en común, porque la idea también fue de una familia judía, pero podría ser una familia italiana, española o de otra nacionalidad”, contó Suar a Teleshow en una entrevista reciente palpitando el estreno. “Obviamente, algo me incluye, algo, me toca, pero no precisamente porque esté basado en cosas de mi vida”, agregó.

Benjamín Rojas, Natalie Pérez, Adrián Suar y Fernán Mirás, los hermanos Roitman de Mazel Tov

La lista de invitados para el programa de Mirtha se completa con Valeria Mazza, legendaria top model internacional, quien recientemente compartió con orgullo que uno de sus hijos seguirá sus pasos; y la periodista Sandra Borghi, para conversar sobre la actualidad del país, en una semana de paro general y con la campaña electoral cada vez más caliente de cara a las elecciones de medio término.

El domingo, desde las 13.45, Juana Viale presentará una mesa ligada exclusivamente al mundo del espectáculo. Junto a ella estarán la actriz Natalia Lobo -una de las protagonistas de la obra Mirtha, el mito, en la que José María Muscari repasa la vida de La Chiqui; el actor Marcelo Mazzarello, el relacionista público Gabriel Oliveri, la modelo Mimi Alvarado y el músico Maxi Trusso, protagonista de una de las noticias más destacadas de los últimos días.

El 27 de marzo pasado, el artista sufrió un accidente mientras daba un show en Niceto. En una práctica habitual en los conciertos de rock, se arrojó al público en busca de unas manos que lo contuvieran. Sin embargo, el ritual no salió como lo esperaba, cayó al piso y debió ser hospitalizado de inmediato. Pero antes, siguió cantando desde la camilla, intentando desdramatizar la situación y cumpliendo la máxima del espectáculo que reza que el show siempre debe continuar.

Maxi Trusso en su casa, durante la entrevista con Teleshow (Cristian Gastón Taylor)

“Sentí una emoción muy grande, y después, cuando caí, me di cuenta de lo que había hecho. Pero son cosas de la vida. Por suerte no pasó a mayores. No me morí, no quedé parapléjico… tenía que pasar”, le dijo el intérprete de “Please me” a Teleshow ya en su casa, cuando el susto había pasado, y en plena recuperación, buscando volver al escenario lo antes posible.

Trusso fue llevado al Hospital Rivadavia, donde se confirmó que sus fracturas requerían una cirugía urgente. “Una quebradura en cuatro partes del fémur. Por suerte, zafé de la cadera”, explicó con alivio y la sensación de que fue una desgracia con suerte. La operación fue compleja. Placas, tornillos, anestesia. Pero a los pocos días ya estaba en su domicilio. Y desde allí, planea un regreso con gloria.

Su horizonte está claro: el concierto no va a quedar inconcluso y continuará el 10 de julio en Niceto Club, para retomar lo que no pudo concluir. “La segunda parte de ese show que quedó flotando en el tiempo. Hay que meterle garra, energía y alegría. Va a ser un show especial”, anticipó.