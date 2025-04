Adrián Suar regresa al cine como protagonista y director de “Mazel Tov”: “No es una película autorreferencial”

Trailer de la película dirigida por Adrián Suar, Mazel Tov  

El próximo 17 de abril, Adrián Suar va a presentar en salas de todo el país su segunda película como director: Mazel Tov. Luego de haber debutado detrás de cámara con 30 noches con mi ex, Suar vuelve a ocupar el doble rol de actor y realizador en una comedia dramática que explora los vínculos familiares en medio de rituales y despedidas.

Adrián Suar, en diálogo con Teleshow, expresa su primera reflexión: “La película no es autorreferencial, si bien tiene cosas en común, porque la idea también fue de una familia judía, pero podría ser una familia italiana, española o de otra nacionalidad. Obviamente me incluye algo, me toca, pero no precisamente porque esté basado en cosas de mi vida”.

Mazel Tov, película dirigida por Adrián Suar

Durante la entrevista, Suar desarma uno a uno los supuestos paralelismos. “Estados Unidos está, pero en función de un personaje que se fue a vivir ahí, que no tiene nada que ver conmigo más que yo. Nací ahí, pero vine a los dos años, así que no podría ser algo de mi familia.”

Adrián Suar estrena Mazel Tov, una comedia dramática sobre familias, emociones y lazos fraternales

Con Mazel Tov, Suar se propone algo más amplio: una mirada sobre los vínculos familiares, las heridas compartidas entre hermanos, las memorias infantiles que sobreviven a las décadas, y la figura del padre como construcción mental única para cada hijo. “¿Qué padre tiene cada uno en la cabeza?” se pregunta. Y con esa pregunta, deja claro que esta película no es solo suya: es también de todos los que alguna vez compartieron una infancia con hermanos.

La génesis de Mazel Tov: una familia universal

La película se sumerge en el universo íntimo de los lazos familiares, los conflictos que perduran a lo largo del tiempo, y las heridas que se arrastran desde la niñez. Para Suar, lo conecta con la universalidad. “Los vínculos son más en general, no tienen cosas particulares mías”, confiesa a Teleshow.

La familia Roitman enfrenta duelo, reconciliación y celebración en la nueva película de Adrián Suar

Su objetivo, más bien, fue crear un espejo amplio donde muchos pudieran verse reflejados. “Así como podría ser la familia de muchos que se sienten identificados, que tengan hermanos y que transiten los vínculos desde la infancia”, dice, confiado en el poder de lo colectivo sobre lo individual.

El título, por supuesto, remite a una expresión cultural específica, pero en el fondo, lo que Suar quiso contar es algo que trasciende esa etiqueta. Su película, como él mismo la define, no trata sobre una familia judía, sino sobre una familia.

El elenco incluye a Natalie Pérez, Fernán Mirás y Benjamín Rojas como hermanos de Suar

Más que una historia sobre una comunidad, Mazel Tov busca conectar con las emociones profundas que surgen al mirar hacia atrás, a la infancia, a los hermanos, a los padres. Y en ese terreno, las diferencias culturales se desdibujan. Suar entiende que, aunque los detalles cambien, las emociones son compartidas: la distancia, los malentendidos, la nostalgia, la necesidad de reconciliación.

Al final, lo judío en Mazel Tov es un marco reconocible, pero no excluyente. Lo que importa no es el origen, sino el recorrido emocional que cada espectador puede reconocer como propio.

Mazel Tov, el personaje interpretado por Suar enfrenta heridas del pasado en su regreso a Argentina

Lo que propone Suar es una exploración de cómo cada miembro de una familia construye su propia narrativa interna, su manera de entender el pasado compartido. En especial, la figura del padre aparece como eje silencioso de muchos conflictos no resueltos.

Esa pregunta funciona como una brújula para toda la historia. Porque, aunque los personajes hayan crecido en la misma casa, cada uno guarda una versión distinta de los hechos, una herida particular, una memoria selectiva. En ese juego de percepciones, Mazel Tov encuentra su riqueza: no en la verdad única, sino en el cruce de miradas.

Reparto y equipo creativo

Mazel Tov cuenta con un elenco encabezado por el propio Adrián Suar, quien interpreta a Darío Roitman, el protagonista de la historia. Lo acompañan en los roles principales Fernán Mirás, Natalie Pérez y Benjamín Rojas, quienes dan vida a los hermanos del personaje central. Esta constelación de intérpretes es reforzada por un elenco destacado y de prestigio. Figuran Alberto Ajaka, Lorena Vega, Guillermo Arengo, Esteban Bigliardi, Ariadna Asturzzi, Lula Mangone, Pablo Fábregas, Aaron Palomino y Adriana Aizenberg.

Adrián Suar aclara sobre "Mazel Tov": "No es un filme autorreferencial, aunque me toca algo"

Otro de los nombres que son parte del film, es el del actor Rodolfo Ranni, quien participa con una actuación especial, lo que sugiere una intervención puntual pero significativa en la trama.

El guion de la película fue escrito por Pablo Solarz, autor de trayectoria en cine argentino con obras que tienden al abordaje emocional de las relaciones personales.

La historia

Mazel Tov gira en torno a Darío Roitman (interpretado por Adrián Suar), un hombre que vive desde hace años en Estados Unidos y que mantiene una relación distante con su familia en Argentina. La excusa para su regreso es doble: la boda de su hermana Daniela (Natalie Pérez) y el Bat Mitzvá de su sobrina, eventos que condensan un momento simbólico en la vida familiar y comunitaria.

Sin embargo, poco antes de embarcarse en el viaje, Darío recibe la noticia del fallecimiento de su padre. Este suceso imprevisto introduce una nueva capa emocional al reencuentro, marcando el tono del relato desde el inicio. El duelo obliga a los cuatro hermanos Roitman —interpretados por Suar, Pérez, Mirás y Rojas— a enfrentar sus diferencias y viejas heridas en medio de los rituales de la tradición judía.

Fernán Mirás y Natalie Pérez comparten roles clave junto a Adrián Suar en esta producción

La película construye una narrativa en la que los personajes deben alternar entre la celebración y el dolor, y donde los intentos de reconciliación se ven condicionados por la memoria familiar y los vínculos rotos por el tiempo y la distancia.

Pablo Solarz, guionista de la película, aporta profundidad y sensibilidad al relato familiar

Mazel Tov se articula en torno a una serie de ejes temáticos que combinan lo íntimo, la identidad y lo afectivo. El punto de partida es el reencuentro de una familia fragmentada, en la que los cuatro hermanos, los Roitman deben enfrentar la ausencia del padre, los resentimientos acumulados y la complejidad de los vínculos fraternos.

Otro eje central es la convivencia entre las emociones dispares que emergen en momentos de transición: la alegría de una boda y un Bat Mitzvá conviven con el duelo por la muerte del padre.

Significado del título

El título Mazel Tov proviene del hebreo y significa literalmente “buena suerte” o “felicidades”. Se trata de una expresión ampliamente utilizada en la cultura judía para felicitar a alguien en momentos significativos de su vida: bodas, nacimientos, bar o bat mitzvá, graduaciones u otros logros relevantes.

Mazel Tov, el título resalta la ironía emocional entre ritos felices y la pérdida familiar

La elección de este título resuena directamente con el contexto narrativo de la película, donde se celebran dos rituales centrales —una boda y un Bat Mitzvá— en paralelo con un proceso de duelo. Esa superposición entre celebración y pérdida le otorga a la expresión un carácter irónico, pero también profundamente simbólico: el deseo de felicidad persiste aún en los momentos de mayor fractura emocional.