La divertida parodia que Pachu Peña y Pablo Granados hicieron de Ca7riel y Paco Amoroso luego de The Tonight Show

Pachu Peña y Pablo Granados recrearon con humor el estilo de Ca7riel y Paco Amoroso en una parodia viral (Instagram)

Dos figuras reconocibles por generaciones de televidentes argentinos aparecieron completamente transformadas. Pachu Peña y Pablo Granados recrearon con precisión y humor el estilo excéntrico de Ca7riel y Paco Amoroso, el dúo que revolucionó la escena musical urbana del país. Lo hicieron a su manera, fieles a su sello de humor físico, parodia visual y complicidad entre amigos de toda la vida.

Publicada en redes sociales, la sesión de fotos se volvió viral en cuestión de horas. Lo que a primera vista parecía una humorada más del histórico dúo rosarino, pronto quedó claro que era también un comentario sobre la cultura pop.

Conocidos por su trayectoria en programas como Videomatch y Sin codificar, Pachu y Pablo volvieron a un formato que dominan como pocos: la parodia visual. Esta vez, decidieron rendir homenaje a Ca7riel y Paco Amoroso, dos referentes de la música urbana que combinan rap, electrónica, funk y una presencia escénica desbordante. “@ca7rielypacoamoroso o Pablo&Pachu?”, escribieron en la publicación, dejando abierta la comparación.

La parodia homenaje de Pachu y Pablo destaca por su detallada imitación del vestuario, poses y gestos del dúo original

En las imágenes se los ve vestidos con ropa inspirada en la estética disco de los años 70, con brillos, anteojos, plataformas y una actitud performática que recuerda al dúo original. Pero lejos de limitarse a copiar el vestuario, replicaron las poses, los gestos y la expresividad corporal que caracterizan a Ca7riel y Paco.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer. Entre las respuestas más repetidas se leyó: “Catriel y Paco perdiendo sus rasgos adolescentes”, “Pachu Amoroso y Pablo Catriel”, y también “Me hicieron reír. Me hacen reír y seguiré riendo y pasándola bien. Excelentes actores”.

Granados, por su parte, fue claro respecto a las intenciones de la publicación. Ante el aluvión de mensajes que sugerían una supuesta comparación entre ambos dúos, escribió: “No les estaba dando a elegir! Estaba preguntando quiénes son los de la foto. @ca7rielypacoamoroso los amo”. Con ese mensaje, cerró cualquier interpretación competitiva, reafirmando el espíritu de tributo y humor que motivó la parodia.

La publicación en redes sociales del dúo humorístico alcanzó miles de interacciones en pocas horas

Más allá de la risa, lo que sorprende es el nivel de detalle con el que fue realizada la parodia. La imitación fue cuidadosa en cada elemento: vestuario, maquillaje, gestualidad y encuadre de las fotos. La ejecución remite a los mejores momentos de Pachu y Pablo como dúo humorístico, donde el trabajo corporal y la precisión visual eran claves para construir la comedia.

La elección de Ca7riel y Paco Amoroso no fue azarosa. Los músicos se encuentran en un momento de alta exposición mediática: no solo ganaron reconocimiento por su estilo provocador, sino que actuaron recientemente en el programa de Jimmy Fallon, uno de los más vistos en la televisión estadounidense, y fueron parte de un Tiny Desk Concert de NPR, un formato reservado para artistas de proyección global.

"El día del amigo", el tema interpretado por Ca7riel y Paco en Jimmy Fallon, supera los dos millones de vistas en YouTube

“Making their U S TV debut” anunció con voz exaltada Jimmy Fallon, mientras desde la tribuna el público estallaba en aplausos. La cámara giró y los mostró a ellos, envueltos en trajes musculosos, cargando pesas, sudando cerca de la caminadora como dos atletas de un universo surreal. Ca7riel y Paco Amoroso, irrumpían en el escenario de The Tonight Show como si fuera un gimnasio psicodélico, llevando con ellos una verdad: la amistad es músculo, es peso, es resistencia. Y, en su caso, es también una forma de arte.

Esa noche interpretaron “El día del amigo”, uno de los temas centrales de su último EP, Papota, que en pocas semanas logró superar los dos millones de reproducciones en YouTube. La elección no fue azarosa. Es una declaración de principios. Una respuesta a los mecanismos implacables de una industria que suele devorar vínculos y disolver lealtades. Ellos, en cambio, eligen el camino contrario: llegar juntos o no llegar. Como dijeron en entrevistas recientes, no les interesa la cima si para alcanzarla deben traicionar esa hermandad que los une desde que eran Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, dos pibes del conurbano soñando con romperlo todo.