El enojo de Nicki Nicole por involucrarla en rumores de romance: “Con todos menos con el que me gusta”

Después del final de su mediático romance con Peso Pluma, Nicki Nicole intenta enfocarse en su música y en su vida personal, pero las redes sociales no le dan tregua. En las últimas horas, la cantante rosarina fue señalada como tercera en discordia en la presunta ruptura entre los influencers Stefy “Teffo” Scarinci y el artista de cumbia 420, El Turko, y no dudó en salir al cruce. Desde su cuenta en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, respondió con una seguidilla de posteos cargados de ironía, bronca y mucho carácter.

“Los wachines que dicen que estuvieron con vos cuando es mentira, ¿todo bien por casa? Harta”, lanzó la artista de 24 años, visiblemente molesta por las versiones que la colocaban en el centro del escándalo. El mensaje no tardó en viralizarse y abrió paso a nuevas respuestas por parte de la cantante. “Décimo novio del año inventando y contando. Ojalá el próximo sea uno que tenga panadería así le hablo para pedirle medialunas”, agregó, con su ya habitual mezcla de sarcasmo y fastidio. La frase se convirtió en tendencia de inmediato, generando miles de réplicas y memes por parte de sus seguidores.

Todo comenzó a raíz de un video publicado por Scarinci, que sus fanáticos interpretaron como una indirecta directa hacia la cantante rosarina. “Temón, aunque lo cante una metida”, escribió la influencer en referencia a “Ojos verdes”, uno de los éxitos más recientes de Nicki. En el mismo clip sumó: “Ahora que sé andar en moto y querías pasear, avísame y yo te paso a buscar, ojitos verdes”. Y cerró con una frase que alimentó aún más la polémica: “De un pedestal al suelo, pero sabe que fui a tres Movistar”.

Frente a la viralización de los comentarios, Nicki continuó expresándose en su perfil, dejando en claro que el tema la incomodó profundamente. “Encima me emparejan con todos menos con el que me gusta. Con razón no me habla. Debe pensar que la estoy re gozando”, lanzó con ironía, en uno de sus mensajes más comentados. Y como si fuera poco, añadió: “Además, no quiero novio, quiero estar soltera y jugar a Los Sims”, dejando en claro su decisión de mantenerse lejos de las relaciones sentimentales, al menos por ahora.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. En cuestión de horas, cientos de usuarios salieron a bancarla con mensajes cargados de apoyo y humor. “A esta Nicki tirando a palos dámela siempre”; “Nicki Nicole y yo contra el mundo”; “Una que se levantó tranqui es Nicki”; “Decilo, Nicki, les falta cerebro”; “Lo que yo la amo”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la red.

Después de semanas de rumores, desde un supuesto acercamiento a Enzo Fernández y hasta nombres del ambiente artístico. Además, volvió a dejar en claro que no piensa dejarse llevar por lo que se dice en internet. Además, cabe mencionar que la cantante sufrió una infidelidad por parte de Peso Pluma a comienzos de 2024, situación que la llevó a expresarse públicamente en redes sociales.

En ese entonces, escribió una historia en su cuenta oficial de Instagram donde dejó clara su postura frente al engaño: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

El episodio marcó un antes y un después en su exposición mediática, y desde entonces la artista elige mantenerse al margen de las versiones románticas que circulan a su alrededor. Mientras tanto, sus seguidores celebran cada una de sus intervenciones online con el fervor que solo una artista querida y auténtica puede provocar.