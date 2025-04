La China Suárez, a puro amor con Mauro Icardi: el video a los besos con el futbolista y el mensaje que le dedicó

La China Suárez y Mauro Icardi compartieron una romántica declaración de amor en redes sociales (Video: Instagram)

A cuatro meses de haber oficializado su noviazgo, la China Suárez volvió a manifestar públicamente el amor que la une a Mauro Icardi. Este lunes, la actriz y cantante sorprendió a sus seguidores al compartir una historia en Instagram que incluyó una imagen inédita con el futbolista, sino que fue acompañada por una declaración directa y llena de afecto.

“Mi paz. Mi amor. Mi todo.”, escribió sobre la postal, en la que ambos aparecen abrazados, sonrientes y disfrutando del sol al aire libre. Horas después, la artista sumó un breve video en el que se los ve a los besos, en una escena de puro amor, mientras suena de fondo el tema “Qué tal”, del grupo español Fondo Flamenco.

Desde enero, cuando confirmaron su vínculo, la actriz y el delantero hicieron de sus redes una suerte de álbum compartido, repleto de retratos juntos y frases románticas. La primera historia publicada por la China Suárez fue tomada en un entorno natural, donde ambos lucen relajados y sonrientes, en una actitud despreocupada y cercana. Esa imagen, junto con la frase, es una nueva declaración de amor hacia Icardi. Pero fue el video compartido poco después lo que aportó una nueva capa a ese mensaje.

“Cuánto tiempo sin verte, no dejé de quererte. Vivir con tu recuerdo no fue suficiente. Si es que el tiempo me lleva, y me aleja de ti”, relata la canción que eligieron para que se reproduzca en su grabación. Además, el jugador del Galatasaray conoce la letra y fue captado justo en el instante donde le canta de cerca a su novia.

El mismo fin de semana en el que la actriz publicó su mensaje a Icardi, también asistió con su mejor amiga al concierto de Joaquín Sabina en el Movistar Arena. Según dejó ver a través de sus historias de Instagram, la China compartió la noche con Agustina Lenghi, su amiga desde la infancia y madrina de su hija Rufina. Ambas posaron para una selfie y la actriz escribió: “Gracias por esta noche increíble”.

Esta ocasión marcó un evento que casi nadie esperaba: fue una de las pocas veces en que la China se mostró sin su pareja o hijos en un evento público. De todas formas, tal como era de esperarse, llevó a generar especulaciones de peleas y rupturas entre sus seguidores. Sin embargo, el video posterior en el que se la ve besándose con el futbolista pareció cerrar cualquier tipo de conjetura.

La cita al concierto de Sabina no fue un detalle menor. El artista español está en plena gira de despedida del continente americano, y Buenos Aires es su estación final. Con cinco funciones agotadas en el Movistar Arena —las últimas serán el 9, 11, 13, 16 y 18 de abril—, el músico se despide con emoción de lo que llama su “segunda casa”. La China, gran admiradora del cantautor, no quiso perderse el evento.

Desde que se conoció el noviazgo de la actriz y el jugador de fútbol, la pareja apostó por una forma de comunicación que tiene en las redes sociales su canal principal. La estrategia no parece improvisada: la acumulación de fotos, frases y videos apunta a configurar una narrativa de amor visible, como si el relato sentimental necesitara exhibirse para consolidarse frente al ruido externo.

La China y Mauro construyen su historia a plena luz, aún cuando el entorno sigue atravesado por conflictos. Las disputas legales entre Icardi y Wanda Nara —especialmente por temas relacionados con sus hijas— no desaparecieron, pero quedaron en segundo plano en sus publicaciones.

El mensaje que predomina, en cambio, es otro: el de una pareja que se define a través de lo que muestra. Si Mauro fue “todo” para la China en su publicación más reciente, es porque esa palabra encierra tanto lo íntimo como lo público, lo que se siente y lo que se decide compartir.