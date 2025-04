Juana Viale sorprendió con su enorme parecido a Mirtha: el peinado “legranesco” con el que homenajeó a su abuela

Juana Viale sorprendió con un peinado recogido inspirado en el estilo icónico de Mirtha Legrand (Video: Almorzando con Juana – El Trece)

Juana Viale, heredera indiscutida del estilo y la elegancia televisiva de su abuela Mirtha Legrand, volvió a generar comentarios este domingo no solo por su look de alta costura, sino también por un detalle que no pasó desapercibido para los más atentos: el peinado recogido con ondas suaves que lució en la apertura de Almorzando con Juana.

El estilismo remite de inmediato a las clásicas apariciones de Mirtha durante las décadas de los ‘70 y ‘80, cuando combinaba recogidos trabajados con looks imponentes y elegantes.

Aunque Juana demostró tener una impronta propia, especialmente con su estilo moderno y audaz en la elección de vestuario, ciertos gestos estilísticos evidencian la conexión con su abuela. En esta ocasión, el peinado elegido, a cargo de Juan Fojo, hizo notar un puente entre generaciones, enmarcando el rostro de la conductora con una impronta similar a la que inmortalizó su abuela en su época dorada en televisión.

El look de Juana Viale en "Almorzando con Juana" conectó generaciones con ondas suaves y aires clásicos

En la emisión de este domingo 6 de abril, la conductora apareció en escena con un vestido negro de Gino Bogani, confeccionado en crepé de georgette de seda con detalles en oro blanco y plata, y con cortes oblicuos en frente y espalda. Sin embargo, más allá de la espectacularidad de la prenda, fue el recogido parcial con ondas suaves lo que captó la atención. Según explicó la propia conductora, se trató de “un recogidito muy lindo”, que dejaba la cara despejada y resaltaba el cuello, al tiempo que aportaba un aire clásico y refinado.

Ese tipo de recogido no es nuevo en la pantalla: forma parte de los peinados emblemáticos de Mirtha Legrand en su juventud televisiva. De hecho, durante las décadas del ‘60 y ‘70, la diva acostumbraba a lucir ondas marcadas y volúmenes altos, muchas veces acompañados de accesorios o aros llamativos, una tendencia que reaparece en el presente con su nieta, aunque adaptada a una estética más actual y minimalista. La reminiscencia no es casual: el recurso de despejar el rostro mediante un recogido elegante, permite destacar el maquillaje y las joyas, dos pilares del estilo Legrand.

Mirtha Legrand solía usar el peinado recogido durante sus primeros años

El maquillaje, por su parte, fue obra de Cris Sepúlveda, que apostó por un look que fusionó lo clásico con un detalle rupturista: delineado fucsia en el párpado inferior y dorado en el superior. “Miren qué lindo el delineado que me hizo”, comentó Juana, enfocando sus ojos hacia la cámara.

El vestido dejó al descubierto los omóplatos de la conductora, revelando incluso sus tatuajes. A su vez, Viale optó a último momento por usar solo un aro, en forma de gota y con cristales plateados: “Eran dos, pero sentí que era mucho, así que me puse uno”, confesó.

Mirtha Legrand, un ícono de la moda argentina

A los 14 años, Mirtha Legrand ya integraba el mundo de los medios en Argentina y participaba en una de las películas más recordadas de su carrera: Los martes, orquídeas. Aquel film no solo marcó el inicio de su trayectoria actoral, también reveló sus primeras señales de estilo, con un vestuario donde destacaban los apliques florales y las mangas abuchonadas, elementos que aún persisten en sus elecciones actuales.

Mirtha Legrand con un espectacular vestido en dorado en su programa (La noche de Mirtha, Eltrece)

El sentido de la moda de La Chiqui, es parte de su sello distintivo: suele optar por vestidos de manga larga, escote cerrado y largo hasta los pies. Aunque ha sido vista con pantalones negros y sacos en tonos pastel, ese tipo de conjunto no representa su estilo habitual. En cambio, prefiere diseños con bordados, plumas, telas elaboradas o detalles simples, pero siempre con un sello distintivo.

Entre sus prendas favoritas figuran las faldas midi o por debajo de la rodilla, que combina con chaquetas elegantes. En una de sus más recientes elecciones, se inclinó por un conjunto fucsia con apliques vistosos. Aun así, más allá del atuendo, lo que más se destaca es su personalidad.

A lo largo de décadas, su relación con la moda ha evolucionado con los cambios de cada época, reflejando una atención constante a los accesorios, las posturas y los materiales que emplea. A pesar de no desfilar en pasarelas, ha subido infinidad de escaleras en premiaciones del espectáculo argentino, donde ha dejado clara su pasión por la elegancia. Sus looks más icónicos, una de las razones de su vigencia, es su estilo definido que la ha convertido en un referente de la estética “lady chic”.