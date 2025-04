Con brillos y la espalda al descubierto, el glamoroso look de Juana Viale: “Es fresquito, pero vale la pena ponérselo”

En un nuevo domingo, Juana Viale lució con orgullo el diseño confeccionado por su diseñador de confianza (Video: Almorzando con Juana – El Trece)

Fiel a su estilo elegante y vanguardista, Juana Viale volvió a convertir el ingreso al estudio de Almorzando con Juana (El Trece) en una auténtica pasarela. Este domingo, la conductora impactó con un vestido negro con destellos en oro blanco y plata, diseñado especialmente para ella por su inseparable aliado en la moda, Gino Bogani.

“Este look es espectacular. Miren lo que tengo puesto”, dijo, mientras giraba para mostrar cada ángulo de la pieza, confeccionada en crepe Yoryet de seda. El diseño, de silueta fluida y mangas largas, jugaba con recortes oblicuos tanto en el frente como en la espalda, creando aberturas sutiles que dejaban ver la piel sin perder elegancia. “Es fresquito, pero vale la pena ponérselo”, agregó, divertida.

La espalda del vestido, completamente abierta con un delicado cruce de telas, fue uno de los puntos más elogiados del diseño. “Miren la espalda, qué bonito. Muy bien, Bogani”, expresó con una sonrisa y una vuelta frente a cámara. El brillo de la tela acompañaba cada movimiento de la nieta de Mirtha Legrand, destacando la confección artesanal de una prenda pensada para impactar.

Tras entrar al estudio, Juana mostró el diseño que eligió para un nuevo almuerzo dominical (Instagram)

El peinado, a cargo de Juan Fojo, consistió en unas ondas suaves y un recogido semialto, que dejaba despejado el rostro y enmarcaba la elegancia del cuello. En cuanto al maquillaje, Cris Sepúlveda optó por un look que combinaba lo clásico con un toque osado: “Miren qué lindo el delineado que me hizo, abajo medio fucsia y arriba dorado. Me encantó”, dijo, enfocando sus ojos para mostrar los detalles.

Como toque final, Juana eligió joyas con cristales en una de sus muñecas y un solo aro, también con brillos, que aportó un aire moderno y disruptivo. Cada detalle estuvo cuidadosamente pensado para realzar el look sin sobrecargarlo. Y, una vez más, dejó en claro su pasión por la moda de la mano de su diseñador de confianza, quien logra que acapare todas las miradas en cada emisión de su programa.

Con unas ondas suaves y un maquillaje a juego con su vestido, la conductora resaltó ante la cámara (Instagram)

Cabe recordar que el domingo pasado Juana también fue centro de atención, aunque con una apuesta muy distinta: un conjunto otoñal en seda natural estampada, con cuadros estilizados en tonos greige y marrón, también firmado por Bogani. Orgullosa del outfit, no dudó en describirlo

“Miren qué lindo mi conjunto, por supuesto, del señor Bogani”, dijo en aquella emisión, mientras caminaba por el estudio y se acomodaba en ante la cámara con naturalidad. Luego, se tomó unos minutos para describir la prenda con lujo de detalles: “Es un conjunto completo de blusa con pliegues que forman mangas partiendo de la cintura del pantalón, con pliegue delantero, faja alta, modelo Juana. Me encanta porque adoro los pantalones de tiro alto”, confesó, con una sonrisa, al mencionar la particularidad que tenía su vestuario en aquella entrega de su almuerzo dominical.

En la apertura de su ciclo dominical, Juana Viale volvió a lucir un diseño exclusivo de Gino Bogani (Video: Almorzando con Juana – El Trece)

El diseño tenía además bolsillos invisibles, un detalle que celebró con humor: “Que parecen que no los tienen, pero las mujeres amamos que los tengan”, lanzó, entre risas. Por otro lado, el peinado bien tirante en rodete bajo, también obra de Fojo, sumado a un delineado felino dramático creado por Sepúlveda, le dieron un aire sofisticado y sobrio. “Debo admitir que llegué un poco tarde y... ¿qué eligió Juana? Un delineado, lo que tardó horas”, se sinceró, generando risas entre sus invitados.

Cada domingo, Viale no solo se sienta a la mesa: conquista el estudio, reinventa el vestuario televisivo y transforma cada diseño de Bogani en una declaración de estilo. Ya sea con un conjunto otoñal de seda o un vestido brillante con recortes audaces, su presencia es más que moda: es actitud, es puesta en escena, es personalidad en primer plano.