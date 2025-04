El desconsolado llanto de Isabel Macedo: "¡Ay, no puedo más!" (Video: Instagram)

Isabel Macedo compartió un momento íntimo y emotivo con sus seguidores al publicar un video en su cuenta de Instagram donde se la ve llorando desconsoladamente. En las imágenes, grabadas en el living de su casa, se la observa vestida de entrecasa, visiblemente conmovida, mientras sus hijas Belita y Julia intentan consolarla.

La actriz acompañó la publicación con un mensaje irónico: “Tranqui el domingo en familia”. El motivo de su llanto fue la película Paddington: aventura en la selva, la última del popular oso. La historia provocó una fuerte reacción emocional en la figura de Margarita, quien exclamó entre lágrimas: “¡Ay, no puedo más!”.

Su hija mayor intentó consolarla diciéndole: “¡Basta, mami!”, mientras ella, aún afectada, expresó su frustración con un comentario contundente: “¡Qué película de mierda!”. El momento tuvo lugar durante una tarde familiar, donde el contenido emocional de la cinta terminó por desbordar a la esposa de Juan Manuel Urtubey y generó una situación que ella, con mucho humor, les mostró a todos sus seguidores.

Isabel Macedo, rota en llanto por la última película de Paddington (Instagram)

"¡Qué película de mierd...!", lanzó, sensibilizada por el filme sobre el popular personaje

Su compañero en Floricienta, Nicolás Maiques, fue uno de los tantos usuarios que comentó la publicación de la actriz. “Aaay, no sé si quiero verla... ¿Le pasa algo a algún animal?“, preguntó el actor. ”Basta, mami. Ja, ja, ja", reaccionó Paula Varela al ver cómo Isabel no podía más con sus lágrimas, repitiendo la frase que le da Belita. Mientras muchos de sus seguidores tomaron con humor las palabras de su hija, otros repararon en el efecto de la película. “Paddington siempre siempre hace llorar ¡Es una hermosa película!“, le escribió una usuaria, entendiéndola por completo.

Las vacaciones de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey con su familia en Italia

Frente a un imponente árbol navideño, Isabel Macedo, Juan Manuel Urtubey y sus hijos compartieron unas vacaciones soñadas durante la época navideña del año pasado a Italia. La escapada comenzó en el aeropuerto, donde toda la familia apareció sonriente y lista para iniciar el viaje. Allí ella viajó junto a Belita y Julia, y su hijastro Mateo Urtubey. Para la actriz, este viaje representó una forma de cerrar el año, compartir en familia y recargar energías.

La actriz registró uno de los momentos más entrañables del viaje: Julia, la menor de sus hijas, posó junto a una estatua de león con una expresión divertida, mientras Belita apareció sonriente bajo un cielo despejado.

A través de su Instagram, Isabel Macedo capturó los momentos más divertidos de su viaje familiar (Video: Instagram)

Durante la travesía, las niñas protagonizaron distintas travesuras, como cuando Julia trepó sobre su hermana mientras las quejas infantiles subían de tono. “Todo súper tranqui, por suerte. Se me está yendo un toque todo de las manos. Todos sin dormir, pasados”, comentó Macedo con humor en relación al ánimo del grupo durante una pausa en un restaurante, donde las niñas aprovecharon para jugar frente a un espejo mientras los adultos descansaban tras una jornada extensa.

La familia caminó por distintas zonas de Roma, con paradas que incluyeron edificaciones clásicas y calles repletas de gente. En una de las fotos grupales, se los vio posando frente a unas escalinatas con arquitectura histórica. Julia, con abrigo rosa, y Belita, con un gorro tejido, se mostraron especialmente entusiasmadas con el entorno. “Solo agradecer”, escribió Macedo en sus redes sociales al compartir una de las imágenes.

“Elsha con su trenza encontró una manijita para no separarse de su mamá”, contó la actriz sobre el trayecto en avión, en el que su hija menor se entretuvo con cuadernos para pintar y su peluche favorito. Más tarde, acompañó a la mayor mientras dormía en su hombro. “Un viaje largo para las chicas tan chiquitas. Pero prefiero esto a dejarlas. Todavía no me sale eso de irme sin ellas. Así que, cansadas pero copadas porque estamos juntos”, expresó.