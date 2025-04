Mirtha Legrand lució un glamoroso vestido dorado y se tentó con su equipo: “¡Me hacen reír!”

Mirtha Legrand lució un glamoroso vestido y se tentó con su equipo: "¡Me hacen reír!" (Video: La noche de Mirtha, Eltrece)

En su última aparición, Mirtha Legrand se mostró tan elegante como siempre, luciendo un atuendo que, según sus propias palabras, era “divino”. El vestido, un diseño exclusivo de Claudio Cosano, destacaba por su sofisticación. Antes de presentar a sus invitados, se refirió a la distinción que recibió Personalidad emérita de la cultura que le entregó la Secretaría de Cultura de la Nación y terminó tentándose de risa.

La conductora mencionó que el vestido estaba laminado y bordado con cristales dorados, y no solo la parte delantera, sino también la parte trasera, lo que denotaba un cuidado meticuloso por los detalles. “¡Miren que vestido divino tengo hoy! Miren bien cada detalle", destacó. Además, su look se complementaba con joyas de lujo, incluyendo anillos, pulseras y aros, que aportaban aún más glamour al conjunto.

Mirtha Legrand deslumbró a sus invitados con un particular look (Prensa: la Noche de Mirtha)

Mirtha también aprovechó para agradecer una distinción muy especial que recibió el lunes pasado. Esta fue entregada en el marco de la función especial de la obra Mirtha, el mito, escrita y dirigida por José María Muscari. La homenajeada recibió el título de Personalidad emérita de la cultura, un reconocimiento por su incansable trayectoria en el mundo del entretenimiento. La distinción fue entregada por el secretario de cultura, Leonardo Cifelli, y por la directora del Palacio Libertad, Valeria Ambrosio, quienes estuvieron presentes en la función.

“Es un espectáculo inolvidable. Maravilloso. Inolvidable”, compartió la Chiqui, sobre el espectáculo que continuará en el Teatro Regina durante abril, en donde un potente elenco femenino le rinde tributo a su figura.

Un divertido momento se vivió al aire cuando la conductora, mientras detallaba quiénes la ayudan con su look, su peinador y su maquilladora, se tentó de risa. ¿El motivo? Los silbidos a modo de piropos y palabras elogiosas que su producción le dedica mientras luce su ropa. “Cuida mi piel la doctora...”, comentó, momento en el que no pudo contenerse. “¡Me hacen reír!“, le lanzó a su producción, de muy buen humor.

Ya en su escritorio, tuvo un especial agradecimiento a su público como a quienes son parte de su producción. “Les mando un beso enorme a todas las personas que me demuestran su amor y su cariño todo el tiempo. Muchas gracias. Y a este equipo que es fantástico”, destacó la diva en el arranque de la emisión de su ciclo.

La polémica por la ausencia de la familia en el homenaje a Mirtha Legrand: “A mí no me invitaron”

El 1 de abril, Mirtha Legrand fue reconocida como Personalidad Emérita de la Cultura en una ceremonia celebrada en el Palacio Libertad, antigua sede del Centro Cultural Kirchner. Durante el evento, que incluyó una función especial de la obra Mirtha, el mito, dirigida por José María Muscari, se le rindió homenaje en vida a esta destacada figura del espectáculo argentino. Sin embargo, la noche, que parecía estar marcada por el reconocimiento, se vio empañada por un hecho llamativo: la ausencia de su familia.

Visiblemente emocionada durante su discurso de agradecimiento, Mirtha Legrand expresó: “Me hubiera gustado que mi familia estuviera aquí esta noche. ¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad! Ustedes son mi familia”. Luego, con la voz entrecortada, agregó: “Solo les pido una cosa. Yo soy muy grande, muy mayor. Y cuando me vaya de este mundo, no me olviden”. Estas palabras provocaron una respuesta inmediata del público, que reaccionó con aplausos, pero también levantaron inquietudes sobre los vínculos familiares de la diva, especialmente tras la notoria falta de su hija Marcela Tinayre y sus nietos Juana y Nacho Viale.

Mirtha Legrand fue homenajeada en el Palacio Libertad con un emotivo evento cultural (Crédito: RS Fotos)

En una entrevista posterior con el periodista Juan Etchegoyen en el programa Desayuno Americano (América TV), Marcela Tinayre ofreció su versión de los hechos, explicando: “Nadie sabía que era un homenaje, pensamos que era una obra de teatro. A mí no me invitaron y hemos ido a mil homenajes”. Además, criticó la cobertura mediática del evento: “Nadie le dio mucha importancia, salvo ustedes”. Esta afirmación generó controversia, dado que el evento contaba con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Nación y había sido ampliamente difundido en los medios de comunicación.

Ante las declaraciones de Marcela Tinayre, los organizadores del evento respondieron a través del programa A la Tarde (América TV). Según la información brindada, desde la organización del Palacio Libertad se había contactado tanto a Nacho Viale como a Vidal Rivas para coordinar la logística, y se aclaró que la familia había sido notificada del homenaje. Además, se señaló que las invitaciones especiales fueron gestionadas por el círculo cercano a Mirtha Legrand.