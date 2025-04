La polémica por la ausencia de la familia en el homenaje a Mirtha Legrand: “A mí no me invitaron”

Mirtha Legrand fue homenajeada en el Palacio Libertad con un emotivo evento cultural (Crédito: RS Fotos)

El pasado 1 de abril, Mirtha Legrand fue distinguida como Personalidad Emérita de la Cultura en una emotiva ceremonia organizada en el Palacio Libertad, antigua sede del Centro Cultural Kirchner. El evento, que incluyó una función especial de la obra Mirtha, el mito, dirigida por José María Muscari, fue concebido como un homenaje en vida a una de las figuras más longevas y emblemáticas del espectáculo argentino. Sin embargo, lo que prometía ser una noche consagratoria se vio atravesado por un hecho que no pasó inadvertido: la notoria ausencia de su familia.

Durante su discurso de agradecimiento, Mirtha Legrand expresó: “Me hubiera gustado que mi familia estuviera aquí esta noche. ¡Son difíciles, eh! ¡Qué barbaridad! Ustedes son mi familia”. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, agregó: “Solo les pido una cosa. Yo soy muy grande, muy mayor. Y cuando me vaya de este mundo, no me olviden”.

La reacción del público fue inmediata, con aplausos y muestras de afecto, pero la declaración encendió las alarmas respecto a los vínculos dentro del entorno íntimo de la diva. En particular, su hija Marcela Tinayre y sus nietos Juana y Nacho Viale fueron los grandes ausentes.

La obra "Mirtha, el mito", dirigida por José María Muscari, retrató la vida de la icónica conductora

Consultada por el periodista Juan Etchegoyen en el programa Desayuno Americano (América TV), Marcela ofreció una explicación tajante: “Nadie sabía que era un homenaje, pensamos que era una obra de teatro. A mí no me invitaron y hemos ido a mil homenajes”. Además, deslizó una crítica a la cobertura mediática del evento: “Nadie le dio mucha importancia, salvo ustedes”. La frase no tardó en levantar polémica, dado que el acto contaba con el respaldo de la Secretaría de Cultura de la Nación y había sido ampliamente anunciado en medios culturales y teatrales, además de la represión que sufrieron los equipos de prensa que intentaron cubrirlo.

Ante estas declaraciones, la organización del evento decidió responder, aportando datos concretos para desmentir las afirmaciones de Tinayre. Según se explicó en A la Tarde (América TV), fuentes del equipo de prensa afirmaron: “Desde Palacio Libertad se habló con Nacho Viale por la logística y con Vidal Rivas por Mirtha Legrand. La familia fue avisada”. Asimismo, explicaron que “las invitaciones especiales las maneja el círculo de la agasajada”.

El discurso de Mirtha Legrand destacó la ausencia de su familia en el homenaje

Como parte de la distinción, se presentó una función especial titulada Mirtha, el mito, una creación original de Valeria Ambrosio, con texto y dirección de José María Muscari, y música original de Luis María Serra y Alberto Favero. El espectáculo se desarrolló en la sede del Palacio Libertad, ubicada en Sarmiento 151, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El show no siguió una narración cronológica ni literal, sino que propuso una interpretación poética del universo simbólico que representa Mirtha Legrand en la cultura nacional. Según se indicó desde el Palacio Libertad, la obra “explora el universo de Mirtha, desde sus inicios como actriz en el cine hasta su consagración como la reina de los almuerzos televisivos, sin cronologías ni literalidades, para captar el espíritu de su infinita existencia”.

"Mirtha, el mito" combinó arte teatral, música, coreografía y diseño técnico de alto nivel

La producción integró teatro, música, texto, canto y danza, y reunió a un equipo artístico y técnico de amplia trayectoria. Participaron doce intérpretes principales: Vanesa Butera, Julia Calvo, Victoria Carreras, Vera Frod, Andrea Ghidone, Natalia Lobo, Tiki Lovera, Belén Pasqualini, Anita Pauls, María Rojí, Dedé Romano y Heidy Viciedo, acompañadas por las bailarinas Romi Fos, Delfina García Escudero y Josefina Oriozabala.

La dirección musical y los arreglos estuvo a cargo de Alberto Favero, mientras que la coreografía fue concebida por Georgina Tirotta. En el plano técnico, la escenografía fue realizada por Lula Rojo, el vestuario por el colectivo Alfiler de Gancho, el peinado por Fabián Sigona y el maquillaje por Matías Nazareno. La asistencia de dirección corrió por cuenta de Emanuel González, y el diseño de luces fue responsabilidad de Sandro Pujia. La producción agradeció especialmente la colaboración de El Mundo de las Pelucas y Viviana Abbatangelo.

Crédito: RS Fotos