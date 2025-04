El look de Antonela Roccuzzo que elogió la esposa de David Beckham: “Besos”

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi fueron parte del cumpleaños de David Beckham (Foto: Instagram)

El lunes por la noche Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se vistieron de gala para ser parte del festejo de cumpleaños anticipado de David Beckham. Esta fiesta tuvo lugar en la ciudad de Miami, reunió personalidades del mundo del deporte, la música, el espectáculo y la familia del deportista inglés. Para esta noche de fiesta, Roccuzzo deslumbró con su look.

Como muchas de las invitadas, eligió ponerse sus mejores galas y las mejores joyas y sorprendió al elegir una prenda que es de la colección de Victoria Beckham, la esposa del dueño del Inter Miami. Se trata de una prenda de la colección del año 2024, pero no por eso menos lujosa.

Para la fiesta seleccionó un vestido color verde esmeralda, largo hasta el piso, ajustado al cuerpo, con las mangas largas, el escote cerrado y dos frunces posicionados en lugares estratégicos que realzan aún más su figura.

Si bien el frente es todo cerrado, la espalda tiene una abertura que deja expuesta su piel. Para el maquillaje fue por los tonos marrones, que combinan a la perfección con el tono de piel de la influencer: un smokey eye y un gloss. En el caso del pelo, decidió llevarlo suelto, con ondas quebradas en las secciones finales del cabello.

Antonela eligió un vestido verde esmeralda de la colección 2024 de Victoria Beckham

Si bien el vestido fue el gran protagonista de la noche, no se pueden ignorar los accesorios que decidió lucir. Se trata de una serie de piezas que pertenecen a la reconocida marca de joyas neoyorquina, Tiffany&Co, marca con la que comenzó a trabajar años atrás. Se trata de la línea que lanzaron hace poco en conjunto con Pharrell Williams llamada Titán.

Se trata de unas piezas de oro 18 quilates con pavé de diamantes. Tanto los aros, como el collar y la pulsera, están compuestas por una serie de eslabones con forma de lanzas, que en el centro tiene integrados los diamantes, de tal manera que generan un juego con las luces.

Este impactante look tiene un valor millonario, tan solo en joyas tiene más de 80 mil dólares, y el vestido tiene un valor aproximado de 1500 libras esterlinas.

La rosarina hizo un posteo en sus redes sociales mostrando la noche junto a su marido y el comentario de Victoria no tardó en aparecer y elogió la elección de vestido de la influencer: “Me encanta ese vestido en vos. Besos. XOXO”. Esto no fue todo lo que hizo, sino que también la halagó en sus historias, dejando en claro que el vínculo que forjaron a causa de sus maridos va un poco más allá.

El comentario de Victoria en la publicación de Roccuzzo

La moda es una parte importante de esta nueva etapa en la vida de Antonela. Desde que llegó a vivir a Miami por el trabajo de Messi, comenzó a ser parte de revistar internacionales, como fue el caso de la tapa que hizo para la revista Harper’s Bazaar Brasil. Allí lució un elegante vestido negro de acabado liso, firmado por el diseñador estadounidense Marc Jacobs. Este traje destaca por su diseño audaz y sofisticado, con un escote corazón voluminoso que le otorga un toque romántico y una silueta imponente, marcada por líneas limpias y definidas que acentúan la figura.

También hace algunas semanas lanzó una colección de ropa deportiva para una reconocida marca, con la que también trabaja Lionel hace muchos años. Para presentársela al público decidió hacer un evento multitudinario que logró conectar la ciudad costera de Estados Unidos con la ciudad de Buenos Aires.

Antonela fue la protagonista de una clase especial de power jump, un entrenamiento con mini trampolines que generó los suspiros de los presentes. Todas las mujeres que asistieron lo hicieron con un conjunto perteneciente a la colección que lanzó Roccuzzo.