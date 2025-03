La valiosa carta de Santiago Talledo sobre su salud mental: “Hacía mucho que no tenía una recaída tan grande”

Santiago Talledo reveló su reciente recaída en la salud mental a través de un emotivo mensaje en Instagram (Maximiliano Luna)

En un testimonio crudo y profundamente personal, Santiago Talledo compartió con sus seguidores que atravesó una nueva recaída en su salud mental. El actor, conocido por su franqueza al hablar sobre la depresión y los ataques de pánico y de ansiedad que tiene, eligió sus redes sociales para visibilizar el difícil momento que vivió, al que definió como uno de los más oscuros de los últimos años.

"Hacía mucho que no tenía una recaída tan grande. De esas que te agarran y te llevan al pasado más oscuro al cual uno siempre teme volver", escribió en sus historias de Instagram. La declaración se dio después de varias semanas de silencio en las que, según explicó, no logró sostener su rutina ni sus vínculos con el mundo exterior.

Desde el inicio de su mensaje, el integrante de Luzu dejó claro que ya se encuentra en una etapa de mejora, pero que no por eso debía callar lo vivido. “Como ya estoy mejor les cuento que estas últimas semanas fueron bastante difíciles a nivel psicológico para mí”, expresó, dejando en evidencia la intensidad del proceso.

El actor reconoció que, a pesar de contar con herramientas emocionales y haber atravesado otras crisis anteriormente, esta vez la situación fue particularmente dura. “Más allá de tener hoy muchas herramientas, me fue difícil salir de ahí”, admitió. Describió una desconexión absoluta con su entorno y con aquellas pequeñas acciones cotidianas que antes le generaban placer. “Ni siquiera abrí las cosas que compré para la casa en el viaje. No canté ni un día, no saqué ninguna foto, apenas salí de mi casa”, detalló. En ese estado, explicó que su único deseo era alcanzar un momento de alivio mental, como quien apaga un sonido insoportable que ya se había vuelto parte del fondo permanente.

En su narración también habló de lo que denominó “pensamientos intrusivos a montones”, y cómo su mente lo traicionaba constantemente, proyectando escenarios catastróficos. “Me enojaba conmigo mismo por creer que ya tenía una tregua con mi mente y no iba a salirse de control otra vez. Pero no, me jugó una mala pasada”, confesó.

Santiago Talledo dejó en claro que esta crisis no se debió a un mal momento externo. Por el contrario, se encontraba en una etapa que, en términos generales, era positiva. “Hoy me siento en uno de los momentos personales más lindos de mi vida, y aun así, tuve una recaída”, explicó, dando cuenta de que la salud mental no siempre responde a circunstancias visibles desde fuera.

Su relato estuvo atravesado por una intención clara: que su experiencia sirva a otros. En este sentido, recordó el nacimiento de su podcast “Cero Miligramos”, un espacio dedicado a hablar abiertamente sobre salud mental. “Siempre voy a sentir la necesidad de hablar sobre esto. Porque así nació Cero Miligramos: contándoles acerca de mi salud mental para que los que estuvieran en la misma situación se sientan un poco más comprendidos”, afirmó.

Uno de los ejes más reiterados en su publicación fue la frase “una recaída no es un retroceso”, una idea que atribuyó a su madrina Paula, que es psicóloga. Santiago explicó que esa frase funciona para él como un mantra, y quiso compartirla para quienes estén pasando por una situación semejante.

También hizo un reconocimiento explícito al rol fundamental de su red afectiva durante este proceso. “Estoy saliendo, como lo hice siempre, costándome más, menos, pero sabiendo que puedo como tantas otras veces. Con ayuda de mi psicóloga, de la medicación y sobre todo de mis amigos tan incondicionales y mi familia que estuvieron haciendo guardia al lado mío en silencio, para ir juntando los pedazos rotos y armarme una vez que esté listo”, escribió.

Agradeció a su público y colegas por entender su ausencia y sostuvo: “Lo importante es volver a poder”

A modo de cierre, dejó un mensaje de gratitud y sinceridad hacia el público y hacia quienes comparten el ámbito laboral con él. “Gracias a ustedes por bancarme en la ausencia y en no haber dado mi cien en el programa. Pero esto es así, a veces se puede, a veces no. Lo importante es volver a poder. Los abrazo”.