La tristeza de Nancy Dupláa y Carla Peterson por la muerte de Gustavo Marra, histórico productor de Verano del 98 y Resistiré (Instagram)

Las ficciones televisivas argentinas siguen acompañando al público muchos años después de su emisión. Resistiré, La Leona, Chiquititas y El Elegido son algunas de las producciones de Telefe que hasta el día de hoy son recordadas por la gente. Quienes formaron parte detrás de las cámaras son también protagonistas de esos éxitos. Sensibilizadas y entre recuerdos, Carla Peterson y Nancy Dupláa, junto a una decena de actores, lamentaron la muerte del productor Gustavo Marra.

Las actrices despidieron al hombre detrás de algunos de las producciones en las que participaron junto a imágenes con el productor y guionista, que además de las producciones mencionadas estuvo detrás de Naranja y media, El deseo, Jugate conmigo y Mi familia es un dibujo.

“Te fuiste Gus y con vos los colores, los boleros, cada instante jugado y transgresor que imprimías en cada uno de nuestros proyectos”, escribió en un posteo Nancy. “Te conocí en Verano del 98 y siempre supe que eras un ‘distinto’, un loco creativo. audaz y oscuro que mezclaba las profundidades de los barrios más bajos y les daba el toque de romanticismo extremo que tanto nos apasionaba”, lo recordó.

La despedida de Nancy Dupláa para Gustavo Marra (Instagram)

“Tu amor profundo por las mujeres se notan en cada una de tus ficciones. Cada color, cada canción, cada situación tiene tu sello. Serás inolvidable, gracias por confiar en mi SIEMPRE”, le dedicó.

Carla Peterson, por su parte, acompañó un texto a flor de piel junto a una fotografía con el productor durante un alto en el rodaje de Costumbres argentinas. “Esta es la foto que le mandé hace unos días diciéndole que lo quería mucho y lo importante que fue en mi vida”, comenzó diciendo.

“Ayer se fue una gran persona, fundamental en el recorrido de muchos actores y actrices jóvenes, y no tanto. Gustavo era distinto a todos, rompió las formas y lo correcto en la TV. Nos cuidó, nos alentó y nos juntó para crecer en esta profesión. Por ahora nos quedamos bailando un rato más por acá con el corazón más triste porque no estás. ¡Gracias, siempre! ¡Marra te amamos!”, concluyó.

La tristeza de Carla Peterson en su adiós a Gustavo Marra

Los comentarios de las publicaciones se llenaron de expresiones de dolor por el fallecimiento. “Ay, no. Qué tristeza por Dios. ¡Gustavo Marra querido! Qué tristeza por Dios ayer estaba hablando con Esmeralda Mitre de él “, manifestó María Fernanda Callejón. ”No, no, no. ¡Tipazooo y el mejor productor que conocí!“, se lamentó Sabrina Carballo. ”¡No! Gus, único por siempre en nuestro corazón”, le dedicó Jean Pier Noher.

“Qué tristeza”, fueron las palabras de Jazmín Stuart. “Tristeza profunda”, escribió Andrea Pietra. “Mierda”, lanzó Fernán Mirás. “Te queremos por siempre, Gus”, comentó Bárbara Lombardo, sumándose a otros como Natalia Oreiro, Celeste Cid, Julieta Cardinali, Leonora Balcarce, Vero Lozano, Flor Bertotti, Luciano Cáceres, Adriana Salonia, Evelyn von Brocke, Paola Krum y más.

Gustavo Marra a lo largo de su carrera profesional se desempeñó como productor de contenidos, productor ejecutivo, productor artístico y generador de proyectos para importantes canales y productoras de Argentina y México. Aunque estudió dirección de cine, centró su labor en la televisión, particularmente en el género de la ficción, durante los últimos 30 años.

Inició su trayectoria como productor en Telefe donde trabajó durante 11 años antes de comenzar proyectos independientes para distintas productoras. Desde 1998 trabajó como productor integral en el área artística, gestionando el desarrollo completo de cada proyecto, desde guiones, estética, casting, diseño de producción, hasta realización y postproducción.

En sus últimos años, profundizó su especialización en la escritura y supervisión general de la parte artística durante las etapas de realización y postproducción. Su versatilidad le permitió abarcar diversos géneros, siempre con un enfoque innovador que imprime a los proyectos en los que participa. Este enfoque fue fundamental para que se lo reconozca como una figura destacada dentro de la industria de la TV argentina.

Además trabajó en El Nueve, TV Pública, Contenidos El Árbol, Ideas del Sur, LaFlia Contenidos, Cris Morena, TV Azteca, Fox Los Angeles, Kapow y Glowstar.