La emoción de Carolina Baldini por el gol de Giuliano Simeone y el consejo que le da a las parejas de sus hijos: “Sáquenlos”

El orgullo de Carolina Baldini por su hijo Giuliano Simeone: "Se me caían las lágrimas con el gol" (Video: La peña de Morfi, Telefe)

Una de las sorpresas que tuvo la Selección Argentina en su último partido frente a Brasil fue Giuliano Simeone, el hijo menor de Diego Simeone y Carolina Baldini. El joven futbolista realizó su primer gol con la camiseta albiceleste y su mamá se refirió a su orgullo y emoción.

“Yo estaba en la cancha y justo miré el teléfono. Cuando levanto la vista y veo que va, va, va y un gol y. Dije ‘¿vi bien?‘. Me agarré la cabeza y miré a la pantalla para ver que diga ‘Simeone’, porque no podía creerlo. Se me caían las lágrimas porque fueron 22 años esperando este momento. Tiene 22 años y desde tan chiquitito estuvo preparándose para este momento", destacó, sensibilizada en una entrevista con La peña de morfi.

“Bueno, yo vengo viendo fútbol desde los 18 años, pero yo creo que para todo jugador la Selección es como entrar, por ejemplo, a la mejor universidad del mundo estudiar y tenés una oportunidad porque a veces te dan una sola oportunidad”, afirmó. “Prepararse para entrar en la Selección y encima después mantenerlo es difícil”, expresó Carolina.

"Se me caían las lágrimas porque fueron 22 años esperando este momento", aseguró Carolina Baldini sobre el gol de Giuliano Simeone a Brasil con la Selección

En ese momento Diego Leuco intervino. “El otro día Giuliano dijo ‘si ustedes piensan que mi papá era picante en la cancha, no saben lo que es mi vieja’”, comentó, haciendo que ella reconozca su lado más bravo. “Así salieron los tres, ellos en la cancha y yo afuera. Yo creo que todas las mamás somos la otra parte: motivadora, estamos en la parte emocional”, señaló.

En ese momento, la empresaria se refirió a cómo les da apoyo a sus tres hijos, Gianluca Giovanni y Giuliano y cómo es como suegra. “Yo siempre le digo a los chicos que hay vida después del fútbol. Se puede estar mal, perdiste, pero también tenés una familia detrás y después de perder no podés estar bajón. Yo a veces le digo a las chicas que ‘sáquenlos dos o tres días, a pasear, al cine’. Sacarlos de ese mood de ‘perdimos y no quiero salir a ningún lado’“, contó, sobre sus consejos.

Giuliano está en pareja con la española Irene Ariza, mientras que Gianluca confirmó en junio del año pasado su romance con Eva Bargiela. Giovanni Simeone, por su parte, está casado desde 2022 con la italiana Giulia Coppini. “Como suegra soy cero celosa. Yo siempre digo, mis nueras primero y después vengo yo. Con tal de que mis hijos estén felices con las chicas. A parte, son divinas y me llevo bien con las tres. La verdad es que me saqué la lotería”, aseguró.

Carolina Baldini contó cómo fue la crianza de los hijos que tuvo con el Cholo Simeone

La exesposa del Cholo Simeone recordó cuando Giuliano se fue del país y tuvo que despedirse de él siendo un adolescente. “Es el más chiquitito de los tres. Es como un caballo cuando le abren las puertas y hasta el arco no para. Recuerdo que yo estaba con Giovanni y Gianluca y me llama Diego. ‘Hay una posibilidad de que venga al Atlético de Madrid’. Él estaba en las inferiores de River y cuando le pregunto cuándo iba a ser eso me dice ‘la semana que viene’”, rememoró.

“Tenía 16 años, estaba en mi nidito y era el último que me quedaba. Le pedí que me diera 20 días, pero no se podía porque cerraba el libro de pases. Me decían ‘cómo lo vas a dejar que se vaya a Europa’ y yo sabía desde el minuto uno que jamás le iba a cortar las alas. Obviamente iba a estar con Diego, pero yo no iba a estar cerca”, contó, sobre un momento importante para su hijo menor como para ella.

¿Cuál es u mayor deseo como madre para sus hijos? “Que estén siempre unidos y que se apoyen, que estén contentos uno del otro, que no tengan envidias, que se lleven bien y que sean súper compañeros. Creo que lo logré. Igual se peleaban de chiquitos”, contó, divertida.