Flor Vigna se sumó a las críticas a Griselda Siciliani: “Debería dejar de meterse entre parejas”

La ruptura entre Flor Vigna y Luciano Castro cobró un nuevo giro tras las declaraciones de la cantante, quien no dudó en sumarse a las críticas contra Griselda Siciliani recientemente instaladas por Sabrina Rojas, ex del actor. En una aparición en el programa de este viernes de Intrusos (América TV), Vigna afirmó que Siciliani habría sido la tercera en discordia en su relación con Castro, algo que según ella contribuyó a su separación. “Yo la pasé mal con la infidelidad. Creo que debería dejar de meterse en (otras) parejas”, sentenció.

La tensión comenzó a escalar cuando Sabrina Rojas, exesposa de Castro y madre de sus dos hijos, reveló que Siciliani habría sido amante del actor mientras aún estaban casados. La conductora recordó esos momentos difíciles, cuando sospechaba de una relación extramatrimonial entre su marido y la actriz. “Cuando yo estaba casada, embarazada, ella (por Griselda) mandaba mensaje, mensaje, mensaje”, relató Rojas, insinuando que la intromisión de Siciliani en su matrimonio era constante.

Sabrina, por su parte, fue más allá al definir la conducta de Castro: “Luciano era ‘desprolijo’ y es ‘un infiel serial’”, remarcó, dando a entender que la infidelidad había sido una constante en su relación. Su comentario no solo apuntó a Castro, sino también a la actriz, de quien añadió: “¿Sabés por qué no suelto? Porque no me sueltan”, continuó.

Flor Vigna y Luciano Castro tuvieron un romance corto pero muy intenso

Después de que Rojas compartiera su versión, Vigna también hizo pública su opinión, respaldando a la ex de Castro y lanzando una dura crítica a Siciliani. “Yo la pasé mal con la infidelidad”, confesó Flor, refiriéndose a cómo esta situación afectó su relación con el actor. Sobre las quejas de la actriz, quien había afirmado que “no le gustaba que se hablara de ella en esos términos”, Vigna respondió con contundencia: “Si no le gusta, que no lo haga”.

Para Vigna, las acciones de la protagonista de Envidiosa no solo habrían complicado su relación con Castro, sino también habrían causado problemas en el matrimonio anterior del actor con Sabrina. “Tiene que dejar de meterse en parejas”, añadió la bailarina, contundente en contra de la actriz.

Vale recordar que Vigna y Castro en febrero pasado pusieron fin a su romance luego de dos años y medio de relación. “Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos”, anunció la cantante en sus redes. Además, dejó unas palabras sentidas para el actor, dando a entender que la separación fue en buenos términos: “Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta, pero tenemos que despedir”.

Sin embargo, con el correr de los meses, y luego de que empezaran a circular las fotos del romance de Castro y Siciliani, realizó contundentes declaraciones. “Les deseo lo mejor. A mí lo único que me dolió es la infidelidad, pero después él tuvo muchas cosas lindas para conmigo y le deseo lo mejor”, sentenció.

En el último tiempo, Rojas también expresó su parecer sobre la dinámica que, según ella, Siciliani mantuvo con Castro y con otros hombres. “En la vida todo vuelve. Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés, ¿viste?”, expresó y agregó: “Entonces, bueno, nada. Después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí, ya eso no lo sé”, explicó, sugiriendo que aunque no tiene pruebas definitivas, confía en que algo más ocurrió entre ellos. Por su parte, Griselda se defendió afirmando que no le gustaba que su nombre estuviera vinculado a estos asuntos: “Me molesta, obviamente. Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública, de ser una actriz popular”, aseveró.