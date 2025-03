El álbum de fotos de Belu y Emily Lucius en un viaje soñado a Nueva York: “Nuestro regalo para mamá” (Video: Instagram)

Las hermanas Belu Lucius y Emily Lucius vienen triunfando desde hace varios años como influencers en las redes sociales. Desde allí comparten momentos de sus vida, los momentos felices y los no tan agradables de sus vidas y en los últimos días compartieron su felicidad para sorprender a su madre, Silvia Kairuz: le regalaron un viaje soñado a Nueva York.

La tres pasaron juntas varios días en la ciudad, visitando algunos de los lugares más emblemáticos y disfrutando de una experiencia llena de emociones, risas y momentos memorables. A través de su cuenta de Instagram, las tres compartieron diversas postales de su aventura, que incluyeron caminatas por el Puente de Brooklyn, selfies en Times Square, y paseos por las icónicas calles de la ciudad.

En una de las publicaciones, Belu Lucius comentó: “Nuestro primer día de este viaje de regalo para nuestra mamá. Día lleno de emociones y de mucho cansancio pero felices de podernos disfrutar”, escribió, junto a imágenes que las muestran compartiendo risas y momentos para el recuerdo en un viaje único de la madre con sus hijas.

Belu Lucius, su madre y Emily Lucius con el puente de Brooklyn de fondo (Instagram)

Las hermanas Lucius y su madre en Times Square

"Nuestro primer día de este viaje de regalo para nuestra mamá", escribió Belu Lucius

Por su parte, la mamá de Belu y Emily, quienes tuvieron su paso por televisión en reality shows como MasterChef Celebrity y El Hotel de los Famosos, expresó su alegría con emotivas palabras. “¡Con ellas todo! Me hacen tan feliz como cuando eran chiquitas. ¡Las amo con el alma!”, manifestó, compartiendo su emoción por la experencia con sus hijas y lo que significaba para ella estar en un lugar tan especial junto a ellas.

En un posteo que publicó Emily Lucius, que lo acompañó junto a una foto desde el subte, también manifestó sus sensaciones por la travesía. “¡Lo que nos reímos hoy! Qué hermoso compartir con mis mujeres favoritas. Gracias vida por este hermoso día”, aseguró.

Belu rodeada por las pantallas y carteles de Times Square

Belu y Emily lucieron sus looks en una de las capitales de la moda más importantes del mundo

“¡Con ellas todo! Me hacen tan feliz como cuando eran chiquitas. ¡Las amo con el alma!”, expresó su alegría Silvia, la mamá de las influencers

“Acá caminando por Nueva York. ¡No lo puedo creer!“, aseguró Silvia, luego de contar una de las bromas que le hicieron sus hijas con una gorra que se compró con un bordado de ”NY". “Viven haciendome joditas”, dijo, para después contar que ellas nunca le avisaron que su gorra tenía todavía la etiqueta.

Emily, Silvia y Belu en Nueva York

La madre de Belu Lucius cumplió su sueño de conocer Nueva York, regalo de sus hijas

Las tres aparecen posando entre los famosos carteles publicitarios de Times Square, compartiendo cenas y salidas a restaurantes como a uno lugar especializado en comida estadounidense con un toque moderno, entre cortes de carne, papas fritas y detalles gourmet. “Las tres juntas siempre”, expresó Belu, quien desde el país del norte apareció realizando una videollamada con su hijos, Bautista y Benjamín, y comprando algunos regalos para su marido Javier Ortega Desio.

Las tres no se perdieron Times Square, una de las visitas obligadas en Nueva York

Belu y su mamá en un restaurante, luego de sus largas caminatas en la "Gran Manzana"

Hacia el final de viaje, Belu se sinceró sobre el inconveniente de salud que suele tener cuando se va de su casa y cómo esta vez no sucedió. “Ultimo día. Felizmente aliviada. Y no puedo creer lo que me pasó en este viaje. Estoy durmiendo como un angelito y por primera vez en un viaje estoy yendo al baño todos los días”, escribió, junto a una selfie que se tomó en ropa interior.

Belu y su madre

“No puedo creer lo que me pasó en este viaje. Estoy durmiendo como un angelito y por primera vez en un viaje estoy yendo al baño todos los días”, escribió Belu hacia el final de su viaje

Un viaje inolvidable de Belu y Emily Lucius con su madre

Mientras que Emily, la más más fashionista del grupo, aprovechó para lucir un pañuelo anudado a la cabeza, que viene siendo viral y lo eligen muchas influencers para sus sus looks.

“¡Está super en tendencia! Amo esta manera de ponerse el pañuelo para cubrirse bien la garganta, las orejas y cabeza. Aparte de que queda muy canchero y con estilo, te viste y eleva tu look", comentó, mientras se filmaba probando este estilo sobre el puente de Brooklyn y otros que fue compartiendo en sus redes.