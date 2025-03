Benjamín Vicuña saludó a su novia por el cumpleaños con una romántica foto: “Mi corazón en tus manos”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin durante su viaje a Punta del Este

Lo que comenzó con reservas y casi a escondidas mutó en un romance a cielo abierto y declaraciones en redes sociales. La historia de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín empezó a murmurarse en julio pasado, pero recién se los vio en público en septiembre, cuando compartieron una gala benéfica. Desde entonces se movieron sin prisa pero sin pausa. Compartiendo desde algunos eventos vinculados a sus profesiones hasta un recordado viaje a Japón, del que mostraron lo justo y necesario.

Ahora, el actor saludó públicamente a su novia por su cumpleaños. Lo hizo a través de sus historias de Instagram y con una imagen que vale mucho más que mil palabras. Están sentados en las butacas de un teatro y ella parece advertir que alguien les está por sacar una foto. Entonces, forma un corazón con las manos, detrás del cual se advierte una sonrisa.

El que no esconde su alegría es Benjamín, que la observa enamorado y describe lo que ocurre en la foto, lo que siente en su cuerpo y lo que imagina para el futuro. “Mi corazón en tus manos. Feliz cumple, amor”. Una historia que ya superó el año y que supieron construir en la intimidad, salvo contadas excepciones.

“Estoy conociendo a alguien maravillosa, así que estoy bien. Muy contento y muy feliz”, dijo el actor cuando los rumores empezaron a esparcirse. Por entonces, no quería dar demasiadas precisiones, apenas lo justo y necesario para construir el vínculo. “Es una mujer hermosa, maravillosa. La esperanza del amor no se pierde nunca y tengo mucho más en la vida de lo que siempre esperé”, expresó.

El saludo de Benjamín Vicuña a Anita Espasandin

El romance entre Benjamín y Anita comenzó en París, a casi dos años de su ruptura con Eli Sulichin, la última novia con la que había formalizado. “Yo la conocía, nos habíamos visto en diferentes lugares. Luego, en un viaje de trabajo en el que coincidimos, pude conocerla un poquito más, en esa ciudad maravillosa, en febrero. Ahí recién comenzó todo”, expresó, recapitulando una historia que, de acuerdo a sus fechas, ya superó el año de duración.

En la mencionada gala benéfica, dieron la primera nota juntos, toda una novedad para la economista. Ajena a las cámaras, acostumbrada al bajo perfil, sorteó con elegancia la situación. “Me agarraste desprevenida. Estoy súper contenta, acompañando a Benjamín, que es un divino, estamos súper bien”, expresó ante las cámaras de LAM (América).

“Yo no soy del medio, no tengo nada que ver. Me siento hasta ridícula acá. No creo que interese mucho mi nota, pero estamos tratando de cuidar lo que tenemos", agregó. Unos días después, el actor se refirió a la presentación oficial. “Estoy pasando un bonito momento. El otro día fuimos a un evento juntos y se armó algo como si fuera ‘la gran presentación’, pero quisimos que fuera discreto. Estoy muy contento, muy feliz”.

Benjamín y Anita el día de la presentación oficial (RS fotos)

De a poquito empezaron a mostrarse cada vez más a menudo en las redes sociales de él, ya que ella la tiene en modo privado. Siempre con un bajo perfil y sin involucrarse en los reiterados escándalos que tienen como protagonista a la China Suárez, la madre de Magnolia y Amancio, los hijos más chicos de Benjamín.

En este tiempo sumaron millas de vuelo y visitaron diferentes lugares. Ella lo visitó en su Chile natal y también en Punta del Este, donde disfrutaron de respectivas escapadas durante el verano. Pero el destino más significativo que compartieron fue en Japón, donde se sumergieron en la cultura del Lejano Oriente y aprovecharon para consolidar aún más su relación. Anita conoció a los hijos de Benja, y recibieron juntos el Año Nuevo, una fecha muchas veces conflictiva para las familias ensambladas.