India Ortega contó cómo ayudó a su madre Ana Paula Dutil cuando sufrió depresión: “Me encerré con ella”

India Ortega cómo apoyó a su madre Ana Paula Dutil cuando esta sufrió depresión

Años atrás, la familia Ortega atravesó uno de los momentos más sensibles de sus vidas. Ana Paula Dutil, madre de India y Bautista, cayó en depresión. Después de un largo proceso, la icónica modelo de los ‘90 pudo salir adelante gracias, entre otras estrategias, al apoyo de su hija. Así las cosas, ahora la joven contó cómo vivió la situación en carne propia.

Criada entre artistas, y con un futuro prometedor en la moda, India Ortega muestra una actitud madura que impacta. “Mamá estuvo muy deprimida mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Entonces yo me encerré con ella y entendí que la gente, aunque vos le digas: “Hacé esto. Dale, vos podés. Vos podés”. No los ayudas”, dijo la joven en el programa No lo piensen tanto! de Multitalent tv.

Luego, India continuó relatando cómo encontró la motivación para convertirse en un sostén para su madre: “No me veía dejándola sola. La acompañé dos años y me encerré con ella, literalmente. Y no es como una amistad que decís: “Bueno, mirá, perdón”. No, es mi mamá. Mi mamá me dio vida, me acompañó todos mis años de vida, me dio todo lo que necesito. Entonces no la puedo dejar".

India Ortega brilla en las pasarelas (BAFWEEK)

En ese contexto, Ortega sostuvo que los jóvenes no suelen considerar que sus padres pueden tener conflictos emocionales: “Aparte uno cree que que las madres o los padres no pueden estar mal”.

Por último, India se refirió a diversos mensajes que recibió en redes sociales: “Mucha gente me pregunta: “¿Vos estás enojada con tu mamá?” No. Mi mamá no eligió estar mal, no es que dijo: “Ay, le voy a hacer esto a mis hijos”. No. Mi mamá tuvo una situación que le pasó eso y yo no la voy a echar la culpa a eso, ni estoy esperando que ella me pida perdón el día de hoy por eso. Hay mucha gente que está pasando por eso y creo que se habla muy poco".

Tiempo atrás, la propia Dutil había contado cómo vivió esa etapa de su vida. “Yo no tenía ganas de nada, de nada, ni siquiera enojo tenía. ¿Y qué pasaba? Mis pensamientos eran muy oscuros, todos malos pensamientos”, comenzó diciendo frente a las cuatro mujeres que la escuchaban atentamente en un programa del streaming Blender.

La dura confesión de Ana Paula Dutil sobre su depresion: "Tomaba alcohol y dormía todo el día"

Luego, continuó con dureza sobre aquel momento: “Lo que yo hacía era tomar alcohol, dormir todo el día. Tomaba, tomaba alcohol y dormía todo el día”.

Más adelante, la exmodelo explicó lo que le ocurría en esos instantes de tristeza. “Lo hacía para callar esa cabeza porque tampoco estaba eso, ¿no? Yo ya no quiero estar acá, pensaba, no quiero que los demás sufran por verme cómo estoy, pero yo no tenía fuerza para hacer nada”, se sinceró de manera tal que abrió su corazón y contó públicamente lo que le había sucedido en esa etapa de su vida.

Cabe recordar que Ana Paula tiene dos hijos con Emanuel Ortega, India y Bautista, y también tiene sus dos hijos mayores, Teo y Noé de su primer matrimonio con Alejandro Ranuschio.

En esta ocasión, cuando la cuenta oficial del programa de streaming publicó el adelanto de la confesión de Dutil en Instagram, el posteo se llenó de likes y de comentarios en los que le daban fuerza a la exesposa de Ortega. Y dentro de esos mensajes hubo dos que llamaron la atención de la gente: los de sus hijos menores.

En esta caso, India escribió unas tiernas palabras llenas de sentimientos hacia su mamá: “La mujer más fuerte que conocí en mi vida. Te amo”, expresó la joven junto a un emoji de un corazón rojo.