Nicole Neumann se encontró con su vecina de la infancia en Los 8 Escalones: “La conozco desde los 13 años”

Nicole Neumann revivió recuerdos con una vecina de la infancia en "Los 8 escalones" (Video: Los 8 Escalones, Eltrece)

Una situación inesperada puso en el centro de atención a Nicole Neumann durante la emisión de Los 8 escalones (eltrece), cuando una participante reveló en vivo que ambas compartieron barrio en la adolescencia. La revelación sorprendió a la modelo y generó una seguidilla de recuerdos que incluyeron anécdotas familiares, rutinas del vecindario y un episodio que la hizo sentir visiblemente incómoda.

El momento televisivo, que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales, mostró una faceta poco habitual del programa que conduce Guido Kaczka: la irrupción del pasado personal en medio de una competencia de preguntas y respuestas.

Todo comenzó cuando Mónica, una de las participantes del ciclo, tuvo que elegir a uno de los jurados para que la ayudara con una de las preguntas. Su decisión se inclinó hacia Neumann, aunque con un motivo que trascendía lo estratégico: “Voy a elegir a Nicole porque la conozco desde los 13 años”, anunció. A los pocos segundos, la participante agregó: “Vivías enfrente de mi casa y nos encontrábamos en una... ¿Puedo decir la calle? Teodoro García y Soldado de la Independencia”.

La reacción de Nicole fue instantánea. Al oír el nombre de la calle, se mostró visiblemente sorprendida y replicó con entusiasmo: “¡Teodoro García! Sí, que en la esquina estaba la heladería, arriba del puente, no, ¡me muero!”.

El nombre de la calle "Teodoro García" desató la nostalgia de Nicole en pleno programa

Lo que se presentó inicialmente como un guiño de nostalgia se transformó en una conversación que desbordó la estructura habitual del programa. Kaczka, atento al clima que se estaba generando en el estudio, intervino para subrayar la particularidad del momento: “Señoras, señores, Nicole Neumann y este encuentro de vecinas”.

La charla entre ambas continuó con más recuerdos de la adolescencia: “Yo te veía siempre... ¿Viste enfrente, en la esquina, el negocio de al lado? Ibas a charlar y yo iba”, comentó Mónica. A lo que Nicole respondió evocando una rutina familiar: “¡Ay, me muero! Al kiosco de a la vuelta”. La participante entonces remató: “Sí, vos tenías 13 años”, consolidando la cronología compartida. Esto indica que la relación entre ambas se dio hace 31 años, debido a que Nicole celebró sus 44 en Nueva York en octubre del año pasado, junto a su familia.

Fue entonces cuando la modelo introdujo una de las imágenes más vívidas de ese pasado común: “¿No nos veías empujando el auto todas las mañanas, que a mi mamá nunca le arrancaba?”, preguntó, con tono mezcla de complicidad y humor. “¿No le arrancaba?”, acotó Guido, desconcertado por la anécdota.

Guido Kaczka destacó el peculiar encuentro de vecinas en el estudio televisivo

Nicole, lejos de dejar el tema, insistió con el recuerdo mecánico: “No, no le arrancaba, todos empujando el... ¿Qué era? Sí, ya sé qué era, pero no quiero decir marca, pero no arrancaba nunca”, lo que generó risas y un ambiente de distensión momentáneo.

Sin embargo, la charla no se mantuvo en el tono liviano. Mónica decidió entonces traer a colación un episodio más delicado, que alteró el ánimo de la modelo. “Me acuerdo del día que tu mamá dejó las valijas en la puerta de la calle”, dijo, en un tono que rápidamente tensó el ambiente en el estudio.

La reacción de Nicole fue inmediata: “No”, exclamó, visiblemente afectada. Mónica le preguntó entonces: “¿Te acordás?”, a lo que Nicole respondió con un gesto afirmativo y una frase breve: “Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo”, buscando cerrar el tema. Guido intervino entonces para cortar la conversación: “Bueno, bueno, ok, ok”. La propia Mónica cerró la escena con una sonrisa nerviosa: “Eso lo dejamos”, expresó. De todas maneras, todo siguió con mucha buena onda entre ambas vecinas, que, sin duda, pasaron un buen momento al reencontrarse después de tantos años.