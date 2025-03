Los 8 Escalones: Guido Kaczka quedó sorprendido ante el parecido de una participante con una celebridad

La joven llamada Agustina causó furor luego de que su aspecto físico se asemejara a una famosa (Video: Los 8 Escalones – El Doce/El Trece)

En cada emisión que conduce Guido Kaczka de Los 8 Escalones (El Trece) pueden pasar muchas cosas. Pero el lunes por la noche, antes de que comenzara siquiera el juego, una participante se robó toda la atención por un detalle que no pasó desapercibido. En medio de la competencia, una muchacha se robó todas las miradas luego de que el jurado notara su parecido con una famosa.

La protagonista de esta anécdota fue Agustina, una estudiante de Comercio Internacional que también se dedica a la creación de contenido en redes sociales. Ella, entusiasmada, le contó a Guido los detalles de trabajo, como también cuál era la manera de encontrar su perfil en Instagram. Sin embargo, su presentación quedó en segundo plano cuando Barbie Simons, desde el jurado, lanzó un comentario que descolocó a todos.

“¡Che, Guido! Pero es re parecida a Evangelina Anderson”, interrumpió la periodista mientras Kaczka le hacía preguntas a la concursante para conocerla. La mirada se fue inmediatamente hacia Agustina. “Es igual, son dos gotas de agua, ¿no te parece?”, insistió Barbie, sin ocultar su sorpresa. El conductor no dijo nada, pero se notó que también notó el parecido.

La competidora sorprendió con su parecido a Evangelina Anderson (Captura Los 8 Escalones/Instagram)

La jugadora no se molestó. Al contrario, sonrió y respondió con naturalidad: “Me lo dicen seguido”, aunque enseguida quiso poner distancia con la comparación: “¡Igual ella es una diosa!”. Simons le devolvió el gesto con un halago: “¡Vos también! Sos una bomba”, le dijo mientras la participante se preparaba para empezar a jugar.

El parecido fue tan evidente que ya no hizo falta seguir aclarando nada. Mientras la muchacha avanzaba casillero a casillero con seguridad, su imagen seguía generando comentarios entre los presentes y en redes. Aunque no compartan profesión ni escenario, su paso por el programa dejó una huella inesperada: por un momento, todos vieron a Evangelina en los escalones.

No es la primera vez que un parecido físico genera sorpresa en un programa conducido por Guido. A comienzos de 2020, en Bienvenidos a Bordo (El Trece), uno de los segmentos más populares era el que buscaba a personas que se parecieran a personajes conocidos. En una de esas emisiones apareció Joshuá Hansen, un joven paraguayo que aseguró ser igual a El Profesor, el personaje que interpreta Álvaro Morte en La Casa de Papel, la exitosa serie de Netflix.

El competidor dejó sin palabras al conductor con su gran parecido al personaje de El Profesor (Captura Bienvenidos a Bordo)

“Primero pensé que era un jugador de fútbol, pero no es”, dijo Guido al verlo entrar al estudio. A su lado, el locutor del programa intentaba adivinar sin éxito: “Yo no tengo ni idea”, confesó, desorientado. Mientras tanto, Guido le iba dando pistas para ayudarlo, pero no hubo caso. El motivo era claro: el locutor nunca había visto la serie, lo que hacía imposible que reconociera al personaje.

Joshua, por su parte, contó que vive en Paraguay y que decidió participar en el programa porque seguía los juegos de Guido por YouTube. Tranquilo, esperó a que le hicieran la pregunta directa. “¿A quién te parecés?”, lanzó el conductor. Y Joshua no dudó: “A El Profesor, de La Casa de Papel”. Impactado por la similitud, Guido reaccionó con espontaneidad: “¡Sos igual, flaco!”, exclamó entre risas. Por decisión del programa, el joven pasó directamente a la final.

Así, entre juegos, preguntas y cultura general, hay algo que se mantiene constante en el universo del animador: los parecidos aparecen cuando menos se los espera, y cuando lo hacen, no hay escalón ni timbre que los opaque ante las cámaras presentes en el estudio. Porque en los programas de Guido, muchas veces, la sorpresa no está en lo que saben sino en a quién se parecen las personas que dejan su huella en la competencia.