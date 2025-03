Eran vecinos y un flechazo en Noruega inició un romance inesperado: quién es Pablo, el novio de Carolina Baldini

La modelo encontró nuevamente el amor luego de visitar Noruega, donde quedó perdidamente enamorada de él (Video: Instagram)

Carolina Baldini volvió al centro de la escena con un abrazo que lo dijo todo: entre lágrimas y emoción, celebró el gol de su hijo Giuliano Simeone con la camiseta de la Selección Argentina. En un instante, las cámaras la encontraron, pero ella no parecía buscar ser encontrada. Su gesto fue auténtico, íntimo, ajeno al show. Sin embargo, bastó esa imagen para que su nombre, que durante años prefirió el silencio y la discreción, regresara a los titulares.

De perfil siempre reservado, Baldini supo ser durante más de dos décadas la compañera de vida de Diego Simeone, con quien tuvo tres hijos: Giovanni, Gianluca y Giuliano. Aunque su relación con el actual DT del Atlético de Madrid terminó oficialmente en 2008, la historia dejó huellas mediáticas que aún resuenan. “Estoy tranquila porque di todo en la pareja. Empezamos cuando éramos muy chicos. El amor se fue terminando”, recordó hace unos años en una entrevista.

El Cholo y Carolina con su primer hijo, Giovanni

Luego de casi dos décadas en pareja, el matrimonio llegó a su fin. La ruptura se confirmó en 2009, después del furor por su participación en Bailando por un sueño, cuando Carolina dijo basta, tal como contó mucho tiempo después, en su visita a LAM en 2022.

“Yo tomé la decisión de separarnos. Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir. Pero fue muy amigable”, explicó en el piso de América. Y agregó: “cuando él encontró una pareja y vi que quería formar una familia, le dije que hiciéramos el divorcio”. Es sabido que el entrenador se casó con la empresaria Carla Pereyra, con quien tiene dos hijas: Francesca y Valentina.

Lejos del mundo del espectáculo, Carolina disfruta de su tiempo con su nueva pareja, hijos y sus respectivas novias

Mientras su exmarido se fue convirtiendo en uno de los entrenadores más importantes del mundo con su gestión en el Atlético de Madrid, Carolina siempre mantuvo un bajo perfil. De hecho, mantuvo durante mucho tiempo sus cuentas en redes en modo privado, guardando para su círculo íntimo sus movimientos. Como lema inquebrantable el cuidado y el respaldo de sus tres hijos, todos futbolistas, a quienes fue acompañando en sus respectivas carreras.

El otro foco estuvo puesto en el emprendimiento de indumentaria que lleva adelante junto con una amiga. Hasta que en 2022, en una visita a LAM, habló por primera vez en mucho tiempo. Allí, entre otros temas, se refirió a la sobreexposición que vivió tras su paso por la televisión. “No soporté tanta maldad. Me enganché con los comentarios en redes y me bajé de Twitter. Era demasiada exposición”, confesó con sinceridad. Sin embargo, tuvo sus breves reapariciones ante las cámaras por sus declaraciones, tales como la confirmación de la relación de su hijo Gianluca con Eva Bargiela a comienzos de 2024.

Completamente enamorada, Baldini se puso en pareja con Pablo Pereyra, quien la acompañó a diversos eventos deportivos de sus hijos

Desde viajes familiares a proyectos laborales, la pareja muestra su amor sin reservas ante sus seguidores

Pero en este recorrido, entre el apoyo a los chicos, el desarrollo profesional y la introspección, encontró el amor. De manera inesperada, como ocurre en las grandes historias. Su actual pareja es Pablo Pereyra, quien ocupó el cargo de capitán en empresas como Avión Express y Aerolíneas Argentinas, y su vecino en Nordelta, ya que viven a solo 500 metros de distancia. Según contaron en el programa de Ángel de Brito, el flechazo fue inmediato, pero no ocurrió en el barrio privado de zona norte sino en Noruega, a miles de kilómetros de distancia. Y aunque ella intentó mantenerlo en secreto, con el tiempo se mostró más relajada y compartió imágenes junto a él en distintos viajes y reuniones familiares.

En sus redes sociales, Caro marca el 11 de junio de 2022 como fecha fundacional de la relación. Según contó Yanina Latorre en el programa de América, se conocieron durante una aventura por el Viejo Continente. “Ella tenía cero expectativa del amor, llegó a Noruega, emprendió ese periplo hermoso y se enamoró. Amor a primera vista”, resumió.

La pareja, a dos años de comenzar su relación, demuestra su amor cada día con sus postales y mensajes

En 2024, Carolina le dedicó un romántico posteo por el día de San Valentín, donde plasmó sus sentimientos. “Elegirse todos los días no es fácil, convivir no es fácil, dar espacio, pedir espacio, acompañarse en el silencio, poner ganas cuando justo estás cansado. Pero todo tiene su recompensa. Llegar a casa y que te esperen con una sonrisa, que pregunten cómo fue tu día, que empaticen con tu dolor, con tus alegrías, que te acompañen aunque sea 100 metros a comprar algo, que sientan orgullo por vos. Simplemente, todo se resume a que te cuiden…”. Y, destacando lo que siente por su nueva pareja, sumó: “Gracias, amor, por acompañarme en esta aventura de la vida. San Valentín”.

Pereyra incluso se hizo presente en eventos importantes para la familia, como la participación de Giuliano en el equipo de fútbol que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. Y, si bien no siempre se encuentran en el mismo lugar, su amor demostró ser más fuerte que la distancia.

"Orgulloso de vos y de lo que has logrado con tus hijos. Siempre pendiente y acompañándolos. ¡Te admiro! Te amo", expresó el piloto a la modelo (Instagram)

En la victoria del conjunto albiceleste contra Brasil, Carolina se convirtió en la protagonista de un enternecedor abrazo con su hijo, quien logró realizar su primer gol en el equipo. Orgullosa, publicó un posteo con una serie de postales de aquel festejo. Y, en una de las más celebradas, el piloto escribió: “Amor, qué felicidad de verlos así. Orgulloso de vos y de lo que has logrado con tus hijos. Siempre pendiente y acompañándolos. ¡Te admiro! Te amo”.

De a poco, sin estridencias ni escándalos, Baldini vuelve a ocupar un lugar en la escena pública. No desde el escándalo, sino desde el orgullo. Y ya no es solo la ex del Cholo, sino que es la madre de tres jóvenes con futuro, una mujer que reconstruyó su vida laboral y personal y que, con cada paso, demuestra que el perfil bajo también puede brillar.