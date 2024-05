Carolina Baldini confirmó el romance de su hijo Gianluca Simeone y Eva Bargiela (Mitre Live)

Durante los últimos días trascendieron los rumores de un presunto romance entre Gianluca Simeone, el menor de los tres hijos de Diego Cholo Simeone y Carolina Baldini, y Eva Bargiela, la modelo que en septiembre pasado se separó del dirigente político Facundo Moyano.

Si bien Eva optó por mantener el silencio y Gianluca tampoco quiso dar declaraciones, la encargada de hablar fue la propia Carolina, quien confirmó la relación en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

“¿Tu hijo Gianluca está saliendo con Eva Bargiela? ¿Sabés algo?”, le preguntó el periodista a lo que ella contestó de una manera muy sutil y sin dar detalles del tema. “No te voy a comentar cosas de mi hijo, cosas privadas…”, aseguró en primera instancia aunque de inmediato dio una información reveladora: ”Pero sé que se están conociendo”.

En ese sentido, Carolina reveló cuál es su visión del vínculo y cómo le cae Eva: “Ella es divina, más que eso no puedo decir. Si mi hijo está con una persona, es porque es una buena persona”, sumó. “Mi hijo es una buena persona así que, no la conozco, pero si está con mi hijo supongo que es buena persona”, concluyó su razonamiento dándole el visto bueno a la modelo, que está iniciando un romance con el jugador.

Las fotos que circularon de Eva Bargiela y Gianluca Simeone (LAM)

Cabe destacar que las versiones de romance comenzaron cuando trascendieron las imágenes de ambos cenando junto a un grupo de amigos, en el restaurante Gardiner, de Buenos Aires. Acto seguido, en LAM (ciclo que conduce Ángel de Brito por América) mostraron nuevas fotos de ellos en el boliche Tequila, bailando y mostrando mucha buena onda. Además, ambos protagonizaron varios idas y vuelta de likes y comentarios en sus redes sociales, lo que aumentó las especulaciones acerca de que algo podía pasar entre ellos.

A raíz de este romance, quien también fue consultado al respecto fue Facundo Moyano. Luego de que circularan las imágenes de LAM, el dirigente político fue entrevistado por María Julia Oliván en su programa de Border Periodismo y allí aclaró: “Estamos separados hace diez meses. Me pone contento, realmente, que (Eva Bargiela) haya podido iniciar una relación con alguien”, señaló el exdiputado.

Facundo Moyano opinó del romance entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone (Border Periodismo)

“Ella es una mujer hermosa que se merece lo mejor. Se merece ser feliz con alguien que la quiera”, sumó con buena onda para su exmujer y aclaró que él no tenía más intenciones de seguir hablando del tema ya que no le interesaba conocer detalles del nuevo romance, y tampoco tenían un vínculo actualmente, ni mucha comunicación luego de la separación.

Por su parte, la periodista le preguntó si Eva le había contado del nuevo romance a lo que Moyano respondió: “Ella no me contó nada porque estamos separados, no tenemos por qué contarnos las cosas que hace cada uno”, sostuvo y cerró en la misma sintonía.: “Me parece bárbaro que encuentre una persona que la haga feliz y que la quiera y cuide”. Por su parte, Oliván señaló: “Por cómo lo decís, parece que ya sabías que ella estaba en pareja...”, a lo que el político respondió con sinceridad: “Sí lo sabía. No por ella, pero sabía”, concluyó dando por finalizado el tema sobre el romance de su exmujer, con quien se casó en octubre de 2021 y se separó en el 2023.