Verónica Ojeda contó la reacción de Dieguito Fernando al ver la foto de Maradona muerto

Hace unas semanas comenzó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en el que la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, la médica clínica Nancy Edith Forlini, el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de enfermeros Mariano Ariel Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, son acusados por la muerte del futbolista. En este contexto, Verónica Ojeda, la mamá de Dieguito Fernando, estuvo en Los profesionales de siempre (El Nueve) y contó la reacción del hijo menor de El Diez al ver una foto sensible de su papá.

Durante el proceso judicial por la muerte de Diego, una de las situaciones más dolorosas para su entorno íntimo fue la divulgación de fotografías del exfutbolista ya fallecido con el abdomen completamente hinchado. Verónica confirmó que su hijo, Dieguito, vio ese material gráfico tanto en redes sociales: “Lo que más me dolió es que mi hijo la vio. Sí, es cierto que Dieguito la vio en las redes sociales y sintió mucha tristeza. Fue muy difícil”.

La madre del menor explicó que, aunque el niño ya tenía cierta información previa por una causa anterior que involucraba a una enfermera, el impacto de las nuevas imágenes fue igualmente profundo. “En realidad, de esas fotos y videos, algo ya sabía por la causa anterior de la enfermera. Así que sabía y también hay más fotos muy fuertes”, señaló, dando cuenta de que el contenido circulado excedía lo conocido hasta el momento y alcanzaba una crudeza aún mayor.

Verónica Ojeda y Dieguito Maradona, el hijo que tuvo con el Diez

Verónica contó que se retiró de la sala cuando el fiscal mostró las imágenes. Según sus propias palabras: “En ese momento que la mostraron yo decidí levantarme y salir porque no la quería ver”. A pesar de ese intento por evitar el contacto visual con el material, su hijo sí accedió a esas imágenes en otros espacios, lo que derivó en un episodio doméstico complejo: “Estábamos cenando, y Dieguito nos dijo ‘vi la foto de papá, ya sé todo’… así que con Mario nos miramos y yo le pregunté si quería hablar al respecto”.

Ante esta inesperada confesión, madre e hijo tuvieron una profunda charla de una hora. En ese espacio, Verónica le explicó a su hijo que a partir de ese momento habría que prepararse para enfrentar otras situaciones dolorosas en relación con su padre. Le advirtió que surgirían contenidos duros y que se dirían muchas falsedades. Sin embargo, el eje de su mensaje fue fortalecer emocionalmente al menor, recordándole el acompañamiento incondicional que tiene a su alrededor: “Él tiene que ser fuerte y tiene a su mamá y toda su familia y amigos que están con él y lo quieren mucho”, subrayó la madre.

Cómo sigue el juicio

Este martes 25 de marzo declaró en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 Jana Maradona, una de las hijas del Diez. Ante los jueces, contó cómo se enteró de que su papá había muerto, y apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque, que está imputado, de quién relató era el encargado de las decisiones médicas y quien convenció a la familia de la internación domiciliaria en Tigre.

Jana Maradona llega a los tribunales para declarar

“La sugerencia de Luque me llevó a adoptar ese camino. No tenía motivos para desconfiar de un médico que, además, mi papá amaba", señaló Jana, quien declaró que desde que su padre estuvo en la casa del country, sólo lo vio dos veces.

“Pasaban los días y no nos pedías que nos reincorporemos. Yo sentí que lo estaba abandonando y el 25 avisé que iba a ir. Le mandé un mensaje temprano a Gianinna para que vaya temprano y almorcemos, y ella dice que también le digamos a Agustina (Cosachov, la psiquiatra) para que se quede para charlar acerce de cómo iban a seguir, porque estábamos a la deriva, esa era nuestra sensación”, declaró.

Y continuó: “Yo me pido un auto, vivo a 40 minutos del barrio San Andrés, y en el medio del camino me manda el papá de una amiga ‘lo siento mucho’”. Al recordar ese mensaje, Jana no pudo evitar llorar.

Tras unos minutos, relató cómo llegó a la casa dondecía su padre: “Okey, sigo. Veo un mensaje del papá de una amiga, dice lo siento mucho, pero lo ignoro porque era obvio que mentía porque la tele miente con esas cosas. Al rato un mensaje de Jony (su primo) que decía ‘vení urgente que tu papá entró en paro’. Lo ignoré porque no sé qué es entrar en paro, no conozco". Sigo en el auto y en la esquina escucho en la radio que había fallecido Diego Armando Maradona. Llego a la casa de mi papá, me bajo, creo que monona me abraza y me dice lo siento mucho. Entro, estaba mi papá en la cama y había fallecido”.