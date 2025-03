Lollapalooza Argentina 2025: Shawn Mendes sorprendió al interpretar un clásico de la música latinoamericana

Shawn Mendes sorprendió en Lollapalooza Argentina 2025 al interpretar “Gracias a la vida”, un clásico latinoamericano (Video: Lollapalooza Argentina)

Lollapalooza Argentina 2025 cerró su segundo día con una presentación memorable de Shawn Mendes. Ante un público entregado, el cantante canadiense ofreció un recital lleno de emoción, sorpresas y gestos que marcaron su regreso triunfal tras una pausa por problemas de salud mental. Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue cuando interpretó un clásico de la música latinoamericana: “Gracias a la vida”, el himno interpretado por Mercedes Sosa, cuya versión se convirtió en un emblema de la cultura argentina en el continente americano.

Con una guitarra acústica en mano, Shawn Mendes decidió rendir homenaje a la Argentina. En un gesto completamente inesperado, el cantante comenzó a cantar unas estrofas de “Gracias a la vida”. A pesar de no ser su idioma natal, Shawn se atrevió a cantar en español, mostrando un profundo respeto por la música local.

El momento fue tan emotivo que el público, sorprendido y conmovido, coreó con él las letras. “Muchísimas gracias. La próxima prometo volver y aprenderme el resto de la canción”, comentó entre risas, provocando una ovación general. La interpretación fue una muestra de la conexión que el artista siente con su audiencia argentina, que lo acogió como uno más de la familia durante la semana previa al recital. La lluvia, que había comenzado a caer durante la interpretación de “Mercy”, agregó una atmósfera más íntima a la presentación, convirtiendo el momento en algo épico y difícil de olvidar.

El cantante canadiense homenajeó a Mercedes Sosa cantando en español durante su presentación en el Hipódromo de San Isidro (Gustavo Gavotti)

A lo largo de todo el recital, el cantante dejó en claro que su conexión con el público argentino es especial. Con su carisma, mostró un dominio del español que sorprendió a muchos, agradeciendo constantemente el apoyo de sus seguidores: “Buenos Aires, ¿cómo están? ¡Qué increíble, te amo mucho!”. Esta cercanía y entrega generaron una energía palpable en el Hipódromo de San Isidro, donde miles de fanáticos cantaron a todo pulmón sus grandes éxitos.

Entre los temas más esperados, no faltaron “Wonder”, “Treat You Better”, “Monster” y “Señorita”, esta última su colaboración con Camila Cabello. A pesar de la lluvia, el público no dejó de disfrutar de la música de Shawn. En uno de los momentos más especiales, cuando interpretó “Ruin”, Mendes bajó del escenario y corrió hacia el público para saludar a sus fanáticos, creando un instante de total empatía.

Mendes destacó su conexión con Argentina al tomar una bandera nacional durante el recital y agradecer en español (Gustavo Gavotti)

La sorpresa continuó cuando se apoderó de una bandera argentina que estaba sobre el escenario, un símbolo que, al igual que su interpretación de “Gracias a la vida”, reforzó el lazo con el público local. “No sentía este tipo de energía hace tiempo”, expresó el cantante, recordando su pausa en la carrera por problemas de salud mental y el regreso a la música que, sin dudas, estaba marcando su vida de forma tan intensa.

A lo largo del show, Mendes mostró su habilidad para mezclar baladas emotivas con canciones más enérgicas, manteniendo un ritmo constante que cautivó a los presentes. Temas como “Lost in Japan”, “Heart of Gold” y “Youth” se sucedieron con gran fluidez, mientras la audiencia, completamente entregada, coreaba cada una de las canciones.

Con éxitos como “Wonder” y “Señorita”, Shawn Mendes cautivó al público argentino en un show único pese a la lluvia (Gustavo Gavotti)

Al acercarse el final del recital, la lluvia, que había estado presente durante gran parte del show, se intensificó. Sin embargo, esto no desanimó ni al público ni al cantante, quienes siguieron disfrutando del espectáculo a pesar del clima. Shawn interpretó con pasión “If I Can’t Have You” y, para cerrar con broche de oro, “In My Blood”, un tema lleno de emoción que, bajo la lluvia, tuvo aún más intensidad.

El vínculo especial de Shawn Mendes y “Gracias a la Vida”

De todas formas, esta no fue la única interacción de Shawn Mendes con la canción popularizada por Mercedes Sosa. Cuando el artista llegó a Buenos Aires, decidió compartir en sus redes sociales un video en el que se ve flamear una bandera argentina en el cielo. Sorpresivamente, la canción que acompañó la imagen fue “Gracias a la Vida”, un tema icónico de la música folclórica sudamericana.

Shawn compartió un video en sus redes con “Gracias a la vida” de fondo y una bandera argentina durante su visita a Buenos Aires (Video: Instagram)

La canción, compuesta originalmente por la chilena Violeta Parra, fue expandida en el continente por la inconfundible voz de “La Negra”. Considerada un himno de la música latinoamericana, fue interpretada por artistas de renombre en todo el mundo, pero su versión más emblemática sigue siendo la de la cantante oriunda de la provincia de Tucumán, en el norte de nuestro país.