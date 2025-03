El orgullo del Ogro Fabbiani por el debut de su hija Uma en la primera de hockey femenino: “Mi leona”

El Ogro Fabbiani compartió su orgullo por su hija Uma: “Mi leona” (Video: Instagram)

Hace solo un mes el Ogro Fabbiani sorprendió al compartir una significativa foto junto a su hija Uma, fruto de su relación con Amalia Granata, y sus dos hijos con su actual pareja. La imagen que compartió en sus redes sociales marcó un hecho importante: su reconciliación con la adolescente de 16 años, con quien estaba distanciado desde hacía 4 años.

El sábado por la tarde el actual director técnico de Newell’s compartió videos de su hija jugando al hockey y manifestó todo su orgullo por sus logros. “La vida pasa y ellos crecen. Hoy llegó tu día para debutar en Primera con solo 16 años. Tengo para decirte miles de cosas y no hay palabras que demuestren la felicidad que tengo en acompañarte ente día tan soñado para vos. Siempre vas a ser mi primer amor”, señaló el exfutbolista.

“Mi leona”, escribió, en otra de las postales que compartió de su hija mayor en el partido junto a otras con Ámbar y Santino, los hijos que tuvo con su actual pareja, Gimena Vascón. Allí aparece Uma jugando con su hermanita menor, mientras intentaba enseñarle cómo sostener el palo de hockey.

El mensaje que el Ogro Fabbiani le dedicó a su hija Uma por su debut en la primera de hockey femenino (Instagram)

En las últimas semanas, Fabbiani se instaló en Rosario, ciudad donde reside su hija junto a su madre, lo que habría facilitado el acercamiento. Finalmente, el esperado encuentro tuvo lugar y quedó inmortalizado en una fotografía que el exfutbolista compartió en sus redes sociales.

En la imagen, se lo ve junto a su pareja y sus tres hijos Uma, Santino y Ámbar. Junto a la tierna postal, el DT escribió una frase que no tardó en viralizarse: “Mi equipo ideal para toda la vida”. Además de Fabbiani, Gimena Vascón también compartió la emotiva imagen en su cuenta personal, agregando una segunda foto en la que aparece ella junto a los cuatro. La pastelera escribió: “Una imagen vale más que mil palabras. Los amo”.

El posteo del Ogro en Instagram generó una ola de reacciones positivas entre sus seguidores, quienes celebraron el reencuentro familiar. Comentarios como “Siempre hay tiempo para reconstruir los lazos familiares” y “Nada más importante que los hijos, felicidades Ogro” inundaron la publicación.

El exfutbolista publicó en redes una foto con sus tres hijos, junto a la frase: “Mi equipo ideal para toda la vida” (Instagram)

En diálogo con el ciclo de Marina Calabró en El Observador 107.9, Amalia Granata contó cómo fue el reencuentro de su hija con su padre. Allí contó que ella como su marido siempre estuvieron a favor de que ella retome su vínculo con su papá, pero que fue la adolescente quien no quería dar ese paso. “Yo sabía que el domingo se iba a reencontrar con él, entonces hablé con ella por teléfono y me dijo que no sabía si ir o no al hotel donde estaba concentrando”, relató la diputada provincial por Santa Fe.

“A la hora me dijo ‘bueno, voy’. La llevó el novio y ahí se reencontró con el padre y con sus hermanos. Me dijo que hablaron y que está todo bien. Hace cuatro años que no se veían”, aseguró Granata, sensibilizada. “Uma es una mujer, y yo no puedo meterme en los temas de ella, pero sí puedo aconsejarla desde mi lugar, y la relación fabulosa que tuve con mi papá”, reflexionó.

“A ella le llevó su tiempo digerir un montón de cuestiones privadas entre ellos dos. Obviamente yo sé lo que pasó hace un par de años, el enojo de ella, conozco todo, pero es un tema privado de ella con su padre. Le tomó mucho tiempo procesarlo, hablarlo, hasta que llegó el momento del acercamiento, que ojalá sea por mucho tiempo”, destacó. “Ella vivió cosas que no le gustaron y tomó la decisión de alejarse y repito, Uma es una mujer, nadie la influencia o hace que sus decisiones sean tomadas por lo que le dice el otro, además tiene un carácter que está bien plantado”, concluyó.