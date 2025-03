De Foster The People a Nathy Peluso, cuáles son los sideshows de Lollapalooza Argentina 2025

En medio del despliegue del mega festival de música, quiénes son los artistas que acompañan con sus sideshows

A horas del comienzo de una nueva edición, se empiezan a calentar los motores de Lollapalooza Argentina. El festival itinerante creado por Perry Farrell se realizará como es habitual en el Hipódromo de San isidro el próximo viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de marzo, con headliners como Olivia Rodrigo, Alanis Morissette, Justin Timberlake y Tool.

Pero uno de los atractivos de la experiencia Lollapalooza, producido por DF Entertainment, tiene que ver con los sideshows, los conciertos que se presentan por fuera de la grilla principal, y que les brinda a los fans la oportunidad de ver a los artistas favoritos en espacios más reducidos. Desde nuevas promesas hasta figuras consolidadas, estos espectáculos representan una experiencia diferente a las tantas que caracterizan al festival.

A lo largo de los años, los sideshows se han convertido en una tradición esperada por el público. En este 2025, con una cartelera que reúne talento internacional y local, la propuesta reafirma que la música en vivo sigue siendo el corazón de esta celebración. Parcels inauguró la serie con su concierto en el Art Media, y concluirá con Marina Reche el 28 de febrero en Vorterix. A continuación, todos los conciertos para vivir Lollapalooza en modo íntimo

<b>Foster The People </b>

La dupla estadounidense llevará su música al C Complejo Art Media este jueves, en la previa de Lollapalooza (DF Entertainment)

Este jueves 20 de marzo, Foster The People se reencontrará con el público argentino en un show en C Complejo Art Media, marcando su tercera visita al país tras la presentaciones en La Trastienda en 2012 y en Lollapalooza 2015. Liderada por Mark Foster e Isom Innis, la banda alcanzó la fama mundial con “Pumped Up Kicks”, aunque en los últimos años han decidido dejar de interpretarla en vivo.

Su álbum debut, Torches (2011) los catapultó con hits como “Helena Beat” y “Houdini”, y con cada nuevo trabajo han explorado sonidos más electrónicos y sofisticados. Esta noche, el público podrá disfrutar de una presentación en un formato más cercano y exclusivo.

<b>The Marías </b>

La banda oriunda de Los Ángeles, California, se prepara para traer su música al país (DF Entertainment)

Por primera vez en Argentina, la banda de indie pop The Marías se presentará esta noche en el Teatro Vorterix, ofreciendo un show envolvente y lleno de matices sonoros. La agrupación, liderada por la cantante puertorriqueña María Zardoya y el baterista californiano Josh Conway, se hizo conocida con su EP Superclean, Vol.1 (2017), que incluyó los éxitos “I Don’t Know You” y “Only in My Dreams”.

Con su estilo dream pop con influencias jazzeras y latinas, el grupo ha logrado una identidad única en la escena alternativa. En el escenario de Colegiales, el público podrá disfrutar de su propuesta minimalista y sofisticada en un ambiente íntimo.

<b>Girl in Red </b>

La noruega Marie Ulven Ringheim traerá sus canciones de amor y autodescubrimiento al país por primera vez (DF Entertainment)

La artista noruega Girl in Red, una de las voces más influyentes del pop alternativo, llega por primera vez a Buenos Aires para presentarse en C Complejo Art Media el 24 de marzo, luego de su performance en el mega festival el domingo 23. Con un sonido que combina bedroom pop y punk, Marie Ulven Ringheim se convirtió en un referente para una generación con temas como “I Wanna Be Your Girlfriend” y “We Fell in Love in October”.

Tras un año cargado de giras y con nuevas canciones en camino, su presentación en C Complejo Art Media promete ser un encuentro especial con sus seguidores argentinos.

<b>Benson Boone </b>

El cantautor de 22 años traspasa los límites geográficos para traer sus temas luego de finalizar Lollapalooza (DF Entertainment)

En la misma noche del 24 de marzo, pero en el Teatro Vorterix, el joven estadounidense Benson Boone hará su debut en Argentina con un show con entradas agotadas. Con apenas 21 años, Boone se ha convertido en una de las grandes promesas del pop gracias a su álbum debut Fireworks & Rollerblades, que incluye el hit “Beautiful Things”, certificado triple platino.

Luego de ganar notoriedad en TikTok y firmar contrato con Dan Reynolds de Imagine Dragons, Boone recibió una nominación a los GRAMMYs como Mejor Nuevo Artista. Su show en Teatro Vorterix será una oportunidad única para verlo en un espacio más íntimo antes de su consagración en grandes escenarios.

<b>JPEGMAFIA </b>

Niceto Club se impregnará del estilo de JPEGMAFIA el próximo martes (DF Entertainment)

El 25 de marzo, el rapero y productor JPEGMAFIA traerá su estilo experimental y agresivo a Niceto Club, un espacio ideal para su propuesta vanguardista. Con una carrera marcada por la innovación, su disco Scaring the Hoes junto a Danny Brown fue uno de los más aclamados de 2023.

Con un show que promete energía e intensidad, el artista presentará en Niceto Club un repertorio que recorre desde sus inicios hasta su material más reciente.

<b>Nathy Peluso </b>

En su caso, Peluso trasladará su música a la provincia de Córdoba (DF Entertainment)

La argentina Nathy Peluso, una de las artistas más relevantes de la escena internacional, llevará su show a Córdoba, donde se presentará el 27 de marzo en la Plaza de la Música. Con su estilo inconfundible que fusiona hip-hop, trap, salsa y jazz, Peluso ha logrado posicionarse en la vanguardia musical con discos como Calambre y su más reciente trabajo, Grasa.

Después de recorrer los escenarios más importantes del mundo, su paso por Plaza de la Música será una oportunidad única para el público cordobés de vivir la intensidad de su directo.

<b>Marina Reche</b>

La española volverá al país a casi un año de su última visita (DF Entertainment)

Cerrando el ciclo de sideshows, la española se presentará el 28 de marzo en el Teatro Vorterix, luego de su exitoso paso por Buenos Aires en 2024. Con un estilo que fusiona pop, electrónica y R&B, la artista ha construido un universo sonoro propio con su primer EP Claridad.

Tras su debut en los escenarios argentinos el año pasado, su regreso a Teatro Vorterix promete un show con un repertorio renovado y una conexión aún más fuerte con su público.

Con una programación que fusiona nombres consagrados con nuevas promesas, estos conciertos refuerzan el impacto y la relevancia de Lollapalooza en el panorama musical local. Más que un festival, celebra la música más allá del predio del festival, llevando a algunos de sus artistas más destacados a escenarios más íntimos, donde el público podrá vivir la experiencia desde más cerca.