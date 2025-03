Girl in Red llega a Lollapalooza Argentina: la voz del indie pop que conquistó a una generación

We Fell in October, uno de los primeros sencillos de la cantante noruega que le otorgó un gran reconocimiento a nivel mundial (Video: Youtube)

En solo unos días, Girl in Red aterrizará por primera vez en Argentina para presentarse el 23 de marzo en la décima edición del Lollapalooza y en un show en solitario el 24 de marzo en C Art Media, en el barrio porteño de Chacarita. Con un sonido que fusiona bedroom pop con influencias del punk y letras que abordan el amor, el autodescubrimiento y la salud mental, Marie Ulven Ringheim se convirtió en una de las voces más influyentes del pop alternativo de los últimos años. Y, a poco tiempo de su llegada, la artista mantuvo una charla exclusiva con Teleshow para contar en detalles sobre sus expectativas rumbo al país ubicado en el fin del mundo.

Desde que lanzó temas como “I Wanna Be Your Girlfriend” y “We Fell in Love in October”, su música se convirtió en un refugio para miles de jóvenes que encontraron en sus letras un eco de sus propias emociones. Ahora, tras un año intenso de giras y con nuevas canciones en camino, la artista noruega de 26 años se prepara para conocer a su público argentino y experimentar en carne propia la energía de los shows en vivo en el país.

—En solo unos días te vas a presentar en Argentina por primera vez, tanto en el Lollapalooza y un concierto solitario, ¿cómo te sentís?

—Estoy muy emocionada, se siente un poco irreal. Este jueves viajo a México para dar mi primer show, y cuando revisé mi calendario y vi que este sábado tenía una presentación, pensé: “¿Qué? ¡Qué extraño!”. Todo está ocurriendo muy rápido, y aunque me genera ansiedad, también me llena de entusiasmo. En el último tiempo estuve en casa descansando después de un año de mucho trabajo, así que ahora enfrentarme a esta nueva experiencia me pone un poco nerviosa, pero sé que será muy divertido.

A sus 26 años, Marie, conocida mundialmente como Girl in Red, consiguió un reconocimiento mundial con su música (Instagram/@girlinred)

—La audiencia argentina es conocida por ser una de las más apasionadas alrededor del mundo, ¿lo sabías de antemano? ¿Te sentís preparada para experimentarlo en carne propia?

—No sé mucho sobre Argentina, más allá de los nombres de sus grandes futbolistas. Nunca estuve en el país, pero me han contado que los fanáticos son increíbles, y eso me entusiasma porque amo los conciertos llenos de energía y pasión, donde la gente se desata. Espero aprovecharlo al máximo y brindar un show inolvidable.

—¿Cómo te estás preparando para tus shows en Buenos Aires? ¿Estás haciendo algo diferente o particular para esta ocasión?

—Tenemos un setlist y un show completo que estamos llevando con nosotros. Básicamente, presentamos el mismo espectáculo que desarrollamos para Sudamérica. No es algo completamente nuevo, sino el show que perfeccionamos el año pasado. Hicimos 70 presentaciones a lo largo del año, puliendo cada detalle, así que, de alguna manera, les estamos trayendo la mejor versión de nuestro espectáculo hasta ahora. Los vamos a sorprender.

—Y además tus performances, ¿te vas a tomar el tiempo de recorrer la ciudad y conocer un poco la cultura?

—Siempre que visito un lugar por primera vez, lo primero que hago al llegar al hotel es investigar un poco sobre los mejores bares, restaurantes, cafés y lugares de interés. Lo más probable es que, durante mi estadía, me dedique a buscar el mejor café, descubrir un buen bar de vinos y probar la comida local. No conozco mucho sobre los platos típicos, pero me han dicho que son deliciosos, así que estoy ansiosa por probarlos. Además, no es el único lugar que voy a visitar en Latinoamérica, por lo que voy a tener que investigar un poco en las otras ciudades a las que estaré viajando por tres semanas. Van a ser un montón de impresiones diferentes en las que me sumergiré durante ese tiempo.

"Les estamos trayendo la mejor versión de nuestro espectáculo", aseguró la artista de cara al Lollapalooza Argentina (Instagram/@girlinred)

—Pasó casi un año desde el lanzamiento de tu último álbum, I’m Doing It Again Baby! ¿Qué pensás de tu trabajo a la hora mirar hacia atrás?

—Es un poco curioso mirar atrás, porque ese álbum, I’m Doing It Again Baby!, fue un disco que trataba sobre sentirse feliz y entusiasmado con la vida. Lo estuve tocando en vivo durante casi un año, pero cuando terminé la gira y volví a casa el año pasado, estaba realmente deprimida. Me sentía exactamente lo contrario de lo que el álbum representaba. Además, mi novia y yo terminamos nuestra relación, y todo simplemente se vino abajo. Así que, viendo las cosas en retrospectiva, pienso: ‘Wow, mi vida dio un giro de 180 grados después de ese álbum’. Pero ahora estoy escribiendo canciones tristes otra vez, y la verdad es que están quedando muy bien. Probablemente, lance algo mientras esté en Latinoamérica, porque justo ahora lo estoy terminando y solo quiero sacarlo. Creo que mi amigo y yo vamos a grabar un videoclip de una sola toma en México. Muchas cosas han cambiado.

—En la mayoría de tus canciones explorás temas como el autodescubrimiento, amor, salud mental, e incluso la vulnerabilidad. ¿Crees que tus temas han cambiado mucho desde la primera vez que empezaste a hacer música?

—Siempre estoy probando cosas nuevas, tratando de descubrir qué me parece interesante. Pero creo que, en el fondo, la autenticidad y los sentimientos reales siguen siendo la esencia de todo. Tal vez experimento con distintas formas de presentarlo, como en la producción de las canciones, que cambia y evoluciona. Pero ahora siento que quiero volver a mis raíces: crear algo, no sobrepensarlo y simplemente lanzarlo. En cierto sentido, mi música sigue siendo la misma porque sigue saliendo de mí. Con el segundo álbum intenté hacer algo un poco diferente, lo cual creo que es importante, porque hay que probar cosas nuevas. Pero ahora estoy volviendo a mis raíces.

La cantante noruega tendrá la primera cita con sus fanáticos el próximo domingo 23 de marzo en el Lollapalooza (DF Entertainment)

—La comunidad LGBTIQ+ ha logrado conectar profundamente con tus letras y las emociones que transmitís, ¿sos consciente de esto? ¿Cómo te hace sentir?

—Sí. Creo que, desde que empecé a hacer música, mi mayor base de fans ha sido la comunidad LGBTQ+. He tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo y ver a tantos jóvenes y adultos queer venir a los shows, y es algo realmente increíble. Además, ahora estoy yendo a países en los que nunca he estado, tocando en festivales y lugares nuevos. Es muy emocionante ver hasta dónde ha llegado la música, cómo ha entrado en la vida de las personas y realmente ha dejado una marca. Para mí, todo esto se siente irreal, porque es una oportunidad muy rara y especial. Me siento muy agradecida y creo que es algo realmente único.

—Además de ser cantante, este año se anunció que tendrás tu debut actoral en la película Low Expectations, ¿cómo surgió la propuesta?

—Hace algunos años que tengo ganas de probar la actuación. Lo he mencionado de vez en cuando, porque es algo que me interesa. En febrero del año pasado, me ofrecieron hacer una audición para una película, así que la hice. Unos meses después me dieron el papel y creo que es una oportunidad increíble. La película trata sobre una chica que está muy deprimida que solía ser artista, pero cayó en una crisis, empezó a luchar contra la adicción y su vida se vino abajo. Luego, se muda de nuevo con su madre y a partir de ahí empieza a enfrentarse a la vida y a ver hacia dónde la lleva. Creo que va a ser un proyecto muy especial para llevar adelante, aunque mi enfoque principal sigue siendo la música y trabajar en mi próximo proyecto, que probablemente salga este a finales de este año o próximo. Pero me parece genial tener algo más en lo que trabajar.

Desde sus inicios, Girl in Red se abrió un paso en el ámbito de la música alternativa y logró conectar con la comunidad LGBTIQ+ (Instagram/@girlinred)

—Hace un par de años que alcanzaste un reconocimiento internacional, ¿cómo lidias con el éxito y la fama en tu vida diaria?

—A veces siento que tengo una vida un poco al estilo Hannah Montana porque, el año pasado, estuve de gira todo el tiempo, y cuando vuelvo a casa es como lavar los platos, hacer la ropa, sacar a pasear a mi perro, limpiar sus desechos... Todos los días. Es una vida completamente diferente que estar de gira, tocar frente a miles de personas y luego viajar al siguiente destino. Es un contraste enorme. Pero creo que, en general, llevo una vida bastante normal, así que no diría que lidiar con eso ha sido difícil. Además, cuando me encuentro con fans o alguien se me acerca para pedirme una foto, me parece algo muy lindo y tierno, siempre que la gente sea amable y no haga nada raro, como agarrarte o incomodarte de alguna manera. La mayoría de las personas son muy respetuosas y amables, así que realmente no es un problema para mí. Me parece genial que la gente incluso quiera sacarse una foto conmigo, porque es algo que no deja de sorprenderme. Es raro, en el sentido de que todo esto es una oportunidad única en la vida: poder hacer música y que sea escuchada en todo el mundo.

—De cara a tu llegada a la Argentina, ¿qué pueden esperar tus fanáticos argentinos de tus presentaciones en el Lollapalooza y tu concierto en solitario?

—Diría que pueden esperar mucha energía, un montón de saltos y adrenalina, pero también mucho amor y sinceridad. Quiero que estos shows sean especiales. Es la primera vez que voy a Argentina, así como a otros países como Chile y Colombia, así que solo quiero que la gente espere mucho amor y gratitud por el hecho de que puedo estar ahí y compartir ese momento con ellos. Ojalá sea una noche mágica.

Con una gira que la llevará por varios países de Latinoamérica, Girl in Red encara una nueva etapa en su carrera con la misma pasión que la llevó a convertirse en un fenómeno global. Mientras experimenta con nuevos sonidos y prepara el lanzamiento de su próximo proyecto, su llegada a Argentina marca un hito especial tanto para ella como para sus seguidores. Todo está dado para que su debut en Buenos Aires sea una experiencia única e inolvidable.