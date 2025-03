L-Gante contó cómo sigue su relación con Wanda Nara: “No la pude contactar”

L-Gante admitió que no logró contactar a Wanda Nara en los últimos días tras especulaciones sobre su relación (Video: DDM, América TV)

El vínculo entre L-Gante y Wanda Nara quedó en el centro de la escena mediática. Por un lado, por el escándalo en el Chateau Libertador entre la empresaria y su exmarido, Mauro Icardi. Por el otro, por la cercanía del cantante de cumbia con la influencer Mar Lucas durante las últimas horas. Luego de varios días de especulaciones, el artista rompió el silencio sobre su relación con la conductora y dejó más incógnitas que certezas.

Desde hace un tiempo, circulan versiones que indican que la relación entre ambos habría llegado a su fin. En medio de estas especulaciones, el periodista Guido Záffora se comunicó con el músico para conocer el estado actual del vínculo.

Según revelaron en DDM (América TV), al preguntarle directamente si había hablado con Wanda en los últimos días, Elián Valenzuela respondió de manera escueta: “No la pude contactar en estos días”.

Lejos de disipar las dudas, su respuesta generó aún más incertidumbre. Cuando le consultaron si seguían juntos, L-Gante fue contundente: “Nada nuevo”. Además, agregó que, en cuanto pudiera, intentaría verla.

El silencio y la falta de gestos públicos entre ambos alimentaron aún más las versiones de una posible separación. Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó o desmintió la ruptura, lo que mantiene el misterio en torno a su relación.

Mientras L-Gante evitó dar definiciones concretas, Wanda Nara habría dado otra versión de los hechos. Según informaron en el mismo programa, la empresaria afirmó que sí tuvo contacto con el cantante en los últimos días.

De acuerdo con una de las panelistas de DDM, Wanda contó que L-Gante la llamó para preguntarle cómo estaban sus hijas y cómo se encontraba ella, luego de la cirugía menor a la que se sometió recientemente.

En tanto, la pareja no volvió a mostrarse junta en redes sociales ni en eventos públicos, un detalle que no pasa desapercibido para los seguidores de ambos. Desde el último recital en el que compartieron escenario, no hubo nuevas apariciones conjuntas, lo que refuerza la teoría de una crisis en la relación.

Wanda Nara aseguró que L-Gante la llamó tras su cirugía menor, contradiciendo lo dicho por el cantante (Foto: Instagram)

El trasfondo del conflicto

El posible distanciamiento entre L-Gante y Wanda Nara se da en un contexto en el que la empresaria atraviesa una serie de problemas personales, legales y mediáticos. En primer lugar, su conflicto durante el divorcio con Mauro Icardi, que escaló en las últimas semanas y tuvo su punto álgido en un episodio en el complejo Chateau Libertador.

En ese altercado, que tuvo repercusión en todos los medios, Wanda y su exmarido protagonizaron un enfrentamiento en el que intervinieron efectivos policiales. Desde entonces, la empresaria se enfocó en su batalla legal contra el futbolista y en su recuperación de salud.

Este contexto podría haber influido en el vínculo con L-Gante, quien en más de una oportunidad expresó que prefiere mantenerse al margen de los conflictos personales de Wanda. Según expresó en sus declaraciones, “como espectador” del conflicto con Icardi, observó “varias irregularidades”, aunque evitó profundizar en el tema.

L-Gante afirmó preferir mantenerse al margen de los problemas legales entre Wanda e Icardi (RS fotos)

Además, en las últimas semanas, se habló de un malestar en el entorno de L-Gante respecto a su relación con Wanda. Según algunas fuentes, la familia del músico no estaría del todo conforme con el vínculo, al igual que la familia de la empresaria sobre su noviazgo con él.

A pesar de las especulaciones, ni L-Gante ni Wanda dieron una confirmación oficial sobre su estado sentimental actual. Si bien el cantante dejó en claro que no tuvo contacto reciente con la empresaria, también expresó que intentará verla cuando tenga oportunidad. Además, pese a mostrarse recientemente con la cantante Mar Lucas a través de sus redes sociales, todo indicaría que se tratará simplemente de una colaboración musical.