La noche de furia de Mauro Icardi: “Las nenas lloraban y gritaban pidiendo ayuda”

Ángel de Brito contó el detrás de escena de la pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi (Video: Pasó en América, América)

Unos minutos después de que en LAM dieron a conocer un video de la escandalosa pelea que se desató en el Chateau Libertador en donde vive Wanda Nara, que se habría producido por el enojo de Mauro Icardi al tener que llevar las mascotas de sus hijas, luego de reencontrarse con ellas después de 60 días sin verlas, Ángel de Brito amplió qué fue lo que sucedió.

“Nos sorprendió en el corte. Todos los videos que nos llegaban eran del edificio. Porque al principio los vecinos me explicaban que habían trabado un ascensor porque había gritos. Escuchaban gritar a Wanda, escuchaban a Mauro, escuchaban llorar a las nenas y ahí empezamos a averiguar con la policía y con la gente que estaba participando del operativo y todo se pudrió. Todo el trabajo que hicieron los abogados y la Justicia”, comenzó contado en diálogo a Pasó en América.

“Primero por los perros, porque Mauro no quería llevar los perros a Nordelta. Una cosa tonta, tonta terminó en una discusión. Es tonta para nosotros los adultos, no para las nenas que están desarraigadas, en duelo por la separación de sus padres. Los perros son una contención también y las nenas los querían llevar y él se negaba por los carpinchos y no sé qué cuento”, aseguró.

Los gritos de Wanda Nara en medio de su pelea con Mauro Icardi: "¡Ayudala, por favor!"

“Todo esto terminó en una pelea entre Mauro, la policía, Wanda, los gritos, las nenas llorando, forcejeos varios entre varios de los que participaban. Finalmente la policía le dijo ‘lo vamos a tener que detener si no suelta a las nenas’, porque las nenas gritaban que no querían irse. En ese en ese momento la policía, obviamente, le hace caso a los menores, trata de calmar la situación y como Mauro tampoco se calmaba y no soltaba a las chicas, es donde se pudre todo y ahí le dicen que lo van a detener. En ese momento es donde él suelta a las chicas y se retira en contramano del edificio”, afirmó el conductor.

“Hay una orden de detención, ahora no se si va a ser efectivo o no, pero la verdad es increíble cómo terminan en esto”, se lamentó De Brito. En ese momento, Sabrina Rojas, conductora del ciclo, cuestionó con dureza el accionar del jugador. “Es increíble porque de verdad empiezan a chicanearse con el ego de ellos. Después empiezan con las nenas y esto se desmadró. O sea, ya llegó a una instancia donde esto es tremendo, horrible, que aparte corren peligro terceros, porque se va en contramano, un impune total realmente”, lanzó.

Mauro Icardi se retiró de la vivienda de Wanda Nara acompañado por Elba Marcovecchio, una de sus abogadas (RS Fotos)

Luego del escándalo que se desató en el Chateau Libertador, Mauro Icardi se marchó sin sus hijas (RS Fotos)

El periodista aseguró que todo estalló cuando Icardi decidió presentarse en el domicilio de su expareja e incluso subir hasta el departamento en donde ella vive, desoyendo a la Justicia. “En realidad se suponía que no tenía que ingresar, pero con todo, el episodio de los perros terminó subiendo porque el juez de menores dijo claramente en el fallo que leímos hoy, que una tercera persona de la familia era la encargada de coordinar la entrega de las nenas que era la abuela, Nora Colosimo”, recordó.

También el conductor contó que, además de los abogados de la expareja, en el violento episodio se encontraba una asistente social. “Se ve a la asistente social que estaba ahí y estaba ahí, no quiero decir sácandole la nena de los brazos, pero más o menos. Intentando que las deje”, afirmó.

“Lo que grita Wanda en el video es ‘ayuda, por favor’ y hay varios así. Tratamos de poner ese fragmento nada más, porque en la mayoría de los videos que recibimos están las nenas en primer plano, llorando y gritando muy fuerte, también pidiendo ayuda”, pormenorizó.

Crédito: RS Fotos